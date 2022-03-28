«Голодный кролик атакует»: Невкусно и грустно

Ещё один триллер со спокойным, как корова в Индии, Кейджем в главной роли
Лаура Джерард (Джейнуари Джоунс
) была изнасилована по дороге домой, насильник скрылся. В больнице к её горюющему мужу – Нику Джерарду (Николас Кейдж
) подсаживается мужчина в дорогом костюме и говорит: «Как я вас понимаю
». Представившись Саймоном (Гай Пирс
), он предлагает ему услуги некой организации мстителей. Нику надо всего лишь дать своё согласие, и насильника быстро остановят. За эту услугу он когда-нибудь должен исполнить поручение Организации, но его не попросят о многом. После мучительных раздумий Ник соглашается и на следующие утро получает убитого насильника. Он ничего не сообщает Лауре, и следующие полгода они пытаются забыть события той страшной ночи. Пока Саймон не появляется снова. Тут-то Нику и напоминают, чем долг красен.
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«Голодный кролик атакует» Роджера Доналдсона
Ещё один триллер со спокойным, как корова в Индии, Кейджем в главной роли, который и школьного учителя, и супергероя играет с одним и тем же лицом, а точнее без лица
. Вообще кажется, что фильм произвели на конвейере, где-нибудь в странах третьего мира. Если в первой трети фильма ещё можно обнаружить что-то похожее на интригу, то после остаётся только один вопрос зачем было Роджеру Доналдсону
вообще снимать это. Вот у Кейджа поговаривают проблемы с финансами, простите за моветон. Прошлый фильм Доналдсона «Ограбление на Бэйкер-стрит
» еще вполне удобно-перевариваемое кино, хоть и с тем же диагнозом – общая вялость. Здесь же откровенно унылая беготня главного героя, к тому же очень плохо сыгранного. Герой Пирса намного более цельный и убедительный, и всё время крадёт сцены у Кейджа.
В фильме есть одна неплохая находка: как положено в баснях, в финале картины, когда журналист говорит Нику «голодный кролик атакует
», появляется нечто вроде морали. Эта фраза про кролика, произносимая за фильм раз 10, является комментарием авторов к своему творению, но не вполне подходящим. «Justice need us
» — вот главный месседж фильма. Собственно название фильма дословно переводится как «Поиски правосудия».
В одной из сцен Саймон почти повторяет Нику слова Монсеньора из «Святые из Бундока
»: «Нет ничего хуже, чем безразличие честных людей
». Город погряз в насилии, потому что его законопослушная половина ведёт себя как пассажир. Не трогай его, не спрашивай, довези и всё. Ник же говорит о том, что насилие допустимо только в искусстве, и восхищается Шекспиром, который в своё время с другими актёрами Глобуса резал ночью охрану, чтобы забрать свой театр. Главная ошибка идеалиста-Ника не столько в том, что он решил мстить, а не пьесу написать про то, как его жену изнасиловали, сколько в том, что он согласился мстить чужими руками. А месть, как известно, блюдо, которое подают холодным, причем лично.
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