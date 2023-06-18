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«7 дней и ночей с Мэрилин Монро»: Фантазии сбываются

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18 июня 2023

Признание в любви к актрисе и фильмам 50-х

«7 дней и ночей с Мэрилин Монро»: Фантазии сбываются

Июль 1956 года. Аэропорт Хитроу.Толпа журналистов собралась у только что прилетевшего самолета. Все в нетерпеливом и нервозном предвкушении. Открывается дверь, и из салона выходит стюардесса, приглашая пассажиров на выход. Следом за ней появляется блондинка в сопровождении высокого мужчины. Папарацци оживляются и чуть ли не штурмом начинают атаковать трап, по которому спускается женщина в солнцезащитных очках…

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Подобный ажиотаж в середине 50-х был возможен лишь в том случае, если перед публикой появлялась Мэрилин Монро. Что на самом деле так и есть. Блондинка это ни кто иная, как сама Мэрилин, а сопровождают ее: новоиспеченный муж — известный драматург Артур Миллер, педагог по актерскому мастерству Пола Страсберг и деловой партнер Милтон Грин. И приехали они не просто на прогулку, а на съемки новой картины Мэрилин «Принц и танцовщица», где она должна была сыграть вместе с сэром Лоуренсом Оливье. Для последнего это была последняя попытка завоевать внимание молодежи, а для Монро фильм имел огромное значение из-за того, что это ее первый продюсерский проект. Как мы знаем из истории, ничего у них хорошего так и не получилось. Хотя актриса, благодаря своему шарму, оказалась в более выигрышной ситуации. Ведь зрителям было все равно, о чем фильм. Главное — что в нем зримо и незримо присутствует Мэрилин…

«7 дней и ночей с Мэрилин Монро»: Фантазии сбываются

И все же дебютная картина Саймона Кёртиса «7 дней и ночей с Мэрилин Монро» не является «фильмом о фильме», хотя и рассказывает нам о трудностях съемок в консервативной Англии. Это даже не частная история о быстротечном романе Колина Кларка с белокурой богиней, в которой он, по его собственному утверждению, сумел разглядеть просто женщину. Режиссёр не зря долго искал сценарий для своего дебюта. Ему хотелось высказаться о том, что ему особенно нравится и дорого. И книги Колина Кларка совпали с его видением как самого кинематографа, так и его истории. А посему нет ничего удивительного в том, насколько наивно и добродушно смотрится сюжет фильма. Ведь это, прежде всего, фантазия, игра со зрителем, как и более сильная в техническом и смысловом плане картина Мишеля Хазанавичуса «Артист».

Кёртис погружает нас в свою фантазию с первых же кадров, в которых на экране кинотеатра Монро исполняет одну из своих песен, а Колин смотрит на нее из зала. Этим же приемом и завершается фильм, что позволяет зарифмовать финал с началом. И зритель невольно задается вопросом: а был ли роман или ему все это нафантазировалось, пока он смотрел кино с ее участием? Да и сами мемуары Кларка трудно воспринимать всерьёз. Особенно его вторую книгу, где он описывает неделю, проведенную рядом с Мэрилин. Тем более что Колин Кларк не единственный, кто отважился на столь интимные подробности. Вспомним хотя бы Роберта Слэтцера, по чьим воспоминаниям также был снят фильм под говорящим названием «Мэрилин и я».

«7 дней и ночей с Мэрилин Монро»: Фантазии сбываются

Режиссер не только фантазирует вместе с главным героем (согласитесь, мало кто не фантазировал о встрече с Мэрилин), но и превращает картину в то, чем она могла бы стать во времена Мэрилин, т.е. в легкую романтическую комедию, не обремененную высокими идеями и талантливой актерской игрой. При просмотре фильма вспоминается не только оригинальный «Принц и танцовщица», но и большинство лент тех лет с обязательной для них атрибутикой: красивыми глупенькими барышнями, музыкальными номерами и двусмысленными диалогами. Но это не глумливое зубоскальство над уровнем комедий 50-х, а признание в любви и бережное отношение ко всему тому, что так наивно сейчас смотрится. Трудно сказать, изначально ли картина задумывалась, как музыкальная комедия и привет веселому времени, или же режиссерский замысел претерпел сильные изменения. Но, тем не менее, к картине следует относиться так же несерьезно, как и ко всем легким фильмам 50-х.

