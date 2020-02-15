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«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»: Мы с тобой одной крови

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15 февраля 2020
Предпоследняя часть вампирской оперы

«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»: Мы с тобой одной крови

Белла (Кристен Стюарт), наконец, выходит замуж за Эдварда (Роберт Паттинсон); все счастливы, один Джейкоб (Тэйлор Лотнер) удирает волком в лес. После долгих речей, прощаний и поцелуев вампир отвозит свою возлюбленную на экзотический остров, затерянный где-то в Атлантическом океане. Здесь они целуются под луной, нашептывают друг другу слова любви и даже один раз занимаются сексом. С последним, впрочем, они, из-за опасности для здоровья и интерьеров, быстро решают завязать и сублимируют свою сексуальную энергию в шахматы. Но на третьей неделе счастливой отшельнической сказки Беллу внезапно тошнит.

«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»: Мы с тобой одной крови

К четвертому году окончательно иссякли все остроумные каламбуры по поводу этого межвидового любовного треугольника, так что на сей раз ограничимся главным, как бы скучно это ни звучало. «Рассвет» не обманывает и не превосходит ожиданий целевой аудитории и предлагает ей ровно то, на что и был спрос: бесконечные объяснения в любви, красивые наряды, мальчики без рубашек, монументальные нордические пейзажи. Ритм остается все тот же, но фирменная пленительная монотонность разбавляется саспенсом. Есть и юмор, правда, иногда непреднамеренный, связанный с чрезмерным желанием создателей сделать красиво. Но самая приятная новость: актерские способности троицы за эти годы заметно выросли. Стюарт убедительно имитирует нервное и физическое истощение, Паттинсон томно вглядывается во все происходящее (правда в его постоянном чувстве вине все-таки остается что-то нарциссическое), но всех переигрывает самый младший из компании Лотнер, который в перерывах между съемками явно успел насмотреться голливудской классики и теперь, подражая кумирам Америки, печально щурится и красиво поднимает бровь.

«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»: Мы с тобой одной крови

Фильм концентрируется на взаимоотношениях этих ребят, не отвлекаясь, как в предыдущих частях, на второстепенные вампирские линии – много проработавший на телевидении режиссер Кондон отлично чувствует, что в первую очередь надо зрителю. И поэтому же, несмотря на то что в течение почти всего фильма с главной героиней происходят страшные физиологические мутации, не забывает главного: «Сумерки» – это, прежде всего, сказка, волшебство которой понятно каждой представительнице женского пола. И «Рассвет» (кстати, заголовки всех частей так и остаются чистой условностью) мастерски конструирует этот девичий рай при помощи лучших музыкантов, модельеров, стилистов и дизайнеров интерьеров.

О чем еще стоит говорить, когда девушка идет под венец в таком платье? Или когда жених говорит: «Тебя ждет сюрприз», и ты оказываешься в Рио-де-Жанейро? А когда мама с папой такие милые и понимающие? А когда так героически ждешь ребенка? При таком раскладе можно понять и любимого, кусающего тебя за ляжки в порыве отчаяния, и юного волчонка, безнадежно влюбленного в свою будущую тещу. В конце концов, без дикости не бывает настоящей романтики.


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Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1

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«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»: Мы с тобой одной крови фотографии
«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»: Мы с тобой одной крови фотографии
«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»: Мы с тобой одной крови фотографии
«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»: Мы с тобой одной крови фотографии
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обсуждение >>
№ 36
stephsteph (янао)   8.11.2013 - 13:14
Из всей саги первые "Сумерки" мне понравились больше всего,наверное из за интриги.когда Белла ничего не знала о клане вампиров.Актеры ,на мой взгляд,играли более оживленнее,чем в остальных частях.Чувствуется,что... читать далее>>
№ 35
Катя К. (Тула)   20.04.2012 - 09:15
А я после просмотра в легком шоке. Не будучи ярой поклонницей Саги, смотрела все части чтобы понять- что же ТАКОГО находят в ней сотни/тысячи фанатов.... от "Рассвета" ожидала большего. ИЗ все... читать далее>>
№ 34
akulina1909 (Сызрань)   24.03.2012 - 22:23
Хочу взять свои слова назад о том, что книги Саги растянуты. Я прочитала их полностью, а не через строчку ,как раньше, и хочу сказать, что лучших книг о любви я не знаю. Как жаль, что не могу прочитать... читать далее>>
№ 33
akulina1909 (сызрань)   24.01.2012 - 08:06
Я,вообще,воспитана на классике,еще в давние советские времена, но мне фильм понравился и даже очень!Наверное,прежде всего, своим романтизмом.А еще,его не скучно смотреть!Книгу пробовала читать,растянуто,мне... читать далее>>
№ 32
иор   11.01.2012 - 12:33
мне понравился читать далее>>
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