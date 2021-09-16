«Резня»: Роман Полански в четырех стенах

Разговорная трагикомедия по пьесе французской писательницы Ясмины Резы
11-летний Закари, вооруженный палкой, выбил сверстнику два зуба. Впрочем, «вооруженный» или «с палкой в руке» еще предстоит выяснить родителям обоих детей, обыкновенным цивилизованным семейным парам. Хотя от их цивилизованности в итоге мало что останется – уж слишком много задач им придется решить: как правильно воспитывать детей, как общаться, уважая друг друга, как очистить от блевотины раритетные каталоги, что было раньше – хамство или мордобой, гуманно ли выбрасывать на улицу хомячка. Впрочем, «решить» снова неверное слово, судя по тому, что эти четверо начали вытворять.
Хотя всё на самом деле ясно изначально. Искусствоведша (Джоди Фостер
) – интеллигентка, не сумевшая разобраться в собственных озабоченностях. Ее супруг (Джон С. Рэйли
) – тюфяк, прячущий свою бычью натуру за показным добронравием. Адвокат (Кристоф Вальц
) – приложение к собственному телефону, худший вариант С.Безрукова из продолжения «Иронии судьбы
», к тому же гордящийся своей мерзотностью. Его жена (Кейт Уинслет
) – комок нервов, спрятанный под тонной косметики.
Всё ясно, и поэтому первые минут двадцать фильма обе стороны пытаются вежливо проститься друг с другом. Собственно, эта рефлекторная приветливость, когда не можешь заставить себя не улыбаться человеку, только что блеванувшему тебе на стол – одна из многочисленных тем, поднятых в «Боге резни», театральном хите пятилетней давности, по которому поставлен фильм. Улыбка, которую в большинстве случаев следует читать как «уходи по-хорошему». Ведь что произойдет, если четырех таких людей надолго оставить в замкнутом пространстве, они, кажется, и сами догадываются (поэтому люди и селятся парами). Придется играть плохую пьесу, с массой дурных реплик и без характеров – их здесь замещают социальные маски. Продавец сантехники, сволочь-юрист, сочувствующая африканским детям, напомаженная мамуля при муже – эти герои созданы для того, чтобы на них клеить этикетки. Не знаю, что там считается актуальным в современной драматургии, но вообще над этим принято шутить в «Симпсонах». В оригинальном тексте, конечно, замах повыше: как минимум, на энциклопедию нравов, как максимум – на их деконструкцию. «Маски сорваны» – торжествующе произнесет один из героев, когда весь квартет уже достаточно захмелеет. Но в том-то и фокус, что никуда они не делись, кроме них вообще ничего нет, и Полански
, в отличие от драматурга, это подчеркивает. Просто пьяные маски принято называть карикатурами.
Можно сколько угодно задаваться вопросом, зачем гениальному режиссеру Полански понадобился такой тесный для его таланта материал. Если, как многие любят, злоупотреблять понятиями «великий» и «сверхзадача», ответ так и не найдется. В конце концов, наблюдать за тем, как великие люди, отбросив сверхзадачи, валяют дурака – одно из лучших удовольствий на свете. К тому же помимо очевидных гэгов вроде хрюкающего Вальца и криков «е.ала я права человека», здесь есть масса действительно тонких и очень смешных моментов. Как Джоди Фостер, поглядывая злобной крыской, пытается вставить какую-нибудь гадость в каждое предложение. Как Уинслет деловито рассматривает альбом Фрэнсиса Бэкона. Как все они, тоже еще в самом начале, несколько раз медленно двигаются по маршруту к лифту и обратно. Или как режиссер, когда текст становится совсем уж невыносимым, выражает свое отношение к сценарию через приступ тошноты одного из героев. В целом, увы, материал победил интерпретатора, несмотря на то, что Полански лучше всех умеет снимать кино в замкнутом пространстве. Впрочем, одно из важных свойств всякого гения – вовремя свой гений попридержать. В конце концов, если бы кино на такую тему и вправду было бы уровня «Отвращения
», нам оставалось бы только записаться в дикари и уехать поближе к африканским детям.
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