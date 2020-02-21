Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Ржевский против Наполеона»: Искусство против хорошего вкуса

Спутник телезрителя >>
21 февраля 2020
Неудачная попытка сделать хорошую отечественную комедию

«Ржевский против Наполеона»: Искусство против хорошего вкуса

То ли сказка, то ли цирк-шапито к нам приехал, то ли форменное издевательство над утонченными вкусами требовательной аудитории. А быть может, на наших глазах рождается новый кинематографический жанр, законодателями которого на сцене вот уже многие годы являются актеры студии «Квартал-95» во главе с неугомонным Владимиром Зеленским, а также прочие, бесцельно бродящие с телеканала на телеканал КВНовские отпрыски? Очевидно, что отечественная сцена давно уже становится тесноватой для такой масштабной творческой личности, как сопродюсер обсуждаемого здесь фильма, и теперь мы, хочешь-не хочешь, но вынуждены лицезреть его творческие потуги еще и на широком экране.

«Ржевский против Наполеона» - еще один «плевок в вечность» и даром потраченные деньги или неудачная попытка сделать хорошую отечественную комедию? Заметьте, я не задаю вопрос о художественных достоинствах сего чудотворчества, поскольку вразумительный ответ по этому поводу все равно было бы затруднительно получить.

«Ржевский против Наполеона»: Искусство против хорошего вкуса

Какая-то кафешантанная история о походе Наполеона (Владимир Зеленский) на Москву в 1812 году, снабженная современным стебом на узнаваемые темы и рассуждениями о панталонах чуть ли не в каждой сцене. Поручик Ржевский (Павел Деревянко), всю дорогу виляющий надутым задом в обтянутом не по эпохе платье, пара латентных извращенцев в исполнении Михаила Галустяна и Татьяны Орловой, роковая красотка Наташа Ростова (Светлана Ходченкова), то и дело стыдливо прикрывающая ресницами роскошное декольте и глубоко порочные глаза… На этом фоне даже поклонник простой сельской любви граф Толстой (Михаил Ефремов) кажется схимником, а непонятно откуда взявшийся в этом вертепе иностранец Жан-Клод Ван Дамм - и вовсе выпускником кадетского корпуса до его расформирования. Владелица дома терпимости Ксю-Ксю (Ксения Собчак) и страстная поклонница постельных баталий Острожская (Анна Семенович). И прочие, прочие, прочие… знакомые до боли лица все в том же знакомом духе. Как теперь принято для поднятия рейтинга, джентльменский набор из звезд шоу-бизнеса и наиболее гламурных представителей светской тусовки и актерского цеха развлекают нас на протяжении полутора часов. Вообще же, вразумительно объяснить появление в этом опусе прежде уважаемых творческих личностей крайне трудно, разве только неуемная тяга к свету софитов и все равно какой славе могла подвигнуть их на это.

«Ржевский против Наполеона»: Искусство против хорошего вкуса

Итак, как в плохой оперетте. В окружении малоадекватных, с совершенно невысоким IQ помощников Наполеон вступает в Москву, тем самым побуждая другую сторону отойти на запланированные позиции. Все эти исторические тонкости известны нам из учебников и прочих разных умных книг, но авторы решили пойти еще дальше, выдвинув версию о том, что Наполеона-де сгубила вовсе не суровая русская зима, а прекрасная женщина, засланная иезуитски умным штабом Суворова. Разумеется, для развенчания светлого образа мирового завоевателя, в качестве роковой красотки миру является графиня Ржевская, она же поручик Ржевский, готовый ради Отечества на все и даже более, чем на все.

Оставшееся экранное время юношески задорный Наполеон резво гоняется за целомудрием графини/поручика, а сам поручик в свободное от эротически окрашенной беготни время умудряется навестить неимоверное количество доступных московских красоток и даже одну недоступную Наташу Ростову.

Хорошо, хоть авторы не погрешили против истины, и история завоевания России в 1812 году так же благополучно закончилась на экране, как и в реальности…
В общем и целом, очень мало достойного смысла и очень много ярких вульгарных костюмов и текста. Наверное, авторы не слишком высокого мнения об умственных способностях своих зрителей, раз минута за минутой пытаются скармливать нам шутки в своем псевдоюмористическом ключе, так любимом Comedy Club-ом, самим «95-м Кварталом» и прочими «птенцами гнезда Маслякова».

