«Ржевский против Наполеона»: Искусство против хорошего вкуса

Неудачная попытка сделать хорошую отечественную комедию
То ли сказка, то ли цирк-шапито к нам приехал, то ли форменное издевательство над утонченными вкусами требовательной аудитории. А быть может, на наших глазах рождается новый кинематографический жанр, законодателями которого на сцене вот уже многие годы являются актеры студии «Квартал-95» во главе с неугомонным Владимиром Зеленским
, а также прочие, бесцельно бродящие с телеканала на телеканал КВНовские отпрыски? Очевидно, что отечественная сцена давно уже становится тесноватой для такой масштабной творческой личности, как сопродюсер обсуждаемого здесь фильма, и теперь мы, хочешь-не хочешь, но вынуждены лицезреть его творческие потуги еще и на широком экране.
«Ржевский против Наполеона»
- еще один «плевок в вечность»
и даром потраченные деньги или неудачная попытка сделать хорошую отечественную комедию? Заметьте, я не задаю вопрос о художественных достоинствах сего чудотворчества, поскольку вразумительный ответ по этому поводу все равно было бы затруднительно получить.
Какая-то кафешантанная история о походе Наполеона (Владимир Зеленский) на Москву в 1812 году, снабженная современным стебом на узнаваемые темы и рассуждениями о панталонах чуть ли не в каждой сцене. Поручик Ржевский (Павел Деревянко
), всю дорогу виляющий надутым задом в обтянутом не по эпохе платье, пара латентных извращенцев в исполнении Михаила Галустяна
и Татьяны Орловой
, роковая красотка Наташа Ростова (Светлана Ходченкова
), то и дело стыдливо прикрывающая ресницами роскошное декольте и глубоко порочные глаза… На этом фоне даже поклонник простой сельской любви граф Толстой (Михаил Ефремов
) кажется схимником, а непонятно откуда взявшийся в этом вертепе иностранец Жан-Клод Ван Дамм
- и вовсе выпускником кадетского корпуса до его расформирования. Владелица дома терпимости Ксю-Ксю (Ксения Собчак
) и страстная поклонница постельных баталий Острожская (Анна Семенович
). И прочие, прочие, прочие… знакомые до боли лица все в том же знакомом духе. Как теперь принято для поднятия рейтинга, джентльменский набор из звезд шоу-бизнеса и наиболее гламурных представителей светской тусовки и актерского цеха развлекают нас на протяжении полутора часов. Вообще же, вразумительно объяснить появление в этом опусе прежде уважаемых творческих личностей крайне трудно, разве только неуемная тяга к свету софитов и все равно какой славе могла подвигнуть их на это.
Итак, как в плохой оперетте. В окружении малоадекватных, с совершенно невысоким IQ помощников Наполеон вступает в Москву, тем самым побуждая другую сторону отойти на запланированные позиции. Все эти исторические тонкости известны нам из учебников и прочих разных умных книг, но авторы решили пойти еще дальше, выдвинув версию о том, что Наполеона-де сгубила вовсе не суровая русская зима, а прекрасная женщина, засланная иезуитски умным штабом Суворова. Разумеется, для развенчания светлого образа мирового завоевателя, в качестве роковой красотки миру является графиня Ржевская, она же поручик Ржевский, готовый ради Отечества на все и даже более, чем на все.
Оставшееся экранное время юношески задорный Наполеон резво гоняется за целомудрием графини/поручика, а сам поручик в свободное от эротически окрашенной беготни время умудряется навестить неимоверное количество доступных московских красоток и даже одну недоступную Наташу Ростову.
Хорошо, хоть авторы не погрешили против истины, и история завоевания России в 1812 году так же благополучно закончилась на экране, как и в реальности…
В общем и целом, очень мало достойного смысла и очень много ярких вульгарных костюмов и текста. Наверное, авторы не слишком высокого мнения об умственных способностях своих зрителей, раз минута за минутой пытаются скармливать нам шутки в своем псевдоюмористическом ключе, так любимом Comedy Club-ом, самим «95-м Кварталом» и прочими «птенцами гнезда Маслякова
».
Примерно на середине показа становится даже не противно, а неимоверно скучно от банальной напыщенности Зеленского-Наполеона, все время повторяющихся ужимок остальных героев (об актерской игре и речь не идет) и от знакомых до боли комедийных лиц в костюмах навырост. Становится скучно и непонятно, что именно хотели нам сообщить, какой месседж, как сейчас модно говорить, хотели донести до нас авторы этого фильма. Похоже, они и сами не имеют представления, ради чего собрали в свое время столько знаменитых людей в одном месте и потратили такое количество не всегда своих денег. «Почему не я на первой странице?»
- тряся желтой газетенкой, в отчаянии вопрошал император Наполеон с экрана. Похоже, авторам фильма удалось обойти его в этом вопросе.
Но это и все.
Рискну предположить, что поклонники Каннского кинофестиваля и «Берлинского медведя» не смогут выдержать и пяти минут этого экранного действа, зато люди морально подготовленные, возможно, даже не и разочаруются. Но уж точно и те и другие, увидев хотя бы однажды «Ржевского против Наполеона» никогда не пойдут на сеанс повторно.
Удачного просмотра и терпения нам всем!
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