«Миссия невыполнима: Протокол Фантом» // Союзмультфильм представляет

Четвертая часть затянувшегося на 15 лет шпионского боевика
К четвертой серии знаменитого шпионского боевика, все его художественные амбиции окончательно сошли на нет. Задуманная 15 лет назад, «Миссия…» должна была стать широкой площадкой для авторских индивидуальностей. Первым ею воспользовался Брайан де Пальма
, снявший, как ему и полагается, блестящий формалистский триллер. Через 4 года Джон Ву
во второй части попрощался с подошедшими к концу девяностыми. Третьим должен был стать Дэвид Финчер
, однако режиссерское кресло занял создатель «Лоста» Джей Джей Абрамс
, не ставший здесь навязывать собственный стиль, видимо, потому, что так его и не приобрел.
Четвертая «Миссия…», как и третья – приятное развлечение, безыскусное, но не то чтобы безвкусное. По проницательному решению продюсеров поставил ее аниматор Брэд Берд («Суперсемейка», «Рататуй»). Смысл не только в том, что большая часть голливудских блокбастеров заимствует у анимации ритм и манеру изложения. Сам Том Круз
к своему 50-летнему юбилею давно превратился в абсолютно мультипликационного персонажа. Он – милый архаизм конца двадцатого века, его имя – комическое нарицательное. Серьезного драматического персонажа здесь играет Джереми Реннер
, который, к слову, станет главным героем четвертой части другой шпионской саги, про Борна. Парадокс в том, что этот новый герой – единственное напоминание о том, что «Миссия невыполнима» когда-то была в первую очередь захватывающим шпионским боевиком. Остальная команда прекрасно вписывается в казалось бы неожиданный для данного сериала формат абсурдистской мультяшки. У этих ребят постоянно некстати ломается техника, кто-то кого-то может нечаянно выкинуть из окна, они стреляют друг в друга шутками даже под градом пуль, но все равно побеждают, потому что они – хорошие. Знакомая логика.
Директивы через высокотехнологичный таксофон, русская ищейка (Владимир Машков
), гоняющаяся за Хантом по всему миру, безумный гений, задумавший уничтожить весь мир (Микаэль Нюквист
) – никто уже не способен воспринимать все это всерьез. Включая самих героев, которые тоже просто весело проводят время. Весело и нам, грех жаловаться – в конце концов, после фокусников на арену положено выходить клоунам: «Сергей, ты что, не Сергей?». «А где Итан?» – «Убежал за ядерными боеголовками». Другое дело, что отряд «Миссии…» здесь гораздо очевиднее, чем в предыдущей части, выглядит, чтобы не сказать жестче, несвоевременно. Это люди совсем из другой эпохи, с которыми приятно по старой памяти провести два часа. Но когда в финале Хант по традиции уходит в ночь на новое задание, следовать за ним уже не хочется.
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