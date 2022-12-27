Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Ёлки 2»: И мы счастливы!

Спутник телезрителя >>
27 декабря 2022
Продолжение новогоднего киноальманаха

«Ёлки 2»: И мы счастливы!

«Ой, ты, Россея, матушка Россея, ой, да вот ты, Россея, матушка наша земля» — знаменитые слова песни донских казаков. Сколько времени прошло, а ничего не изменилось — все также обреченно и глубоко вздыхаем мы, рассуждая о кинематографических реалиях нашей страны. Возможно, не родился еще в России тот режиссер, который сможет снять хорошую новогоднюю комедию в духе лучших советских нетленок или хотя бы замахнуться на достойные западные образцы вроде «Реальной любви», «Рождественских каникул», «Все путем», и др. Но амбиции наших творцов и продюсерских компаний только радуют! Пусть им мало что удается, но их старания каждый раз к новогоднему безумию выдавать кассовый фильм, который будет смотреть вся страна, заслуживают похвалы!

Смотреть онлайн «Ёлки 2»
Веселость и задор, с которых начинается фильм, не покидают его на протяжении всех 100 минут. Даже когда в кульминационной части фильма все ссорятся, расходятся, самолет падает, надежды рушатся и все летит в тартарары, у зрителей — особенно у самых, самых циничных, и потому нормальных — не возникает катарсиса, всем понятно, что happy end неизбежен. Именно неизбежен, как ВВП в президенты и инфляция в 8 процентов. От красочности, сладости начинает тошнить и сводить зубы, чуть позже появляется жажда крови и массовых убийств. Но нет, влюбленные встречаются, семьи воссоединяются, самолет удачно садится на всеми давно позабытом аэродроме в глухой Сибири — и добро торжествует. «И мы счастливы!» — до неприличия настойчиво доносится откуда-то из-под сидения в кинозале, и в очередной раз становится понятно, что, пытаясь угодить всей стране, создатели смогли угодить лишь самой простой и необразованной ее части. Пусть и самой многочисленной.

«Ёлки 2»: И мы счастливы!

Оно и не удивительно. Особенно, если под столь трогательными и дорогими каждому русскому человеку лозунгами — «Новый год, любовь, мир во всем мире, жвачка» — выступает продукт, бюджет которого составляют сплошь одни гонорары звезд: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Вера Брежнева, Владимир Меньшов, Алексей Петренко, Сергей Безруков, Гоша Куценко, Виктор Вержбицкий, Ирина Алферова, Павел Баршак, Никита Пресняков и др. Прекрасный получился междусобойчик! Но только если представить, что эти суммы могли пойти не на гонорары «наших всё!», а на производство фильма, то можно было бы снять совсем другое кино! Но… компания Тимура Бекмамбетова «Базелевс» решила пойти иным путем. Под предводительством режиссера Дмитрия Киселева трое других не менее талантливых представителей профессии — Александр Баранов, Александр Котт и Леван Габриадзе сняли ряд наивных, трогательных и отчасти фантастичных новелл. И ведь что может быть более невероятным, чем эпистолярная любовь Веры Брежневой и молодого служаки (Никита Пресняков) или целый день проведенный героиней Алферовой на Красной площади в ожидании возлюбленного и другие невероятные сюжетные линии, оставляющие в душе зрителя если не негодование, то хотя бы массу вопросов к сценаристам. Эти сказки для зрителя рисовались с помощью хромакея (зеленого фона в студии), искусственного снега и заранее отснятых зимних пейзажей. Но всем известна истина, что любой компот будет более съедобным, если в него добавить закадровый голос Константина Хабенского. С ним все выглядит как-то серьезнее, как-то монументальнее. Не подкопаешься.

Кстати, как ни странно, именно монументальности авторы фильма и добились. Даже несмотря на легкость производства, прозрачность сюжета и нескрываемую игру на чувствах людей, особенно в канун Нового года, когда обезумевший народ носится за подарками и строгает оливье, совершенно ясно: «Ёлки-2» посмотрят все, кто понимает русскую речь. И к списку must seen в 10-дневное отупение страны, кроме «Ёлки», «Ирония судьбы, или с легким паром-2» и «Тариф новогодний» добавится еще один шедевр. И ведь, правда, будем смотреть. Никуда не деться. Такая уж она у нас, Россея, матушка.


версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Неличка (Аша)   26.03.2012 - 11:00
Замечательный фильм! читать далее>>
№ 1
Виктор111555 (Питер)   16.01.2012 - 22:09
Присоединяюсь к Шафрановой. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Роману Мадянову исполнилось 60 лет
Ёлки. Бесконечность: Ольга Бузова, Иван Ургант и Филипп Киркоров
Светлаков и Ургант снова отпразднуют Новый год вместе
Не стало Владимира Меньшова
Тимур Бекмамбетов возглавил топ-50 самых успешных российских продюсеров 2010-х
Авторы «Холопа», «Движения вверх» и «Звоните ДиКаприо!» выступят на «Дне сценариста» в Санкт-Петербурге
Владимиру Меньшову исполнилось 80 лет
Иван Ургант отказал Светлане Дружининой
Дмитрий Нагиев, Александр Гордон, Настасья Самбурская и другие актеры – телеведущие
Мама, не горюй: юбилей Гоши Куценко
Иван Ургант показал фото дочери
Французы в советском и российском кино
Лыжник и сноубордист из «Ёлок» устроят флэшмоб в Москве
Юбилей Ирины Алфёровой
Тимур Бекмамбетов приступил к производству «Мировых Ёлок»
«Ёлки 1914». Премьера
Константин Хабенский снялся в «Ёлках 1914»
Александр Котт: «Мы знаем, что было, даже когда нас не было»
«Ёлки лохматые». Завершение съемок
Поиск по меткам
альманахКомедияРоссийские фильмы
персоны
Ирина АлфёроваАлександр Баранов (II)Павел БаршакСергей БезруковТимур БекмамбетовВера БрежневаВиктор ВержбицкийЛеван ГабриадзеДмитрий КиселёвАлександр КоттГоша КуценкоВладимир МеньшовНикита ПресняковСергей СветлаковИван Ургант
фильмы
Ёлки-2 (киноальманах)

фотографии >>
«Ёлки 2»: И мы счастливы! фотографии
«Ёлки 2»: И мы счастливы! фотографии
«Ёлки 2»: И мы счастливы! фотографии
«Ёлки 2»: И мы счастливы! фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Скворцов
26 декабря ушёл из жизни артист Александр Скворцов.
Александр Шевченко
26 декабря ушёл из жизни композитор, певец Александр Шевченко.
Юрий Астахов
26 декабря ушёл из жизни артист балета Юрий Астахов.
Аля Никулина
25 декабря ушла из жизни актриса Аля Никулина.
Александр Пономаренко
24 декабря ушёл из жизни артист эстрады Александр Пономаренко.

День рождения >>

Леонид Бичевин
Сергей Бодров (младший)
Эммануил Виторган
Ирина Денисова (IV)
Дарья Ленда
Галина Макарова
Дарья Носик
Екатерина Носик
Эмма Попова
Эрвин Гешоннек
Жерар Депардье
Марлен Дитрих
Барбара Крэмптон
Мишель Пикколи
Иржи Совак
Аарон Стэнфорд
все родившиеся 27 декабря >>

Афиша кино >>

Двойной обман Мадлен Коллинз
драма, триллер
Бельгия, Франция, Швейцария, 2021
Заклятье. Книга крови
фильм ужасов
Аргентина, Новая Зеландия, 2022
Ёлки-иголки
новогодняя романтическая комедия
Россия, 2022
Иван Царевич и Серый Волк-5
приключения, семейное кино
Россия, 2022
Чук и Гек. Большое приключение
приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2022
Бывшие. Happy end
мелодрама
Россия, 2022
Новая игрушка
комедия
Франция, 2022
Песнь моря
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Бельгия, Дания, Ирландия, Люксембург, Франция, 2014
Мира
драма, научная фантастика, семейное кино, фильм-катастрофа
Россия, 2022
Последний рейс
триллер
Германия, США, Швейцария, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен