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«Артист»: Кино говорит

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8 апреля 2022
Просто хорошее кино, пришедшееся по вкусу киноакадемикам и кинокритикам

«Артист»: Кино говорит

Фильм Мишеля Хазанавичуса «Артист», обласканный всеми возможными кинопремиями и являющийся в этом году одним из главных претендентов на «Оскар», представляет собой стилизацию под картины Великого немого.

«Великий немой?!» — воскликните вы, дорогие наши зрители, и будете абсолютно правы в своем недоумении. Трудно себе вообразить наиболее подходящие друг другу явления, чем немой кинематограф и ХХI век. Казалось бы, между ними нет ничего общего. Наше столетие весьма шумное и суетливое, а начало двадцатого века, несмотря на бурную модернизацию, все же не такое быстрое и технологичное. Современный зритель с большим трудом осиливает старые фильмы без звука и с преувеличенной актерской игрой. К тому же, в них нет дорогостоящих спецэффектов и компьютерных технологий. И как такое кино прикажете смотреть? Где 3D? Где реализм? Где сам звук, который так привычен нам, живущим в двадцать первом веке?

И все же «Артист» своей искренностью и кажущейся простотой подкупает современного зрителя, и буквально через десять минут тот забывает про свои первые опасения и с удовольствием наблюдает за происходящим на экране. Тем более, что фильм все же не полностью немой. В нем прекрасная музыка, а также пара сцен, в которые врывается звук. Последнее, кстати, лично для меня не стало откровением, так как я изначально подозревал о том, что Мишель Хазанавичус обязательно в сценарий добавит эпизоды, где герой и зритель услышит наконец-то звуки. К этому обязывает и сам сюжет, повествующий о крахе карьеры актера, ставшего популярным в эпоху Великого немого, но позабытого в эру звукового кино. Знакомо, не правда ли?

«Артист»: Кино говорит

Картина под завязку наполнена подобными цитатами. Возможно, даже кто-то не поленился сосчитать, но я лишь отметил про себя легко узнаваемые образы и сюжетные повороты. Закат старой звезды и яркая вспышка новой звездочки напоминает старую-добрую «Все о Еве». Сцены за обеденным столом в доме Джорджа Валентайна отсылают нас к «Гражданину Кейну». Конфликт между немым и звуковым кино навевает воспоминания о «Поющих под дождем». Персонаж Жана Дюжардена представляет собой что-то среднее между Дугласом Фербенксом, Джином Келли и Фредом Астером, а его молодая соперница в исполнении Беренис Бежо умудряется воплотить в себе чуть ли не всех самых значимых красавиц Голливуда.

Киноакадемики и кинокритики наперебой кричат о том, что «Артист» — это шедевр. Не берусь утверждать обратное или разубеждать, но, на мой взгляд, это просто очень хорошее кино. Созданное по правилам Золотого века Голливуда и с любовью ко всем, кто когда-либо был причастен к кинематографу. Милое и непосредственное, как Угги — замечательный пес, способный собой украсить любой фильм и триумфально завершивший «Артистом» свою кинокарьеру. Не следует в данной картине искать каких-то скрытых мотивов и мыслей, кроме любви (во всех смыслах) и высокого мастерства его создателей.

«Артист»: Кино говорит

Хотелось бы еще напоследок попеть дифирамбы актерскому коллективу, но опять обойдусь без этого. Просто назову имена тех, кто подарил нам эту сказку и фантазию: Жан Дюжарден, Беренис Бежо, Джеймс Кромвелл, Джон Гудман, Пенелопа Энн Миллер, Малкольм Макдауэлл… Многие из названных зрителям давно знакомы, а посему остается просто в очередной раз восхититься их талантом.

В завершение, остается надеяться, что киношники, вдохновившись успехом «Артиста», не ринутся сломя голову снимать вариации на эту тему. Одно дело, когда за дело берутся мастера своего дела. И совсем другое, когда возникают жалкие кальки с идеального живописного полотна. Хотя, боюсь, им никто не запретит, а посему ждите появления «шедевров» под названиями «Режиссер», «Сценарист», «Оператор»…


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обсуждение >>
№ 6
sovsemnezolushka   30.04.2012 - 22:41
Превосходный фильм ! Смотрела не отрываясь . Актерская игра - выше всяких похвал ! Тонкая , органичная, по-настоящему трогательная ...Как много можно рассказать о чувствах людей без единого слова... читать далее>>
№ 5
Мурманск   2.04.2012 - 20:38
Замечательный фильм! читать далее>>
№ 4
ладная   29.02.2012 - 17:06
Потрясающий фильм. Удивительно как много рассказать без слов. А актеры как будто бы из той эпохи. читать далее>>
№ 3
druschina (Славянка)   28.02.2012 - 23:27
Только что посмотрели с дочерью фильм. Очень хороший фильм. Действительно никто из актеров не подвел, все сделано добротно. А музыка!- просто наслаждение. Я отдыхала. Спасибо создателям читать далее>>
№ 2
Михаил (Амстердам)   28.02.2012 - 02:27
Хороший фильм. Актеры подобраны действительно как из той эпохи. Не зря дали Оскара. Ожидал почему-то трагический конец, но финал обрадовал. И самое главное, фильм действительно об Артисте. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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