«Что скрывает ложь»: Семейные драгоценности

Николас Кейдж и Николь Кидман против грабителей
С человеком можно прожить жизнь, делить с ним постель, улыбаться за обеденным столом и оплачивать совместно нажитые расходы, и так и не понять, что же из себя представляет твой партнер. Можно добиться существенного благополучия, построить роскошный дом у моря и легко расставаться с бриллиантами в миллион долларов, и не догадываться, что все это легко рассыплется как по мановению волшебной палочки, если только твое богатство покажется кому-то чрезмерным. А сам ты, неожиданно для себя самого, легко сумеешь найти силы, чтобы противостоять жестокому нападению и простить измену близкого человека.
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«Что скрывает ложь»
Невероятно динамичный экшен известного голливудского режиссера Джоэла Шумахера
с философским названием «Что скрывает ложь»
рассказывает нам обыкновенную и в то же время необычную историю благополучной американской семьи, воспитывающей единственную дочь трудного возраста и заполняющую все свое свободное время разговорами о финансовых перспективах главы семьи. Немного не хватает внимания друг для друга, немного нет времени спросить, о чем ты думаешь, немного непонимания любимой дочери и бесконечно-бесконечно одинокие ночи… Зато повсюду достаточно респектабельности и внешнего лоска.
И если бы однажды вечером в дом Кайла Миллера (Николас Кейдж
) не ворвались незнакомцы в масках, кто знает, возможно, он так никогда не узнал бы правду о своей жене Саре (Николь Кидман
) и никогда бы не понял, каким сильным и надежным человеком может быть его, на первый взгляд, легкомысленная дочь Эвери (Лиана Либерато
).
История нападения вертится вокруг вожделенного сейфа, предположительно наполненного деньгами и драгоценностями, и вокруг непонятного упрямства героя Кейджа, готового скорее расстаться с жизнью, своей и своих родных, чем с прекрасными бриллиантами на баснословную сумму. Жестокая попытка вымогательства столь стремительно развивается на экране, что зритель едва успевает следить за мгновенно сменяющимися декорациями, противостояниями, мучительными пытками и душевными откровениями героев и грабителей в самый неожиданный момент. Нешуточная опасность, ежесекундно грозящая закончиться смертью для одного из семейства Миллеров, со временем заставляет их прийти в себя и начать борьбу, попутно обнажив свои души под дулами пистолетов. Респектабельный лоск исчезает без следа и остается лишь искреннее желание спасти себя, свою семью и свою любовь. Пусть даже ценой собственной жизни. Они проводят вместе все больше и больше времени – грабители и их жертвы, и напускная жестокость отчаявшихся людей начинает сеять панику и разброд и шатание в их рядах: муж оскорбляет свою жену, один из грабителей предает своего брата, а главарь банды вдруг оказывается ничтожным и слабым человеком. Закрытое пространство белоснежно-красивого дома, головоломные попытки спастись перемежаются такими же головоломными попытками причинить боль и добиться желаемого. Достанутся ли деньги вконец запутавшимся грабителям и какую цену заплатят Миллеры за свою свободу?
До самого последнего мгновения, до самой последней минуты фильма остается совершенно неясно, оставили ли авторы традиционный хеппи-энд даже для такой явно нерождественской истории или решили пойти по иному пути, нагнетая атмосферу на экране до высшей возможной точки согласно жанру и запугивая потрясенных зрителей в зале до последней клеточки потрясенной души.
Удачный дуэт двух первоклассных голливудских звезд Николаса Кейджа
и Николь Кидман
, помноженный на сверх лихо закрученное действие в угоду любителям жестокой драмы и психологической обнаженки, делают фильм безусловно успешным и перспективным в кассовом смысле. Единственно, чуть слишком густо замешанная жестокость, быть может, покажется утомительной для некоторых поклонников высокого искусства кино. Но этот спорный минус однозначно искупается высоким профессионализмом съемок вышеозначенных сцен и талантливой сценарной основой фильма, позволяющей среди моря крови и нескольких смертей найти место для и трепетных душевных исканий, так высоко ценимых киноинтеллектуалами.
«Что скрывает ложь»
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