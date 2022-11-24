«О чем ещё говорят мужчины»: Мужчины говорят ещё и ещё…

Менее динамичный сиквел хорошей разговорной комедии
Законы жанра повествуют о том, что если проект имеет успех, то золотоносную жилу надо разрабатывать до полного ее истощения. И коль скоро пространные и забавные мужские рассуждения о жизни и женском коварстве пришлись по вкусу однажды, то нет никаких сомнений, что то же самое, снабженное шампанским, новогодним настроением и такой же долей цинизма, не придется по вкусу доброжелательно настроенной публике еще раз, теперь уже за накрытым столом. Кроме того, зрительское сочувствие, сопряженное с тем, что несколько вполне симпатичных мужчин не в состоянии попасть вовремя в объятия своих разъяренных фурий и произнести очередной тост над тарелочкой оливье, без сомнения, повышает рейтинг новоиспеченному проекту «О чем ещё говорят мужчины»
. Успешное, банальное и в то же время многообещающее название, для тех, кто не имел возможности в свое время ознакомиться с первым фильмом из этой серии. А для уже видевших — завлекательный финт в том смысле, что нечто важное, как выяснилось, никак не могло уместиться в первой части дилогии и сегодня под бой курантов самое время окончательно открыть тайну мужских посиделок.
В фильме «О чем ещё говорят мужчины»
сюжета, как такового, нет. Вернее, он чрезвычайно прост и незамысловат, как, наверное, и должно быть, поскольку не в нем суть.
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«О чем ещё говорят мужчины» Дмитрия Дьяченко
Рассеянный владелец рекламного агентства Саша (Александр Демидов
), будучи в расстроенных чувствах от расставания со своей многолетне любимой женщиной (Наташа Швец
), на одном из перекрестков сталкивается с машиной, за рулем которой сидит нечто рыжеволосое, орущее, склочное до невозможности и такое же крутое. Крепко обложив незнакомую девицу по матушке, Саша преспокойно приезжает в свой офис, где несколько его друзей договорились собраться вместе, чтобы затем, дома у одного из них, вместе со своими вторыми половинками культурно встретить Новый год.
Леша (Леонид Барац
) — как всегда, запутавшийся в сетях полигамии и мук совести, Слава (Ростислав Хаит
) — размышляющий всю дорогу о прелестях алкоголя и выборе наименее ненавистной дамы сердца, и Камиль (Камиль Ларин
) — перманентно стоящий на пороге большого скандала из-за подозрений в неверности. Уже знакомые нам по первому фильму воспоминания из далекой юности, сетования на непонимание и невозможную женскую логику перемежаются здесь распитием вина и попытками выйти из нелегкого положения, в которое милейший и тишайший Саша втравил своих друзей, сам того не желая. Поскольку путь домой перекрыт и под окнами офисного центра наших друзей ожидают двое суровых мужчин, принадлежащих к одной из многочисленных бандитских группировок, совершенно неизвестных широкой публике, но от этого не менее страшных.
Что могут сделать несколько, в общем-то, интеллигентнейших парней для своей защиты, тем более что время поджимает, и кое-кто из любимых женщин на другом конце Москвы уже откупоривает очередную бутылочку, одновременно проливая слезы, жалуясь на жизнь и жаря курицу в духовке? А сделать они, как выяснится позже, могут не многое. Но их усилия займут все полуторачасовое экранное время, будут смешными и одновременно грустными, потому что попытки эти будут так похожи на их жизнь — много слов и устремлений, много громко декларированной смелости… А разрешается все в итоге без их участия.
В отличие от первого фильма на эту тематику, сюжет кажется не слишком динамичным, поскольку основное действие разворачивается в четырех стенах рекламного агентства и лишь иногда перемещается на заснеженное крыльцо офисного центра. Истории не хватает движения (путешествия первого фильма), которое бы разнообразило рвущие за душу стенания непонятых никем друзей, и местами становится даже скучновато наблюдать нескончаемые повторы приемов, сделавшие предыдущие проекты из этой серии удачными. Знакомый по «Дню радио»
, изголодавшийся по пирожкам ди-джей Макс (Максим Виторган
) скучает в соседнем офисе. Или приглашение звездного коллектива, в данном случае группы «Несчастный случай» и Алексея Кортнева
— безусловное украшение фильма и опять-таки привет от вышеупомянутого «Дня радио»
. Неожиданные откровения становятся значительно реже и уже не так поражают своей новизной, стиль беседы «как будто бы между прочим», с экскурсом в эпатажные зарисовки, вроде бесед с Толстым (Владимир Меньшов
) и Фрейдом (Сергей Бурунов
), смотрятся мило, но опять-таки не ново.
Приятное разнообразие в эту беседу по кругу вносит лишь присоединение к квартету друзей сослуживца Камиля Паши (Алексей Макаров
) — непросыхающего в новогоднюю ночь и совершенно бестолкового рубахи-парня с многопудовыми кулаками, и ярчайшее явление в финале фильма местечкового олигарха (Виталий Хаев
) вкупе со своими замерзшими охранниками.
За что, безусловно, надо сказать спасибо, так это за удачно подобранный актерский состав, где даже на очень эпизодические роли были приглашены всеми любимые и узнаваемые актеры, наблюдая игру которых, понимаешь, что люди просто собрались и с удовольствием поучаствовали в легкой, незамысловатой и довольно веселой истории со счастливым концом. То же можно сказать и о зрителях, пришедших получить свою дозу хорошего новогоднего настроения, необременительную порцию стеба и еще раз накануне праздника повидавших своих любимых актеров.
…Однако, даже несмотря на в целом положительное впечатление от просмотра, хочется надеяться, что бесконечные и когда-то поразившие нас откровения Камиля, Саши, Леши и Славы все-таки будут иметь свой логический конец, и нам не придется раз за разом созерцать на экране «опять, снова, ещё и ещё»
о чем-то говорящих мужчин. Поскольку праздников много, а умные сентенции о жизни и женщинах когда-нибудь да заканчиваются.
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