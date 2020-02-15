«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»: Мы с тобой одной крови

Предпоследняя часть вампирской оперы
Белла (Кристен Стюарт
), наконец, выходит замуж за Эдварда (Роберт Паттинсон
); все счастливы, один Джейкоб (Тэйлор Лотнер
) удирает волком в лес. После долгих речей, прощаний и поцелуев вампир отвозит свою возлюбленную на экзотический остров, затерянный где-то в Атлантическом океане. Здесь они целуются под луной, нашептывают друг другу слова любви и даже один раз занимаются сексом. С последним, впрочем, они, из-за опасности для здоровья и интерьеров, быстро решают завязать и сублимируют свою сексуальную энергию в шахматы. Но на третьей неделе счастливой отшельнической сказки Беллу внезапно тошнит.
К четвертому году окончательно иссякли все остроумные каламбуры по поводу этого межвидового любовного треугольника, так что на сей раз ограничимся главным, как бы скучно это ни звучало. «Рассвет» не обманывает и не превосходит ожиданий целевой аудитории и предлагает ей ровно то, на что и был спрос: бесконечные объяснения в любви, красивые наряды, мальчики без рубашек, монументальные нордические пейзажи. Ритм остается все тот же, но фирменная пленительная монотонность разбавляется саспенсом. Есть и юмор, правда, иногда непреднамеренный, связанный с чрезмерным желанием создателей сделать красиво. Но самая приятная новость: актерские способности троицы за эти годы заметно выросли. Стюарт убедительно имитирует нервное и физическое истощение, Паттинсон томно вглядывается во все происходящее (правда в его постоянном чувстве вине все-таки остается что-то нарциссическое), но всех переигрывает самый младший из компании Лотнер, который в перерывах между съемками явно успел насмотреться голливудской классики и теперь, подражая кумирам Америки, печально щурится и красиво поднимает бровь.
Фильм концентрируется на взаимоотношениях этих ребят, не отвлекаясь, как в предыдущих частях, на второстепенные вампирские линии – много проработавший на телевидении режиссер Кондон
отлично чувствует, что в первую очередь надо зрителю. И поэтому же, несмотря на то что в течение почти всего фильма с главной героиней происходят страшные физиологические мутации, не забывает главного: «Сумерки
» – это, прежде всего, сказка, волшебство которой понятно каждой представительнице женского пола. И «Рассвет» (кстати, заголовки всех частей так и остаются чистой условностью) мастерски конструирует этот девичий рай при помощи лучших музыкантов, модельеров, стилистов и дизайнеров интерьеров.
О чем еще стоит говорить, когда девушка идет под венец в таком платье? Или когда жених говорит: «Тебя ждет сюрприз», и ты оказываешься в Рио-де-Жанейро? А когда мама с папой такие милые и понимающие? А когда так героически ждешь ребенка? При таком раскладе можно понять и любимого, кусающего тебя за ляжки в порыве отчаяния, и юного волчонка, безнадежно влюбленного в свою будущую тещу. В конце концов, без дикости не бывает настоящей романтики.
обсуждение >>