Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Сериал «Ректор»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Что скрывает ложь»: Семейные драгоценности

Спутник телезрителя >>
2 мая 2024

Николас Кейдж и Николь Кидман против грабителей

«Что скрывает ложь»: Семейные драгоценности

С человеком можно прожить жизнь, делить с ним постель, улыбаться за обеденным столом и оплачивать совместно нажитые расходы, и так и не понять, что же из себя представляет твой партнер. Можно добиться существенного благополучия, построить роскошный дом у моря и легко расставаться с бриллиантами в миллион долларов, и не догадываться, что все это легко рассыплется как по мановению волшебной палочки, если только твое богатство покажется кому-то чрезмерным. А сам ты, неожиданно для себя самого, легко сумеешь найти силы, чтобы противостоять жестокому нападению и простить измену близкого человека.

Смотреть онлайн «Что скрывает ложь»
Невероятно динамичный экшен известного голливудского режиссера Джоэла Шумахера с философским названием «Что скрывает ложь» рассказывает нам обыкновенную и в то же время необычную историю благополучной американской семьи, воспитывающей единственную дочь трудного возраста и заполняющую все свое свободное время разговорами о финансовых перспективах главы семьи. Немного не хватает внимания друг для друга, немного нет времени спросить, о чем ты думаешь, немного непонимания любимой дочери и бесконечно-бесконечно одинокие ночи… Зато повсюду достаточно респектабельности и внешнего лоска.

И если бы однажды вечером в дом Кайла Миллера (Николас Кейдж) не ворвались незнакомцы в масках, кто знает, возможно, он так никогда не узнал бы правду о своей жене Саре (Николь Кидман) и никогда бы не понял, каким сильным и надежным человеком может быть его, на первый взгляд, легкомысленная дочь Эвери (Лиана Либерато).

«Что скрывает ложь»: Семейные драгоценности

История нападения вертится вокруг вожделенного сейфа, предположительно наполненного деньгами и драгоценностями, и вокруг непонятного упрямства героя Кейджа, готового скорее расстаться с жизнью, своей и своих родных, чем с прекрасными бриллиантами на баснословную сумму. Жестокая попытка вымогательства столь стремительно развивается на экране, что зритель едва успевает следить за мгновенно сменяющимися декорациями, противостояниями, мучительными пытками и душевными откровениями героев и грабителей в самый неожиданный момент. Нешуточная опасность, ежесекундно грозящая закончиться смертью для одного из семейства Миллеров, со временем заставляет их прийти в себя и начать борьбу, попутно обнажив свои души под дулами пистолетов. Респектабельный лоск исчезает без следа и остается лишь искреннее желание спасти себя, свою семью и свою любовь. Пусть даже ценой собственной жизни. Они проводят вместе все больше и больше времени – грабители и их жертвы, и напускная жестокость отчаявшихся людей начинает сеять панику и разброд и шатание в их рядах: муж оскорбляет свою жену, один из грабителей предает своего брата, а главарь банды вдруг оказывается ничтожным и слабым человеком. Закрытое пространство белоснежно-красивого дома, головоломные попытки спастись перемежаются такими же головоломными попытками причинить боль и добиться желаемого. Достанутся ли деньги вконец запутавшимся грабителям и какую цену заплатят Миллеры за свою свободу?

«Что скрывает ложь»: Семейные драгоценности

До самого последнего мгновения, до самой последней минуты фильма остается совершенно неясно, оставили ли авторы традиционный хеппи-энд даже для такой явно нерождественской истории или решили пойти по иному пути, нагнетая атмосферу на экране до высшей возможной точки согласно жанру и запугивая потрясенных зрителей в зале до последней клеточки потрясенной души.

Удачный дуэт двух первоклассных голливудских звезд Николаса Кейджа и Николь Кидман, помноженный на сверх лихо закрученное действие в угоду любителям жестокой драмы и психологической обнаженки, делают фильм безусловно успешным и перспективным в кассовом смысле. Единственно, чуть слишком густо замешанная жестокость, быть может, покажется утомительной для некоторых поклонников высокого искусства кино. Но этот спорный минус однозначно искупается высоким профессионализмом съемок вышеозначенных сцен и талантливой сценарной основой фильма, позволяющей среди моря крови и нескольких смертей найти место для и трепетных душевных исканий, так высоко ценимых киноинтеллектуалами.

«Что скрывает ложь»

версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Николас КейджНиколь КидманЛиана ЛибератоДжоэл Шумахер
фильмы
Что скрывает ложь

фотографии >>
«Что скрывает ложь»: Семейные драгоценности фотографии
«Что скрывает ложь»: Семейные драгоценности фотографии
«Что скрывает ложь»: Семейные драгоценности фотографии
«Что скрывает ложь»: Семейные драгоценности фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Сериал «Ректор»

Скорбим

Элеонора Маклакова
30 апреля ушла из жизни художник Элеонора Маклакова.
Зоя Зелинская
29 апреля ушла из жизни актриса Зоя Зелинская.
Станислав Мещангин
29 апреля ушёл из жизни актёр, режиссёр Станислав Мещангин.

День рождения >>

Олег Андреев
Филипп Бледный
Михаил Жигалов
Леонид Зверинцев
Леонид Каневский
Анвар Либабов
Тамара Логинова
Иван Любезнов
Юлия Топольницкая
Дуэйн Джонсон
Бинг Кросби
Войцех Пшоняк
Серж Реджани
Дэвид Суше
Марта Сцислович
Эрик Эльмонино
все родившиеся 2 мая >>

Афиша кино >>

Реальная история Уиннер
драма
США, 2023
Спящие псы
детектив, криминальный фильм, триллер
Австралия, США, 2024
Агент 9: Миссия уничтожить
боевик, триллер, шпионский фильм, экранизация
США, Бангладеш, 2023
Выжить в Калахари
боевик, триллер
США, 2024
Жизнь вверх ногами
комедия
США, 2023
Память
драма
Мексика, США, Чили, 2023
Потрошитель. Наследие
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Идеальная зависимость
драма, мелодрама, эротика
Германия, Канада, США, 2023
Всемирный потоп
драма, триллер, фильм-катастрофа, экранизация
Великобритания, 2023
Любви не бывает?
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Ужас Амитивилля: Мотель призраков
фильм ужасов
Индонезия, 2023
Бриллиантовая рука
комедия, приключения
СССР, 1968
все фильмы в прокате >>

что почитать?