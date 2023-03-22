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Лайфстайл «Шизофрения, как и было сказано»: Большой театр отменил майские показы спектакля на либретто Кирилла Серебренникова Режиссёр прокомментировал отмену

Главная тема Душу в обмен на счастье: Фильмы и сериалы про сделку с дьяволом Второй сезон «Предпоследней инстанции» и другие картины о высокой цене успеха

Спутник телезрителя «Охотники за головами»: Каждый охотник желает знать, где висит Рубенс В ночь с 22 на 23 марта, 00:30, РЕН ТВ

Интервью Жанна Кадникова: «Время не имеет значения, всегда хочется говорить о чем-то человеческом» Режиссер, соавтор сценария сериала «Кафе «Куба» о работе над проектом, ощущении времени и успехе «Бедных людей»

Обзор сериалов Лапландский нуар, оленье дерьмо, гонки на снегоходах: как устроен сериал «Северная мафия» Финская криминальная драма о семье способна удивить

Лайфстайл Бен Аффлек рассказал о разводе с Дженнифер Гарнер Актёр не винит бывшую жену в своём алкоголизме