«Ржевский против Наполеона»: Искусство против хорошего вкуса

Примерно на середине показа становится даже не противно, а неимоверно скучно от банальной напыщенности Зеленского-Наполеона, все время повторяющихся ужимок остальных героев (об актерской игре и речь не идет) и от знакомых до боли комедийных лиц в костюмах навырост. Становится скучно и непонятно, что именно хотели нам сообщить, какой месседж, как сейчас модно говорить, хотели донести до нас авторы этого фильма. Похоже, они и сами не имеют представления, ради чего собрали в свое время столько знаменитых людей в одном месте и потратили такое количество не всегда своих денег. «Почему не я на первой странице?» - тряся желтой газетенкой, в отчаянии вопрошал император Наполеон с экрана. Похоже, авторам фильма удалось обойти его в этом вопросе.
Но это и все.

Рискну предположить, что поклонники Каннского кинофестиваля и «Берлинского медведя» не смогут выдержать и пяти минут этого экранного действа, зато люди морально подготовленные, возможно, даже не и разочаруются. Но уж точно и те и другие, увидев хотя бы однажды «Ржевского против Наполеона» никогда не пойдут на сеанс повторно.

Удачного просмотра и терпения нам всем!


версия для печати
Поиск по меткам
КомедияРоссийские фильмы
персоны
Марюс ВайсбергЖан-Клод Ван ДаммМихаил ГалустянПавел ДеревянкоМихаил ЕфремовВладимир ЗеленскийТатьяна ОрловаАнна СеменовичКсения СобчакСветлана Ходченкова
фильмы
Ржевский против Наполеона

фотографии >>
«Ржевский против Наполеона»: Искусство против хорошего вкуса фотографии
«Ржевский против Наполеона»: Искусство против хорошего вкуса фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 4
Adriadna (New York)   3.01.2013 - 02:45
Спасибо за рецензию. Очень правильная и острая статья. Непонятно, как уважаемые многими Михаил Ефремов, Татьяна Орлова, Павел Деревянко попали в этот кинематографический "шедевр". Фильм не смотрела.... читать далее>>
№ 3
Каменоградский   30.10.2012 - 18:19
Спасибо автору, ощущения схожие - скушное действо, заместо юмора ужимки. Штамповка с наклейками из знаменитых фамилий. Тему то конечно героическую напрасно огадили, ктож теперь откликнется на зов: "Стоять... читать далее>>
№ 2
Евгений Гы (минск)   5.10.2012 - 10:33
"умным штабом Суворова" - Суворов А.В. к тому времени 12 лет куак уже был в лучшем мире. Тщательнее надо. Хотя с рецензией согласен полностью. Ну, на фоне всеобщей целенаправленной дебилизации... читать далее>>
№ 1
Елена Викторовна (Великий Новгород)   11.02.2012 - 00:59
Спасибо Вам огромное за Вашу рецензию. Полностью разделяю Ваше мнение об этом кино или недокино, правильнее сказать. читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Ерванд Манарян
19 февраля ушёл из жизни актёр, режиссёр Ерванд Манарян.
Сергей Сизых
17 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Сизых.
Георгий Шенгелая
17 февраля ушёл из жизни режиссёр Георгий Шенгелая.

День рождения >>

Вера Алентова
Мурман Джинория
Алексей Коваль
Илья Любимов
Дмитрий Милютенко
Николай Расторгуев
Борис Сабуров
Манефа Соболевская
Анвар Халилулаев
Эшли Грин
Келси Грэммер
Мелани Лоран
Эллен Пэйдж
Алан Рикман
Дженнифер Лав Хьюитт
Энн Шеридан
все родившиеся 21 февраля >>

Афиша кино >>

Соник в кино
приключения, фэнтези
США, 2019
Калашников
биография
Россия, 2020
2040: Будущее ждет
научно-популярный
Австралия, 2019
Зов предков
приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
США, 2019
Эма: Танец страсти
драма, социальная драма
Чили, 2019
Западня для дьявола
триллер, фильм ужасов
Италия, 2019
Мегащенки Электролапы и Шиммер и Шайн
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, США, 2020
Русские грузины. Фильм первый
исторический фильм
Россия, 2020
Свистуны
детектив, комедия, криминальный фильм
Румыния, Германия, Франция, 2019
Удивительное путешествие доктора Дулиттла
боевик, комедия, приключения, фильм о животных, экранизация
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен