«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»: Мы с тобой одной крови

ревью

Новости кино Найден режиссёр для ремейка «Городских легенд» Ленту поставит Колин Минихан, получивший известность после выхода малобюджетного хоррора «Что тебе нужно для жизни».

Новости кино Стартовал отборочный тур XXVIII Фестиваля российского кино «Окно в Европу» Для участия приглашаются работы всех основных направлений кинематографа: игрового, неигрового и анимационного кино.

Новости кино Прилучный воплотит Девятаева в первом вертикальном фильме Бекмамбетова Съёмки биографической ленты о подвиге советского лётчика начнутся на следующей неделе.