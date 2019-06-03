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«Контрабанда»: Брат за брата

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3 июня 2019
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«Контрабанда»: Брат за брата

Крис Фарадей (Марк Уолберг) - отошедший от дел контрабандист и просто хороший парень, который классическому «Курево-Клерку, Пастору-коньяк» предпочел семейный уют и тепло домашнего очага. Вместе с красавицей женой Кейт (Кейт Бекинсейл) растит двух сыновей и в качестве хобби устанавливает охранные системы пенсионерам в зажиточном пригороде. Единственное, что напоминает ему о прошлом, его старый друг Себастиан (Бен Фостер), сознание которого поработили мебельные каталоги, из-за чего он продолжает заниматься темными делами и сидит на кокаине. И так бы и продолжалось это идиллическое существование, если бы в один прекрасный день брат Кейт Энди (Калеб Лэндри Джонс) не вляпался в сомнительную историю с наркотиками и не задолжали бы местному авторитету (Джованни Рибизи) крупную сумму денег. Чтобы отработать долг семьи, Крис собирает команду старых подельников, чтобы ввезти на стареньком сухогрузе в США партию фальшивых долларов.

«Контрабанда»: Брат за брата

Исландский режиссер Балтазар Кормакур выдает самый обычный боевик о пацанах, кризисе среднего возраста и переоценке ценностей. Примерно в подобном амплуа выступают постаревшие рэперы, у которых треки про уличные разборки, травку и бесконечные вечеринки со временем сменяются трогательной лирикой об улыбке дочурки и тихих домашних прелестях. Только вместо размеренного бита все положено на динамичный монтаж с парой-тройкой погонь и сухих перестрелок.

Несмотря на скромный бюджет в фильме действительно хороший актерский ансамбль, который почти на равных может соперничать с «Друзьями Оушена», а где-то даже делать их на чистом кураже. Рибизи - за конченого отморозка, Диего Луна - за опереточного наркобарона, Лукас Хаас и характерный афроамериканец Лаки Джонсон - за партнеров-напарников играют наотмашь и выглядят убедительнее большинства выпусков «Криминальной России». В какой-то момент в фильме даже появлется разговорная магия, и неожиданным образом гораздо большее удовольствие получаешь от диалогов, чем, собственно, от экшн сцен. Проговаривая, сто раз уже услышанные банальности, вроде «семья есть семья», «раньше трава была зеленее», «с дурью не работай», они двигают заезженный сюжет практически не давая ему провиснуть, хотя он то и дело пытается это сделать, проваливаясь в жанровые клише и очевидные нестыковки сценария.

«Контрабанда»: Брат за брата

Нордическая суровость, скромность в изобразительных средствах и общая камерность выдают происхождение фильма: «Контрабанда» - ремейк фильма «Рейкьявик-Роттердам», в котором Кормакур сыграл главную роль. При общей ровности, фильму, как криминальному триллеру, можно предъявить отсутствие интриги, которая исчезает, как только в кадре появляется нервно почесывающийся Фостер и фирменным взглядом Мазурски из «Альфа Дог» смотрит на Бекинсейл, и отсутствие хитро продуманной аферы, все-таки каноны канонами, а нагло тырить схему с солью из «Однажды в Америке» как-то не по-пацански.


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