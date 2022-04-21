«Однажды в Ирландии»: Типа смешные легавые

Удачный режиссерский дебют старшего брата Мартина Макдоны
Мартина Макдону
знает любой уважающий себя театрал (это же автор «Человека-подушки»
!), да и киноманы помнят его колоритные искрометные фильмы «Шестизарядник»
и «Залечь на дно в Брюгге»
. Но мало кто в свое время слышал про его старшего брата — Джона Майкла
. Ведь в кино он отметился всего лишь сценарием к вестерну «Банда Келли»
, так что его имя не очень-то на слуху. Все изменилось в одночасье, когда Джону Майклу на Берлинале-2011
вручили приз за лучший дебют.
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«Однажды в Ирландии» Джон Майкл Макдонаха
«Однажды в Ирландии»
первоначально наши прокатчики, дабы не прогадать, прозвали «Залечь на дно в Дублине», хотя по сюжету этого славного города в фильме практически нет. Хотя, стоит признать, и новое название не соответствует оригинальному «The Guard» (т.е. «Страж»), но все же ближе к сюжету.
Действие этой новой комедии разворачивается в ирландской глубинке, где единственным развлечением местных жителей является паб, а самым громким преступлением — драка в этом же питейном заведении. Изредка сюда заезжают мимоходом молодые дублинцы, да остаются навсегда, так как благополучно отправляются к праотцам: то на машине разобьются, то словят пулю от наркоторговцев. И всегда неподалеку от подобных трагедий — полицейский сержант Джерри Бойл, большой любитель выпивки и женщин. «Fuck»
из его уст также органичен, как и почесывание в паху, а юмор и туповатый взгляд вполне в духе коренных ирландцев. А играет его, конечно же, любимец младшего Макдонаха, а заодно и благодарных зрителей, — Брендан Глисон
.
Размеренный уклад жизни нашего героя в корне меняется, когда у него на горизонте появляется агент ФБР Уэнделл Эверетт, раздражающе педантичный и правильный… афроамериканец. И это в Ирландии, где, как признается сам Бойл, расизм – «национальная черта»
. А самое противное, что им ведь нужно работать в паре, словно они Кейт
и Хэммонд
. Иначе они упустят банду наркоторговцев, которые, как стало известно из достоверных источников, именно в этих краях должны получить партию наркотиков на полмиллиона долларов.
Каноны полицейского фильма в данном случае, благодаря мастерству обоих Макдонахов (Мартин здесь участвует в качестве одного из продюсеров), переосмысливаются и осмеиваются. «Плохой полицейский»
на самом деле просто уставший от повседневной рутины человек. Агент ФБР не такой бесстрашный, как его коллеги из американских боевиков. Все честно, без прикрас и без особых затей. Если надо поймать бандитов, а кругом только продажные копы, значит, придется их брать в одиночку. Если уж почесался в трусах, то и пистолет извлекай оттуда же. Если уж шутишь, так обо всем, включая смерть и русских классиков. Никакой политкорректности, но в то же время с пониманием человеческих нужд и грехов. Картина очень похожа на работы не только Мартина Макдоны, но и Эдгара Райта
, чьи «Типа крутые легавые»
также «по-черному» смешны и пародийны. А шайка клоунов-наркоторговцев, помешанных на ницшеанстве, напоминает диковатых персонажей Гая Ричи
.
Актеры у Макдонахов — это совершенно отдельная песня. У Брендана Глисона
в копилке еще одна бенефисная роль. Его грубоватый и с виду недалекий полицейский увлекает зрителя первой же произнесенной фразой «What a beautiful fucking day»
, как бы между прочим проглотив марку кислоты. И в его незаметную трансформацию в стопроцентного героя веришь без оглядки. Дон Чидл
, сыгравший вынужденного напарника Бойла, своей чопорностью выгодно оттеняет неряшливость сержанта, но все же теряется за массивной фигурой Глисона. Не потерялась лишь Файоннула Фланаган
, сыгравшая мать Бойла, любительницу русской литературы. Она также остра на язык, как и сын, и ее последний выход перед финалом по-настоящему цепляет за живое. И, конечно же, нельзя забыть про троицу бандитов, которых так емко и смешно воплотили на экране Лайэм Каннингэм
, Дэвид Уилмот
и Марк Стронг
. Их разговоры неуловимо похожи на диалоги братьев Коэнов
, да и поступки их смахивают на сцены из «Фарго»
.
В итоге, перед вами веселая и не претендующая ни на что черная трагикомедия с пародийными элементами и прекрасными актерскими работами, чье действие неспешно развивается на фоне ирландского ландшафта. Смотреть рекомендуется в правильном переводе Гоблина
, иначе вы получите неполное представление об этой славной картине.
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