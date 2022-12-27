«Ёлки 2»: И мы счастливы!

Продолжение новогоднего киноальманаха
«Ой, ты, Россея, матушка Россея, ой, да вот ты, Россея, матушка наша земля» — знаменитые слова песни донских казаков. Сколько времени прошло, а ничего не изменилось — все также обреченно и глубоко вздыхаем мы, рассуждая о кинематографических реалиях нашей страны. Возможно, не родился еще в России тот режиссер, который сможет снять хорошую новогоднюю комедию в духе лучших советских нетленок или хотя бы замахнуться на достойные западные образцы вроде «Реальной любви
», «Рождественских каникул
», «Все путем
», и др. Но амбиции наших творцов и продюсерских компаний только радуют! Пусть им мало что удается, но их старания каждый раз к новогоднему безумию выдавать кассовый фильм, который будет смотреть вся страна, заслуживают похвалы!
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«Ёлки 2»
Веселость и задор, с которых начинается фильм, не покидают его на протяжении всех 100 минут. Даже когда в кульминационной части фильма все ссорятся, расходятся, самолет падает, надежды рушатся и все летит в тартарары, у зрителей — особенно у самых, самых циничных, и потому нормальных — не возникает катарсиса, всем понятно, что happy end неизбежен. Именно неизбежен, как ВВП в президенты и инфляция в 8 процентов. От красочности, сладости начинает тошнить и сводить зубы, чуть позже появляется жажда крови и массовых убийств. Но нет, влюбленные встречаются, семьи воссоединяются, самолет удачно садится на всеми давно позабытом аэродроме в глухой Сибири — и добро торжествует. «И мы счастливы!» — до неприличия настойчиво доносится откуда-то из-под сидения в кинозале, и в очередной раз становится понятно, что, пытаясь угодить всей стране, создатели смогли угодить лишь самой простой и необразованной ее части. Пусть и самой многочисленной.
Оно и не удивительно. Особенно, если под столь трогательными и дорогими каждому русскому человеку лозунгами — «Новый год, любовь, мир во всем мире, жвачка» — выступает продукт, бюджет которого составляют сплошь одни гонорары звезд: Иван Ургант
, Сергей Светлаков
, Вера Брежнева
, Владимир Меньшов
, Алексей Петренко
, Сергей Безруков
, Гоша Куценко
, Виктор Вержбицкий
, Ирина Алферова
, Павел Баршак
, Никита Пресняков
и др. Прекрасный получился междусобойчик! Но только если представить, что эти суммы могли пойти не на гонорары «наших всё!», а на производство фильма, то можно было бы снять совсем другое кино! Но… компания Тимура Бекмамбетова
«Базелевс» решила пойти иным путем. Под предводительством режиссера Дмитрия Киселева
трое других не менее талантливых представителей профессии — Александр Баранов
, Александр Котт
и Леван Габриадзе
сняли ряд наивных, трогательных и отчасти фантастичных новелл. И ведь что может быть более невероятным, чем эпистолярная любовь Веры Брежневой и молодого служаки (Никита Пресняков) или целый день проведенный героиней Алферовой на Красной площади в ожидании возлюбленного и другие невероятные сюжетные линии, оставляющие в душе зрителя если не негодование, то хотя бы массу вопросов к сценаристам. Эти сказки для зрителя рисовались с помощью хромакея (зеленого фона в студии), искусственного снега и заранее отснятых зимних пейзажей. Но всем известна истина, что любой компот будет более съедобным, если в него добавить закадровый голос Константина Хабенского
. С ним все выглядит как-то серьезнее, как-то монументальнее. Не подкопаешься.
Кстати, как ни странно, именно монументальности авторы фильма и добились. Даже несмотря на легкость производства, прозрачность сюжета и нескрываемую игру на чувствах людей, особенно в канун Нового года, когда обезумевший народ носится за подарками и строгает оливье, совершенно ясно: «Ёлки-2» посмотрят все, кто понимает русскую речь. И к списку must seen в 10-дневное отупение страны, кроме «Ёлки
», «Ирония судьбы, или с легким паром-2
» и «Тариф новогодний
» добавится еще один шедевр. И ведь, правда, будем смотреть. Никуда не деться. Такая уж она у нас, Россея, матушка.
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