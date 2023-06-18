«7 дней и ночей с Мэрилин Монро»: Фантазии сбываются

Признание в любви к актрисе и фильмам 50-х
Июль 1956 года. Аэропорт Хитроу.Толпа журналистов собралась у только что прилетевшего самолета. Все в нетерпеливом и нервозном предвкушении. Открывается дверь, и из салона выходит стюардесса, приглашая пассажиров на выход. Следом за ней появляется блондинка в сопровождении высокого мужчины. Папарацци оживляются и чуть ли не штурмом начинают атаковать трап, по которому спускается женщина в солнцезащитных очках…
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«7 дней и ночей с Мэрилин Монро»
Подобный ажиотаж в середине 50-х был возможен лишь в том случае, если перед публикой появлялась Мэрилин Монро
. Что на самом деле так и есть. Блондинка это ни кто иная, как сама Мэрилин, а сопровождают ее: новоиспеченный муж — известный драматург Артур Миллер
, педагог по актерскому мастерству Пола Страсберг и деловой партнер Милтон Грин. И приехали они не просто на прогулку, а на съемки новой картины Мэрилин «Принц и танцовщица»
, где она должна была сыграть вместе с сэром Лоуренсом Оливье
. Для последнего это была последняя попытка завоевать внимание молодежи, а для Монро фильм имел огромное значение из-за того, что это ее первый продюсерский проект. Как мы знаем из истории, ничего у них хорошего так и не получилось. Хотя актриса, благодаря своему шарму, оказалась в более выигрышной ситуации. Ведь зрителям было все равно, о чем фильм. Главное — что в нем зримо и незримо присутствует Мэрилин…
И все же дебютная картина Саймона Кёртиса «7 дней и ночей с Мэрилин Монро»
не является «фильмом о фильме», хотя и рассказывает нам о трудностях съемок в консервативной Англии. Это даже не частная история о быстротечном романе Колина Кларка с белокурой богиней, в которой он, по его собственному утверждению, сумел разглядеть просто женщину. Режиссёр не зря долго искал сценарий для своего дебюта. Ему хотелось высказаться о том, что ему особенно нравится и дорого. И книги Колина Кларка совпали с его видением как самого кинематографа, так и его истории. А посему нет ничего удивительного в том, насколько наивно и добродушно смотрится сюжет фильма. Ведь это, прежде всего, фантазия, игра со зрителем, как и более сильная в техническом и смысловом плане картина Мишеля Хазанавичуса «Артист»
.
Кёртис погружает нас в свою фантазию с первых же кадров, в которых на экране кинотеатра Монро исполняет одну из своих песен, а Колин смотрит на нее из зала. Этим же приемом и завершается фильм, что позволяет зарифмовать финал с началом. И зритель невольно задается вопросом: а был ли роман или ему все это нафантазировалось, пока он смотрел кино с ее участием? Да и сами мемуары Кларка трудно воспринимать всерьёз. Особенно его вторую книгу, где он описывает неделю, проведенную рядом с Мэрилин. Тем более что Колин Кларк не единственный, кто отважился на столь интимные подробности. Вспомним хотя бы Роберта Слэтцера, по чьим воспоминаниям также был снят фильм под говорящим названием «Мэрилин и я»
.
Режиссер не только фантазирует вместе с главным героем (согласитесь, мало кто не фантазировал о встрече с Мэрилин), но и превращает картину в то, чем она могла бы стать во времена Мэрилин, т.е. в легкую романтическую комедию, не обремененную высокими идеями и талантливой актерской игрой. При просмотре фильма вспоминается не только оригинальный «Принц и танцовщица», но и большинство лент тех лет с обязательной для них атрибутикой: красивыми глупенькими барышнями, музыкальными номерами и двусмысленными диалогами. Но это не глумливое зубоскальство над уровнем комедий 50-х, а признание в любви и бережное отношение ко всему тому, что так наивно сейчас смотрится. Трудно сказать, изначально ли картина задумывалась, как музыкальная комедия и привет веселому времени, или же режиссерский замысел претерпел сильные изменения. Но, тем не менее, к картине следует относиться так же несерьезно, как и ко всем легким фильмам 50-х.
Скорее всего, на получившийся результат повлияли актеры, которые, наверняка, просто отдыхали, пока работали над созданием картины. Кеннет Брана
откровенно перетягивает на себя одеяло, когда поблизости нет Мишель Уильямс
. Его Лоуренс Оливье — это дань уважения к старой британской актерской школе. А уж какие фразы он изрекает — просто заслушаешься. Джуди Денч
, сыгравшая леди Сибил Торндайк, почему-то мне сильно напомнила нашу великую Фаину Раневскую
. Остальные актеры также хороши, хотя и теряются среди двух глыб (Уильямс и Брана), противостоящих друг другу. Особенно незаметен, к сожалению, сам Колин в исполнении Эдди Редмэйна
. Но, думается мне, такова была задумка режиссера — не показывать, на что он способен, чтобы на его место мог проецировать себя любой зритель, находящийся в зале. Этакий персонаж виртуальных игр…
И, конечно же, Мишель Уильямс. При всей своей непохожести и при наличии умных глаз, актриса блистательно воплотила на экране женщину, в течение полувека ставшую идеалом для нескольких поколений. Она старательно скопировала мимику и движения Мэрилин, но при этом наделила ее естественностью и реалистичностью. Мы не видим перед собой обиженного ребенка или куклу. Перед нами просто женщина. Порой несчастная и запуганная славой. Ищущая друга среди своего черствого окружения. Возможно, Саймону Кертису и Мишель Уильямс, как никому другому, удалось близко подойти к сути легенды и передать всю трагедию ее выставленной на показ жизни. Сейчас нет таких актрис, способных одним взглядом унести зрителя в немыслимые дали, и Мишель даже не пытается соревноваться в подобном магнетизме со своим прототипом. Но зато ей удается рассказать историю одной женщины, мечтавшей о том, чтобы ее приняли такой, какая она есть на самом деле. И было бы, на мой взгляд, справедливо отдать ей не только «Золотой Глобус»
, но и «Оскар»
. Ведь у самой Мэрилин Монро так никогда и не было никаких наград…
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