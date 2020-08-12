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«Как украсть небоскреб»: Башня раздора

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12 августа 2020
Авантюрная комедия в лучших традициях жанра

«Как украсть небоскреб»: Башня раздора

Что может быть приятнее для маленького человека, чем пьянящее чувство превосходства над сильными мира сего? Что может быть привлекательнее осознания своей, пусть и сиюминутной крутости, когда за секунду ты можешь уничтожить авто в несколько миллионов долларов и добиться восхищения шикарного агента ФБР в юбке? Что может быть сказочнее и приятнее внезапного обогащения? И пусть ты лузер из лузеров и тебя не принимают в расчет даже уличные бандиты угрожающей наружности, а твою обеспеченную старость только что путем биржевых махинаций пустил по ветру финансовый воротила без чести и совести, но с приятной улыбкой на лице. Все равно однажды обязательно наступит тот день, когда ты сможешь отомстить всем раз и навсегда – оригинально, легко, по-шахматному тонко, но убийственно.

«Как украсть небоскреб»: Башня раздора

Фильм Бретта Рэтнера «Как украсть небоскреб» как нельзя более подходит в качестве хрестоматийного пособия для всех тех, кому удачливая судьба однажды криво улыбнулась и тут же издевательски вильнула хвостом перед тем, как исчезнуть за горизонтом. Управляющий домом для миллионеров под названием «Башня» Джош Ковач (Бен Стиллер), его шурин-портье в этом же здании (Кэйси Аффлек), разорившийся делец (Мэттью Бродерик), только что поступивший на службу лифтер (Майкл Пенья) и горничная-эмигрантка нанимают знакомого вора-домушника (Эдди Мерфи), такого же неудачника, как и они сами, чтобы отомстить зарвавшемуся финансисту и любителю шахмат, который всего-навсего разорил созданный сотрудниками «Башни» Пенсионный фонд – их единственную надежду на счастливую и обеспеченную старость. Что может быть смешнее, глупее и безнадежнее этого предприятия, скажете вы. Особенно, если учесть весовые категории противоборствующих сторон и опыт участия в подобного рода махинациях.

Возможно, что история противостояния неуклюжих борцов за справедливость и их хитроумного оппонента тут бы и закончилась, не успев дождаться даже начальных титров этой забавной комедии. Если бы в каждом из наших героев вдруг не проснулся… отменный открыватель сейфов – в неповоротливой горничной, отличный шпион-наблюдатель – в бывшем теперь уже управляющем, солидный банкир в красивом костюме – в бывшем воре-рецидивисте и пара каскадеров-высотников - в сверх меры коммуникабельном лифтере и депрессивно настроенном банкроте – его товарище. И предатель – в несчастном шурине, новоиспеченном руководителе всего обслуживающего персонала высотки.

«Как украсть небоскреб»: Башня раздора

Наверное, так глупо ограбление века еще не планировали никогда. И тем не менее среди бесконечных препирательств и борьбы за главенство рождается гениальная и забавная комбинация, единственно возможная в данной ситуации и позволяющая обойти на повороте не только весьма неглупого финансиста, издевательски смеющегося им в лицо при встрече, но и непрерывно рыщущих вокруг в поисках вожделенных миллионов агентов ФБР обоих полов и самых различных рангов. Надежда ежесекундно сменяется отчаянием и наоборот, и несколько раз зрителям уже начинает казаться, что придуманный план кражи-мести не под силу осуществить даже всесильному герою из американских комиксов или любимых с детства книжек. Интрига запутывается все больше, натягивая наши нервы, как струны, и развязка, перемежаясь головокружительными забавными трюками и искрометным юмором из уст героев Эдди Мерфи и Бена Стиллера, не ясна до самого финала. И День благодарения, и гоночное авто в единственном экземпляре, и забавная карликовая собачонка одной богатой старушки участвуют в этом…

Не хотелось бы и мне преждевременно раскрывать все тайны этой довольно смешной и одновременно грустной киношной истории. Скажу лишь, что дорогие, динамичные съемки в лучших голливудских традициях, талантливая игра прекрасно подобранного актерского ансамбля, лихо закрученная история, а главное, почти счастливый финал для наших героев-неудачников – все это однозначно говорит в пользу фильма Бретта Рэтнера и позволяет надеяться на одобрительное восприятие со стороны даже самых требовательных зрителей. Ведь спродюссированный самим Эдди Мерфи «Как украсть небоскреб» - прекрасный пример добротно и с умом снятого комедийного боевика – жанра, как известно, при прочих равных условиях неизменно находившего путь к сердцам миллионов и миллионов любителей кино.


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№ 2
МарияММ (москва)   8.12.2011 - 22:19
Пришли в кино-театр, а там идет пятая или десятая серия "Сумерек", а я не смотрела ни одну серию; хотели бы посмотреть "Кота в сапогах " в 3D, но 3D в этом кинотеатре нет, идут какие-то... читать далее>>
№ 1
rubanana (Краснодар)   1.12.2011 - 09:38
хороший веселый фильм) читать далее>>
Всего сообщений: 2
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