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«Девушка с татуировкой дракона»: Всё тайное становится явным

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2 июля 2019
Дэвид Финчер экранизировал бестселлер Стига Ларссона

«Девушка с татуировкой дракона»: Всё тайное становится явным

Обвиненный в клевете на нехорошего миллиардера журналист Микаэль Блумквист (Дэниел Крейг) вынужден отстраниться от дел родного издательства «Миллениум». Как раз тогда другой миллиардер, положительный и престарелый Хенрик Вангер (Кристофер Пламмер) предлагает Блумквисту подработать своим личным биографом и заодно расследовать семейную тайну 40-летней давности – исчезновение племянницы Хенрика Харриет. Репортер с неохотой переселяется на фамильный вангеровский остров и знакомится с его обитателями. Среди них оказываются 90-летний нацист, скользкий предприниматель (Стеллан Скарсгаард), стервозная мама пропавшей девочки и другие подозрительные лица. Чтобы не заблудиться среди сволочей, Блумквист выписывает себе из города помощницу (Руни Мара). Девушка с красивым именем Лисбет Саландер выглядит как рядовая панкуха, говорит односложными фразами, открыто ненавидит людей благодаря хотя бы тому, что за пару дней может выведать все их секреты.

«Девушка с татуировкой дракона»: Всё тайное становится явным

600-страничный кирпич покойного Стига Ларссона, вырвавшийся пару лет назад в международные бестселлеры – чтиво легкое и ненавязчивое, в чем, собственно, и заключается основной секрет его популярности. Конгениальна ему была и шведская телеэкранизация так же предлагавшая потребителю на выбор: простоватый детектив, необычную романтическую линию, тайны богачей, выраженные в разного рода перверсиях, заметки о социально-экономических преступлениях. Всё это увлекало, но не восхищало. Посредственная литература часто оказывается прекрасным материалом для хорошего художника, и Финчер как раз из тех, кто находит идеальное изображение между строк. Он убирает всю актуальную эссеистику, растворяет детективную интригу в ослепительных нордических пейзажах и оставляет самое главное, что может быть интересно постановщику фильмов «Семь» и «Зодиак». Его кино – о столкновении рационалиста с духами зла. Что важно, о добровольном столкновении.

«Девушка с татуировкой дракона»: Всё тайное становится явным

«Зодиак», который пока что стоит считать финчеровским opus magnum, начинался как погоня за дьяволом по горячим следам, а продолжался многолетними копаниями в полицейских архивах. Известная истина – даже самые бесстыдные зверства со временем превращаются в бумагу. Новый фильм следует обратной дорогой. Журналист в «Девушке…» в силу привычки рассчитывает на встречу с ужасным через интернет-файлы и документы полувековой давности, а когда зло появляется здесь собственной персоной, отходит на второй план. Вообще герой Крейга, несмотря на профессию – типичный обыватель. Его чуть не стошнит при виде мертвой кошечки, он по-девичьи айкает от царапины, а когда по-настоящему чувствует опасность, смешно и неистово повторяет: «Это какое-то безумие». Вместо ларссоновского дон Жуана с активной гражданской позицией, Финчер выводит рядового представителя журнальной интеллигенции. То, что актер устойчиво ассоциируется с агентом 007, только подчеркивает беспомощность отдельного человека перед страшной и хорошо защищенной тайной.

«Девушка с татуировкой дракона»: Всё тайное становится явным

Таковой обладает и его эксцентричная компаньонша, которую он вызывает помочь, разумеется, порыться в архивах. Удивительно, но за темные силы здесь по большей части отвечает главный положительный герой. Конечно, это никакой не Блумквист, а девушка Лисбет, находящаяся как бы на другом полюсе. Плавное слияние двух противоположностей занимает всю первую половину фильма, при этом в самом начале Лисбет предстает таким непроницаемым ангелом тьмы, что незнакомые с сюжетом зрители в зале по логике монтажа решили, что она и есть убийца. Каждое ее появление сопровождается сгущением черных красок и дискомфортным закадровым шумом в духе фильмов Гаспара Ноэ. Когда же эти двое наконец встречаются, начинается уже чистый кинематограф, который бесполезно раскладывать по полочкам. И в памяти этот фильм остается не как размеренный детектив о духах зла, но одним из самых тихих кошмаров в истории кино. Про девушку, открывшую ящик Пандоры и куда-то умчавшуюся на мотоцикле.


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Девушка с татуировкой дракона

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«Девушка с татуировкой дракона»: Всё тайное становится явным фотографии
«Девушка с татуировкой дракона»: Всё тайное становится явным фотографии
«Девушка с татуировкой дракона»: Всё тайное становится явным фотографии
«Девушка с татуировкой дракона»: Всё тайное становится явным фотографии
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