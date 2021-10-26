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«Боевой конь»: Только мы с конём по полю идём

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26 октября 2021
Первая мировая глазами Спилберга и его коня

«Боевой конь»: Только мы с конём по полю идём

Фильм о судьбе красавца-коня, волею судеб и по капризу людей оказавшегося в самом пекле Первой мировой войны. И сумевшего, как тот военный почтовый голубь, не только перелететь через поля сражений и доставить депешу по назначению, но и умудрившегося, пережив тяжелые испытания, вернуться домой. Такова в двух словах тема нового фильма Стивена Спилберга «Боевой конь», однако на самом деле история намного глубже, чем кажется на первый взгляд. И в этом легко удостовериться, если только дать себе труд внимательно и терпеливо пересмотреть эту необычную и необыкновенно глубокую картину.

Смотреть онлайн «Боевой конь» Стивена Спилберга

Конь Джоуи никогда не видел страданий и злые люди еще никогда не встречались на его коротком пути. Он день и ночь резвился на полях Шотландии, сначала вместе с мамой, а затем в компании Альберта (Джереми Ирвин) — сына бедных фермеров, перебивающихся от сезона к сезону и рискующих потерять ферму всякий раз, как только какой-нибудь проливной дождь уничтожает урожай. В свое время отец Альберта (Питер Муллэн) купил Джоуи на аукционе, поддавшись обаянию этого замечательного коня, достойного по своему потенциалу выигрывать самые главные призы на лучших скачках страны. Но путь Джоуи оказался не таким безоблачным, как его вера в людей.

«Боевой конь»: Только мы с конём по полю идём

Любимец всей семьи будет продан одному из идущих на войну офицеров и попадет во Францию, где переживает не одно приключение и не раз будет рисковать пасть жертвой военной необходимости и человеческой жестокости. Но вместе с многочисленными страданиями он узнает, что Альберт — не единственный, хотя и самый любимый его друг. Война все забирает и у всех… Но и возвращает немало тем, кто среди грязи и трупов все равно остается светел душой, будь то человек или конь. Война отбирает, а потом дает надежду на спасение двум совсем еще юным немецким новобранцам, в чьи руки Джоуи попадает после неудачной атаки англичан, когда его совсем еще молодой хозяин-офицер погибает от шальной пули.

Для маленькой француженки Джоуи становится другом и напоминанием о ее погибших родителях до тех пор, пока немецкий аръегард снова не уводит его с собой. Война дарит Джоуи настоящего боевого товарища, такого же огромного, сильного и красивого коня, как он сам. Дает и забирает в одном из последних жестоких боев-отступлений немецкой армии. И конечно, война возвращает Джоуи его любимого Альберта, который однажды, в самом конце войны, наконец, придет и отведет его домой, как обещал. Туда, к зеленой сочной траве на высоких холмах, где постаревшая семья фермера ждет своего сына и где теперь уже никто и никогда не отнимет у Джоуи его маленькую семью.

«Боевой конь»: Только мы с конём по полю идём

Этот фильм о храбрости, такой понятной и такой иногда незаметной, и о благородстве души, одинаково возможно встречающейся как в человеке, так и в животном. И еще о том, как это бывает важно — не оказавшись трусом, суметь вернуться домой. «Боевой конь» — это военная сага, неспешная и глубоко философская, иногда очень трогательная, иногда наполненная отчаянием до краев. Простая как жизнь и такая же сложная. Без особенных спецэффектов, но зато производящая очень глубокое впечатление своим натурализмом.

Война – самое уродливое и бессмысленное занятие человечества. Именно к этой неновой мысли приходишь, посмотрев фильм Стивена Спилберга «Боевой конь». В суете нашей сытой городской жизни мы легко забываем или не хотим помнить о страшных страницах истории, а патетические слова об этом часто набивают оскомину и вызывают желание отмахнуться. Война — самое жестокое и противоестественное занятие человечества. И, наверное, надо быть таким талантливым режиссером, как Стивен Спилберг, чтобы не бояться снова и снова возвращаться к этой невыигрышной с точки зрения рынка теме… И, наверное, надо быть таким конем, как Джоуи, чтобы суметь сказать с экрана эту истину одними только страдающими глазами.


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№ 2
Денис Р. (Донецк)   15.02.2012 - 10:59
Фильм очень понравился.Смотреть всем! читать далее>>
№ 1
Ленуська (Балаково, Саратовская область)   25.01.2012 - 20:39
Спасибо за рецензию. Особенно тронули слова про войну. Спасибо Ларе Величко за подготовленную статью. читать далее>>
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