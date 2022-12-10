Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Прислуга»: У меня есть мечта...

Спутник телезрителя >>
10 декабря 2022
Политкорректная мелодрама на острую тему

«Прислуга»: У меня есть мечта...

Молодая, амбициозная, и презрительно относящаяся к институту брака Скитер (Эмма Стоун), отучившись на журналиста, возвращается домой в консервативный, мещанский Миссисипи, где может быть и слышали про отмену рабства, но черных за людей все еще не считают. Местная элита играет в продвинутых буржуа, занимаясь благотворительностью в пользу голодающих детей Африки, лопая шоколадные пироги и забавляясь в бридж, пока у них дома всем заправляют дородные негритянки, которые кроме прочего, нянчат и прижимают к груди их детей. Скитер, несмотря на то, что, покровительственное пренебрежение, расовая дискриминация, унижения и бытовая жестокость в порядке вещей решает все-таки узнать, что у служанок в голове, и написать роман об их жизни.

Смотреть онлайн «Прислуга» Тейта Тейлор
Фильм снят по одноименной дебютной книге Кэтрин Стокетт, которая, как и положено, продалась тиражом в 5 миллионов экземпляров и долгое время держалась в различных топах бестселлеров. Особо примечателен тот факт, что автор книги, как и режиссер Тейт Тейлор, родом из тех мест, и родилась всего шесть лет спустя после описываемых событий, что добавляет ленте привкус старательно приглаженной автобиографии.

«Прислуга»: У меня есть мечта...

Если брать общо, то это такой женский взгляд на 60-е, где мужчин почти нет, а если они и появляются, то только чтобы выпить виски и наговорить грубостей, а потом снова уйти на работу. Поэтому в актерском ансамбле по разные стороны баррикад только прекрасные дамы, причем черные, все вместе и заодно, а белые собачатся и у каждой свой насест. Героиню Стоун первую половину фильма и там, и там, простите за каламбур, принимают за белую ворону. Хозяйки во главе с эталонной тупой сучкой Хилли (Брайс Даллас Ховард) тюкают её за излишнюю эмансипированность и нежелание лицемерно улыбаться, а служанки, Эйбелин (Виола Дэвис) и титаническая Минни (уже получившая «Золотой глобус» и премию BAFTA за эту роль Октавия Спенсер), относятся к ней снисходительно, мол, нечего барыньке на кухне делать, но зато без всяких задних мыслей выкладывают ей свой истории для книги. И только абсолютно прекрасная Джессика Честейн в роли прямодушной дурочки из низов мило предлагает выпить ей по бутылочке колы. Все пять женщин по очереди владеют кадром, и в зависимости от того, кто именно сейчас в фокусе, фильм меняет свой жанр, плавно переходя из драмы в трагикомедию, и временами то впадая в пафосное моралите, то выдавая бронебойные юморески на тему анальной фиксации.

«Прислуга», на самом деле, это стопроцентный прицел на Оскар. Пресная политкорректная мелодрама, на вроде как, острую тему. Локальная критика в восторге. Стопроцентный хит кинопроката. Только если в Америке, кто и испытывал чувства стыда, или что там прилично испытывать по этому случаю, то сейчас все уже оплачено разнообразными пособиями, льготами и реверсивным расизмом, и единственное, что ещё готовы обсуждать — это слово «ниггер» у Марка Твена. Поэтому рассказ о страдающих афроамериканцах оборачивается скорее пристальным взглядом в зеркало с целью поиска косметических дефектов. С этой точки фильм выглядит, как обратная сторона сериала «Mad Men», в том смысле, что он тоже про наряды, ретро и и пренебрежение к историческому процессу, и не важно, где от него прятаться, в офисе на Медисон-авеню или в карточном клубе в Джексоне, штат Миссисипи. В обоих случаях те события, по которым мы сегодня опознаем эпоху: Карибский кризис, протестные марши, убийство Кеннеди и «I have a dream», проходят как-то между делом, бегущей строкой на телеэкране, и всем гораздо интересней спорить о новом платье, сплетничать о соседях и изображать гражданскую активность, выдвигая инициативы в упомянутом, кажется, в каждой рецензии «Туалетном комитете». По крайней мере, в предвыборной России, где даже на стотысячном митинге все всё равно продолжают заниматься своими делами, именно эта идея и выглядит как основная и очень актуальная, а про «наступит день и даже штат Миссисипи, изнемогающий от жары несправедливости и гнёта, превратится в оазис свободы и справедливости» мы уже где-то слышали.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Конкурс двойников: С кем путают Дженнифер Лоуренс, Тома Харди и Владимира Вдовиченкова
67-летний Лесли Джордан погиб в ДТП
«Агент Ева»: Перестрелка за семейным ужином
«Скрытые фигуры»: Афроамериканки вышли в дамки
«Дать дуба в округе Юба»: Отчаянная домохозяйка
Джессика Честейн вошла в состав жюри Каннского фестиваля
Крис Эванс и Джаред Лето сыграют вместе
XVII Всероссийский фестиваль визуальных искусств в ВДЦ «Орленок»
Солнце. Лето. Страсть
84-я кинопремия «Оскар». Лауреаты
Номинанты на «Оскар-2012»
«Золотой глобус». Лауреаты
Поиск по меткам
Американское киноЖан Просянов
персоны
Виола ДэвисОктавия СпенсерЭмма СтоунТейт ТейлорБрайс Даллас Ховард
фильмы
Прислуга

фотографии >>
«Прислуга»: У меня есть мечта... фотографии
«Прислуга»: У меня есть мечта... фотографии
«Прислуга»: У меня есть мечта... фотографии
«Прислуга»: У меня есть мечта... фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Борис Дмитриев
9 декабря ушёл из жизни актёр Борис Дмитриев.

День рождения >>

Светлана Антонова
Катерина Беккер
Николай Боярский
Сергей Колтаков
Денис Матросов
Михаил Румянцев
Семён Стругачёв
Джеймс Тратас
Юрий Цурило
Кеннет Брана
Эдит Гонсалес
Майкл Кларк Дункан
Эмманюэль Крик
Дороти Ламур
Амедео Наццари
Харленд Уильямс
все родившиеся 10 декабря >>

Афиша кино >>

Капитан Фантастик
драма, социальная драма
США, 2016
Тень. Взять Гордея
детектив, триллер
Россия, 2022
Рядом
драма
Россия, 2022
Тайный Санта
комедия, мелодрама
Россия, 2022
Быстрый словарик любви
драма, мелодрама
Германия, Франция, 2022
Другая
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Помнить
драма, триллер
Южная Корея, 2022
Призрачно-белый
драма, исторический фильм, притча
Германия, Израиль, Россия, 2022
Приключения Тедди
детский фильм, семейное кино
Норвегия, 2022
Балабанов. Колокольня. Реквием
биография
Россия, 2022
Бегущие за волной
драма
Австралия, 2022
Большой золотой слиток
комедия, фэнтези
США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram