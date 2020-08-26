Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Миссия невыполнима: Протокол Фантом» // Союзмультфильм представляет

Спутник телезрителя >>
26 августа 2020
Четвертая часть затянувшегося на 15 лет шпионского боевика

К четвертой серии знаменитого шпионского боевика, все его художественные амбиции окончательно сошли на нет. Задуманная 15 лет назад, «Миссия…» должна была стать широкой площадкой для авторских индивидуальностей. Первым ею воспользовался Брайан де Пальма, снявший, как ему и полагается, блестящий формалистский триллер. Через 4 года Джон Ву во второй части попрощался с подошедшими к концу девяностыми. Третьим должен был стать Дэвид Финчер, однако режиссерское кресло занял создатель «Лоста» Джей Джей Абрамс, не ставший здесь навязывать собственный стиль, видимо, потому, что так его и не приобрел.

«Миссия невыполнима: Протокол Фантом» // Союзмультфильм представляет

Четвертая «Миссия…», как и третья – приятное развлечение, безыскусное, но не то чтобы безвкусное. По проницательному решению продюсеров поставил ее аниматор Брэд Берд («Суперсемейка», «Рататуй»). Смысл не только в том, что большая часть голливудских блокбастеров заимствует у анимации ритм и манеру изложения. Сам Том Круз к своему 50-летнему юбилею давно превратился в абсолютно мультипликационного персонажа. Он – милый архаизм конца двадцатого века, его имя – комическое нарицательное. Серьезного драматического персонажа здесь играет Джереми Реннер, который, к слову, станет главным героем четвертой части другой шпионской саги, про Борна. Парадокс в том, что этот новый герой – единственное напоминание о том, что «Миссия невыполнима» когда-то была в первую очередь захватывающим шпионским боевиком. Остальная команда прекрасно вписывается в казалось бы неожиданный для данного сериала формат абсурдистской мультяшки. У этих ребят постоянно некстати ломается техника, кто-то кого-то может нечаянно выкинуть из окна, они стреляют друг в друга шутками даже под градом пуль, но все равно побеждают, потому что они – хорошие. Знакомая логика.

«Миссия невыполнима: Протокол Фантом» // Союзмультфильм представляет

Директивы через высокотехнологичный таксофон, русская ищейка (Владимир Машков), гоняющаяся за Хантом по всему миру, безумный гений, задумавший уничтожить весь мир (Микаэль Нюквист) – никто уже не способен воспринимать все это всерьез. Включая самих героев, которые тоже просто весело проводят время. Весело и нам, грех жаловаться – в конце концов, после фокусников на арену положено выходить клоунам: «Сергей, ты что, не Сергей?». «А где Итан?» – «Убежал за ядерными боеголовками». Другое дело, что отряд «Миссии…» здесь гораздо очевиднее, чем в предыдущей части, выглядит, чтобы не сказать жестче, несвоевременно. Это люди совсем из другой эпохи, с которыми приятно по старой памяти провести два часа. Но когда в финале Хант по традиции уходит в ночь на новое задание, следовать за ним уже не хочется.


версия для печати

обсуждение >>
№ 3
Алатая (Киев)   13.04.2012 - 20:31
Фильм пришелся по вкусу!Насмеялась от души. читать далее>>
№ 2
Алатая (Киев)   13.04.2012 - 20:24
Не шпионский боевик,а какая то пародия. Убогий фильм! читать далее>>
№ 1
Stella83 (Chisinau)   24.01.2012 - 00:09
Фильм отличный. И Том Круз сам исполнял все трюки. И шутки вписались в атмосферу фильма. Фильм очень позитивный. Насилия и серьезности хватает в обычной жизни. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Том КрузМикаель НюквистСаймон ПеггДжереми Реннер
фильмы
Миссия невыполнима: Протокол фантом

фотографии >>
«Миссия невыполнима: Протокол Фантом» // Союзмультфильм представляет фотографии
«Миссия невыполнима: Протокол Фантом» // Союзмультфильм представляет фотографии
«Миссия невыполнима: Протокол Фантом» // Союзмультфильм представляет фотографии
«Миссия невыполнима: Протокол Фантом» // Союзмультфильм представляет фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Никонов
25 августа ушёл из жизни артист балета, педагог Владимир Никонов.
Исмаил Баразбиев
24 августа ушёл из жизни актёр Исмаил Баразбиев.
Анатолий Пономаренко
22 августа ушёл из жизни оперный певец Анатолий Пономаренко.

День рождения >>

Анна Азарова
Анна Вартанян
Леонид Ворон
Георгий Георгиу
Дмитрий Муляр
Николай Парфёнов
Егор Свирский
Олег Тактаров
Дальвин Щербаков
Ханс-Уве Бауэр
Мариуш Бонашевский
Магда Вашариова
Божена Дыкель
Маколей Калкин
Мелисса Маккарти
Крис Пайн
все родившиеся 26 августа >>

Афиша кино >>

Комната
драма, социальная драма, экранизация
Ирландия, Канада, 2015
Магия зверя
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, Германия, 2019
Тесла
биография, драма, исторический фильм
США, 2020
Сила стихии
боевик, драма, фильм-катастрофа
США, 2020
Форсаж. Диабло
боевик
Польша, 2019
Билл и Тед
комедия, научная фантастика, приключения
США, 2020
Вратарь Галактики
приключения, фэнтези
Россия, 2020
Не входи
триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, 2020
Прыг-скок: В поисках сокровищ
детский фильм, приключения
Казахстан, Россия, 2019
Психо
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 1960
Тень звезды
мелодрама, музыкальный фильм
Россия, 2020
Найти и полюбить
комедия
Азербайджан, Германия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен