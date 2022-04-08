«Артист»: Кино говорит

Просто хорошее кино, пришедшееся по вкусу киноакадемикам и кинокритикам
Фильм Мишеля Хазанавичуса «Артист»
, обласканный всеми возможными кинопремиями
и являющийся в этом году одним из главных претендентов на «Оскар»
, представляет собой стилизацию под картины Великого немого.
«Великий немой?!»
— воскликните вы, дорогие наши зрители, и будете абсолютно правы в своем недоумении. Трудно себе вообразить наиболее подходящие друг другу явления, чем немой кинематограф и ХХI век. Казалось бы, между ними нет ничего общего. Наше столетие весьма шумное и суетливое, а начало двадцатого века, несмотря на бурную модернизацию, все же не такое быстрое и технологичное. Современный зритель с большим трудом осиливает старые фильмы без звука и с преувеличенной актерской игрой. К тому же, в них нет дорогостоящих спецэффектов и компьютерных технологий. И как такое кино прикажете смотреть? Где 3D? Где реализм? Где сам звук, который так привычен нам, живущим в двадцать первом веке?
И все же «Артист» своей искренностью и кажущейся простотой подкупает современного зрителя, и буквально через десять минут тот забывает про свои первые опасения и с удовольствием наблюдает за происходящим на экране. Тем более, что фильм все же не полностью немой. В нем прекрасная музыка, а также пара сцен, в которые врывается звук. Последнее, кстати, лично для меня не стало откровением, так как я изначально подозревал о том, что Мишель Хазанавичус обязательно в сценарий добавит эпизоды, где герой и зритель услышит наконец-то звуки. К этому обязывает и сам сюжет, повествующий о крахе карьеры актера, ставшего популярным в эпоху Великого немого, но позабытого в эру звукового кино. Знакомо, не правда ли?
Картина под завязку наполнена подобными цитатами. Возможно, даже кто-то не поленился сосчитать, но я лишь отметил про себя легко узнаваемые образы и сюжетные повороты. Закат старой звезды и яркая вспышка новой звездочки напоминает старую-добрую «Все о Еве»
. Сцены за обеденным столом в доме Джорджа Валентайна
отсылают нас к «Гражданину Кейну»
. Конфликт между немым и звуковым кино навевает воспоминания о «Поющих под дождем»
. Персонаж Жана Дюжардена
представляет собой что-то среднее между Дугласом Фербенксом
, Джином Келли
и Фредом Астером
, а его молодая соперница в исполнении Беренис Бежо
умудряется воплотить в себе чуть ли не всех самых значимых красавиц Голливуда.
Киноакадемики и кинокритики наперебой кричат о том, что «Артист» — это шедевр. Не берусь утверждать обратное или разубеждать, но, на мой взгляд, это просто очень хорошее кино. Созданное по правилам Золотого века Голливуда и с любовью ко всем, кто когда-либо был причастен к кинематографу. Милое и непосредственное, как Угги
— замечательный пес, способный собой украсить любой фильм и триумфально завершивший «Артистом» свою кинокарьеру
. Не следует в данной картине искать каких-то скрытых мотивов и мыслей, кроме любви (во всех смыслах) и высокого мастерства его создателей.
Хотелось бы еще напоследок попеть дифирамбы актерскому коллективу, но опять обойдусь без этого. Просто назову имена тех, кто подарил нам эту сказку и фантазию: Жан Дюжарден
, Беренис Бежо
, Джеймс Кромвелл
, Джон Гудман
, Пенелопа Энн Миллер
, Малкольм Макдауэлл
… Многие из названных зрителям давно знакомы, а посему остается просто в очередной раз восхититься их талантом.
В завершение, остается надеяться, что киношники, вдохновившись успехом «Артиста», не ринутся сломя голову снимать вариации на эту тему. Одно дело, когда за дело берутся мастера своего дела. И совсем другое, когда возникают жалкие кальки с идеального живописного полотна. Хотя, боюсь, им никто не запретит, а посему ждите появления «шедевров» под названиями «Режиссер», «Сценарист», «Оператор»…
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