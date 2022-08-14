Райан Гослинг в фильме «Драйв»

Интеллектуальный боевик, отмеченный призом Каннского кинофестиваля за режиссуру
Фильм Николаса Виндинга Рефна
снят по мотивам романа Джеймса Саллиса «Гони»
и, на первый взгляд, представляет собой типичный боевик с большим количеством крови и малым количеством смысла. Если бы не прекрасная режиссерская работа, отмеченная в этом году призом Каннского кинофестиваля
, впечатляющая операторская работа известного голливудского специалиста Ньютона Томаса Сигела
и, конечно, участие в фильме одного из лучших актеров нового поколения, славящегося серьезным вдумчивым подходом к любой выбранной роли, Райана Гослинга
.
Казалось, герой-одиночка в его исполнении не требует больших душевных затрат и особенных актерских умений. Он молчалив, собран и чрезвычайно интеллигентен. К тому же, обладает редким талантом легко уходить от погони на машине любой марки и выжимать максимум из мотора любой мощности. В Лос-Анджелесе — городе тысячи шансов и миллиона разочарований — любые способности легко находят свое применение, и наш герой, как и все остальные, сполна эксплуатирует свои таланты. Он вполне успешно подрабатывает каскадером на съемках боевиков и ремонтирует машины своего приятеля и партнера по бизнесу, а свободное от работы время проводит весьма оригинально — оказывает услуги «перевозчика» для грабителей всех мастей.
Он нанимается всего лишь на пять минут, в течение которых обещает совершить невозможное, чтобы обмануть полицию и спасти от преследования своих сиюминутных подельников. Его бизнес приносит ему неплохой доход и такое необходимое чувство независимости. К тому же, со временем перед ним вырисовывается перспектива принять участие в настоящих гонках и добиться, наконец, настоящих больших денег и славы, поскольку его редкий талант, превозносимый его приятелем и известный в узких кругах, замечает один из серьезных боссов местной мафии. Если бы не встреча в лифте с очаровательной соседкой Айрин (Кэри Ханна Маллиган
) однажды днем…
С этой минуты жизнь главного героя удивительным образом усложняется, и он оказывается втянутым в чужие проблемы с явным криминальным уклоном, требующие от него значительно больших усилий и способностей, чем простое виртуозное шоу на шоссе...
Фильм о том, что человеку всегда выпадает второй шанс — начать новую жизнь, простить своего врага или получить, наконец, то, о чем исступленно мечтается по ночам. И каждый из нас выбирает свой путь, чтобы получить этот шанс, не зная, что в конечном итоге за все придется заплатить по самой высокой цене. Иногда этот шанс может стоить кому-нибудь жизни… Видевший много и не смущающийся перспективой убить, герой Райана Гослинга
знает об этом и продолжает спокойно идти по пути, который он выбрал однажды, когда впервые много лет назад появился в этом прекрасном и жестоком городе.
Сюжет, лихо закрученный, как серпантин, по которому главный герой настигает одного из своих врагов, и стильные полуночные музыкальные композиции Клиффа Мартинеса
, как отражение драйвового состояния души одиночки.
Море крови и неторопливые, почти деловые убийства, где нет ничего личного, только бизнес. Невозмутимый безымянный гонщик, вышагивающий по пустынным улицам города в окровавленной куртке и хранящий в третьеразрядном автосервисе своего друга чужой миллион долларов. И любовь…, которая могла бы состояться.
Быть может, к разочарованию некоторых зрителей, но «Драйв»
— это не только умопомрачительные гонки, ночной Лос-Анджелес и живописные трупы на любой вкус. Это не только простая незатейливая история любви двух потерявшихся в нашем эгоистичном мире людей. Это, если вдуматься, обыкновенная драма еще одного одинокого человека в огромном городе, замечательно глубоко переданная потрясающим Райаном Гослингом
, и посмотреть на игру которого наряду с самим фильмом, мне кажется, стоит.
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«Драйв»
Все это, как и прием открытого финала, используемый Николасом Виндингом Рефном
и оставляющий ощущение легкой недосказанности и надежды для нас – зрителей – и для главного героя, получившего, в конце концов, третий и последний шанс начать новую жизнь, позволяет в целом положительно отнестись к экранизации известного романа Джеймса Саллиса.
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