Скорее всего, на получившийся результат повлияли актеры, которые, наверняка, просто отдыхали, пока работали над созданием картины. Кеннет Брана откровенно перетягивает на себя одеяло, когда поблизости нет Мишель Уильямс. Его Лоуренс Оливье — это дань уважения к старой британской актерской школе. А уж какие фразы он изрекает — просто заслушаешься. Джуди Денч, сыгравшая леди Сибил Торндайк, почему-то мне сильно напомнила нашу великую Фаину Раневскую. Остальные актеры также хороши, хотя и теряются среди двух глыб (Уильямс и Брана), противостоящих друг другу. Особенно незаметен, к сожалению, сам Колин в исполнении Эдди Редмэйна. Но, думается мне, такова была задумка режиссера — не показывать, на что он способен, чтобы на его место мог проецировать себя любой зритель, находящийся в зале. Этакий персонаж виртуальных игр…

«7 дней и ночей с Мэрилин Монро»: Фантазии сбываются

И, конечно же, Мишель Уильямс. При всей своей непохожести и при наличии умных глаз, актриса блистательно воплотила на экране женщину, в течение полувека ставшую идеалом для нескольких поколений. Она старательно скопировала мимику и движения Мэрилин, но при этом наделила ее естественностью и реалистичностью. Мы не видим перед собой обиженного ребенка или куклу. Перед нами просто женщина. Порой несчастная и запуганная славой. Ищущая друга среди своего черствого окружения. Возможно, Саймону Кертису и Мишель Уильямс, как никому другому, удалось близко подойти к сути легенды и передать всю трагедию ее выставленной на показ жизни. Сейчас нет таких актрис, способных одним взглядом унести зрителя в немыслимые дали, и Мишель даже не пытается соревноваться в подобном магнетизме со своим прототипом. Но зато ей удается рассказать историю одной женщины, мечтавшей о том, чтобы ее приняли такой, какая она есть на самом деле. И было бы, на мой взгляд, справедливо отдать ей не только «Золотой Глобус», но и «Оскар». Ведь у самой Мэрилин Монро так никогда и не было никаких наград…


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№ 4
malishkas-b (Братск)   3.10.2015 - 08:03
Зря потраченное время.растянуто, размазано и безвкусно.Актриса страшна, для этой роли.Да и вообще актерский состав уродлив. читать далее>>
№ 3
Нуар (Рязань)   24.10.2013 - 00:49
Фильм интересный. Уильямс постаралась на отлично, скопировала жесты, манеру поведения Монро. Но внешне--это просто ужас! Неужели больше никого нельзя было найти на эту роль.... читать далее>>
№ 2
ТалисмАнна (Запорожье)   15.03.2012 - 03:00
Странное кино. Скорее похоже на этюд, зарисовку. Уильямс - хороша. Внешне сходства мало. Но мимика, жесты...бедра, затянутые в юбку-карандаш...Что-то в этом есть. Появилось желание пересмотреть "Принца... читать далее>>
№ 1
demon   23.02.2012 - 16:14
ваще клас! читать далее>>
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«7 дней и ночей с Мэрилин Монро»: Фантазии сбываются фотографии
«7 дней и ночей с Мэрилин Монро»: Фантазии сбываются фотографии
«7 дней и ночей с Мэрилин Монро»: Фантазии сбываются фотографии
«7 дней и ночей с Мэрилин Монро»: Фантазии сбываются фотографии
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