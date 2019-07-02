«Девушка с татуировкой дракона»: Всё тайное становится явным

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Новости кино Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт и Карен Гиллан снова попадуют в мир видеоигры Трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень».

Ролики фильмов «Джуманджи: Новый уровень» Старшеклассники снова попадают в игру, чтобы спасти своего друга Алекса Вулфа.

Новости кино «Крылья империи» возвращаются на Первый канал Премьера полной версии сериала состоится 10 июля.

Новости кино «Неортодокс» стал лучшим фильмом Московского еврейского кинофестиваля Смотр проходил с 23 по 30 июня.

Фестивальная колонка «Французские каникулы»: Что посмотреть на фестивале Лучшие французские современные фильмы в течение целого месяца

Ролики фильмов «Шаг вперёд 6: Год танцев» Парни и девушки из разных стран объединятся в одну семью, чтобы завоевать звание лучшего танцора планеты.

Главная тема Вечеринке все возрасты покорны: Лучшие комедии про летние каникулы На тусовке равны и американский школьник, и престарелый француз

Новости кино Стартовали съемки четвертого «Балабола» Главную роль по-прежнему играет Константин Юшкевич.

Новости кино Фильм «Человек, который удивил всех» номинирован на премию Европарламента Это первая за долгие годы российская лента в шорт-листе этой награды.