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«Охотники за головами»: Каждый охотник желает знать, где висит Рубенс

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22 марта 2023
Увлекательная экранизация романа Ю Несбё, участник основного конкурса Берлинале-2011

«Охотники за головами»: Каждый охотник желает знать, где висит Рубенс

Идеально распланированная жизнь может рухнуть, как карточный домик, в одно мгновение из-за нелепой случайности, неверного шага или слова. В этом смог убедиться Роджер Браун (Аксель Хенни), найдя в собственной машине бездыханное тело своего подельника. Но оступился Роджер гораздо раньше. К его эффектному падению привела целая цепь, казалось бы, невзаимосвязанных друг с другом событий. Началось все с того, что талантливый «охотник за головами» (т.е. специалист по подбору топ-менеджеров для крупнейших фирм) из-за растущих аппетитов жены (она открыла картинную галерею) подался в воры. Мишенями стали все те же претенденты на руководящие должности, а предметами краж — в духе Томаса Крауна — дорогие картины. Все было бы замечательно, если бы не пять обстоятельств: знакомство с амбициозным Класом Граафом (Николай Костер-Валдау), измена красавицы-жены, напористость брошенной любовницы, появление известного специалиста по поимке воров и, наконец, тупость подельника, предпочитающего новому «делу» проститутку русской национальности. Эта череда незначительных на первый взгляд событий приводит Роджера Брауна к паническому бегству, и вскоре он оказывается, в буквальном смысле, по макушку в дерьме, прячась в деревенском туалете от Граафа и его кровожадной псины…

Смотреть онлайн «Охотники за головами» Мортена Тильдума
Рассказ от первого лица (т.е. Роджера) в новом фильме Мортена Тильдума «Охотники за головами» предполагает наличие правил игры, характерных для такого уникального жанра, как нуар. И, в самом деле, многие персонажи, в том числе и сам Роджер, не вызывают доверия и симпатии. У каждого свое темное начало, и многими из них руководят низменные инстинкты. Но безумная игра в кошки-мышки двух озлобленных «котов» — дикого (Грааф) и домашнего (Браун, развернувшаяся на суровых просторах Норвегии, приводит нас в излюбленный жанр старины Хича – триллер. Хотя в фильме, безусловно, чувствуется не только саспенс триллера и безысходность «черного фильма», но и черный юмор в лучших традициях братьев Коэнов. Это особенное веселье начинается еще в туалете, а затем нарастающими темпами через смерть собаки и кровавую баню автокатастрофы движется в сторону яркого финала, где Роджер разыгрывает блистательную «игру в четыре руки» при помощи пистолета и пары трупов.

«Охотники за головами»: Каждый охотник желает знать, где висит Рубенс

Скандинавы продолжают нас радовать уверенными и мощными историями о превратностях человеческих судеб, рассказанными через призму детективов. Книги Стига Ларссона про хакершу Лисбет Саландер и журналиста Михаэля Блумквиста довольно скоро превратились в фильмы, завоевав не только читательскую, но и зрительскую аудиторию. Теперь настал черед и Ю Несбё – еще одного норвежского мастера литературного детектива. «Охотники за головами» — это его первый роман в жанре триллера, и, наверняка, его скоро смогут прочитать и в России. Что же касается экранизации, то она понравится любому любителю острых ощущений и хорошо рассказанных, динамичных историй. В ней интересны не только сюжет и визуальная составляющая, но и актерские работы. Особенно завораживает игра дуэта антагонистов. Аксель Хенни, сыгравший Роджера, многим известен, как Макс Манус. А исполнителя роли Граафа — Николая Костера-Вальдау — некоторые зрители помнят еще со времен «Ночного сторожа» Оле Борнедаля, не говоря уже про «Игру престолов». Хороши и дамы. Сюннёве Макоди Лунд (жена Брауна) органично вписалась в кинопространство, хотя до этого ни разу не снималась в кино. А Юлье Эльгорд прекрасно чувствует себя на территории Барбары Стэнвик и Шэрон Стоун.

В итоге, перед нами роскошный триллер с элементами нео-нуара, черным юмором и неплохими актерскими работами, обязательный для просмотра хотя бы теми, кто любит динамичное европейское кино.


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№ 1
Mrs Smith (Москва)   5.04.2012 - 03:45
Скандинавы продолжают приятно удивлять. Сначала шведы, теперь очередь за норвежцами. "Охотники за головами" - экранизация одноименного романа популярного нынче норвежского писателя-детективщика... читать далее>>
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Охотники за головами

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«Охотники за головами»: Каждый охотник желает знать, где висит Рубенс фотографии
«Охотники за головами»: Каждый охотник желает знать, где висит Рубенс фотографии
«Охотники за головами»: Каждый охотник желает знать, где висит Рубенс фотографии
«Охотники за головами»: Каждый охотник желает знать, где висит Рубенс фотографии
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