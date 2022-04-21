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«Однажды в Ирландии»: Типа смешные легавые

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21 апреля 2022
Удачный режиссерский дебют старшего брата Мартина Макдоны

«Однажды в Ирландии»: Типа смешные легавые

Мартина Макдону знает любой уважающий себя театрал (это же автор «Человека-подушки»!), да и киноманы помнят его колоритные искрометные фильмы «Шестизарядник» и «Залечь на дно в Брюгге». Но мало кто в свое время слышал про его старшего брата — Джона Майкла. Ведь в кино он отметился всего лишь сценарием к вестерну «Банда Келли», так что его имя не очень-то на слуху. Все изменилось в одночасье, когда Джону Майклу на Берлинале-2011 вручили приз за лучший дебют.

Смотреть онлайн «Однажды в Ирландии» Джон Майкл Макдонаха
«Однажды в Ирландии» первоначально наши прокатчики, дабы не прогадать, прозвали «Залечь на дно в Дублине», хотя по сюжету этого славного города в фильме практически нет. Хотя, стоит признать, и новое название не соответствует оригинальному «The Guard» (т.е. «Страж»), но все же ближе к сюжету.

«Однажды в Ирландии»: Типа смешные легавые

Действие этой новой комедии разворачивается в ирландской глубинке, где единственным развлечением местных жителей является паб, а самым громким преступлением — драка в этом же питейном заведении. Изредка сюда заезжают мимоходом молодые дублинцы, да остаются навсегда, так как благополучно отправляются к праотцам: то на машине разобьются, то словят пулю от наркоторговцев. И всегда неподалеку от подобных трагедий — полицейский сержант Джерри Бойл, большой любитель выпивки и женщин. «Fuck» из его уст также органичен, как и почесывание в паху, а юмор и туповатый взгляд вполне в духе коренных ирландцев. А играет его, конечно же, любимец младшего Макдонаха, а заодно и благодарных зрителей, — Брендан Глисон.
Размеренный уклад жизни нашего героя в корне меняется, когда у него на горизонте появляется агент ФБР Уэнделл Эверетт, раздражающе педантичный и правильный… афроамериканец. И это в Ирландии, где, как признается сам Бойл, расизм – «национальная черта». А самое противное, что им ведь нужно работать в паре, словно они Кейт и Хэммонд. Иначе они упустят банду наркоторговцев, которые, как стало известно из достоверных источников, именно в этих краях должны получить партию наркотиков на полмиллиона долларов.

Каноны полицейского фильма в данном случае, благодаря мастерству обоих Макдонахов (Мартин здесь участвует в качестве одного из продюсеров), переосмысливаются и осмеиваются. «Плохой полицейский» на самом деле просто уставший от повседневной рутины человек. Агент ФБР не такой бесстрашный, как его коллеги из американских боевиков. Все честно, без прикрас и без особых затей. Если надо поймать бандитов, а кругом только продажные копы, значит, придется их брать в одиночку. Если уж почесался в трусах, то и пистолет извлекай оттуда же. Если уж шутишь, так обо всем, включая смерть и русских классиков. Никакой политкорректности, но в то же время с пониманием человеческих нужд и грехов. Картина очень похожа на работы не только Мартина Макдоны, но и Эдгара Райта, чьи «Типа крутые легавые» также «по-черному» смешны и пародийны. А шайка клоунов-наркоторговцев, помешанных на ницшеанстве, напоминает диковатых персонажей Гая Ричи.

«Однажды в Ирландии»: Типа смешные легавые

Актеры у Макдонахов — это совершенно отдельная песня. У Брендана Глисона в копилке еще одна бенефисная роль. Его грубоватый и с виду недалекий полицейский увлекает зрителя первой же произнесенной фразой «What a beautiful fucking day», как бы между прочим проглотив марку кислоты. И в его незаметную трансформацию в стопроцентного героя веришь без оглядки. Дон Чидл, сыгравший вынужденного напарника Бойла, своей чопорностью выгодно оттеняет неряшливость сержанта, но все же теряется за массивной фигурой Глисона. Не потерялась лишь Файоннула Фланаган, сыгравшая мать Бойла, любительницу русской литературы. Она также остра на язык, как и сын, и ее последний выход перед финалом по-настоящему цепляет за живое. И, конечно же, нельзя забыть про троицу бандитов, которых так емко и смешно воплотили на экране Лайэм Каннингэм, Дэвид Уилмот и Марк Стронг. Их разговоры неуловимо похожи на диалоги братьев Коэнов, да и поступки их смахивают на сцены из «Фарго».

В итоге, перед вами веселая и не претендующая ни на что черная трагикомедия с пародийными элементами и прекрасными актерскими работами, чье действие неспешно развивается на фоне ирландского ландшафта. Смотреть рекомендуется в правильном переводе Гоблина, иначе вы получите неполное представление об этой славной картине.


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№ 1
роман 565 (петербург)   21.01.2012 - 17:41
очень очень понравился фильм , обожаю шутки с каменным лицом , так как например шутит Ширвиндт старший . Давно не получал такого удовольствия , после него посмотрел " Залечь на дно в Брюгге "... читать далее>>
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Однажды в Ирландии

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«Однажды в Ирландии»: Типа смешные легавые фотографии
«Однажды в Ирландии»: Типа смешные легавые фотографии
«Однажды в Ирландии»: Типа смешные легавые фотографии
«Однажды в Ирландии»: Типа смешные легавые фотографии
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