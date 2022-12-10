«Прислуга»: У меня есть мечта...

Политкорректная мелодрама на острую тему
Молодая, амбициозная, и презрительно относящаяся к институту брака Скитер (Эмма Стоун
), отучившись на журналиста, возвращается домой в консервативный, мещанский Миссисипи, где может быть и слышали про отмену рабства, но черных за людей все еще не считают. Местная элита играет в продвинутых буржуа, занимаясь благотворительностью в пользу голодающих детей Африки, лопая шоколадные пироги и забавляясь в бридж, пока у них дома всем заправляют дородные негритянки, которые кроме прочего, нянчат и прижимают к груди их детей. Скитер, несмотря на то, что, покровительственное пренебрежение, расовая дискриминация, унижения и бытовая жестокость в порядке вещей решает все-таки узнать, что у служанок в голове, и написать роман об их жизни.
Смотреть онлайн
«Прислуга» Тейта Тейлор
Фильм снят по одноименной дебютной книге Кэтрин Стокетт, которая, как и положено, продалась тиражом в 5 миллионов экземпляров и долгое время держалась в различных топах бестселлеров. Особо примечателен тот факт, что автор книги, как и режиссер Тейт Тейлор
, родом из тех мест, и родилась всего шесть лет спустя после описываемых событий, что добавляет ленте привкус старательно приглаженной автобиографии.
Если брать общо, то это такой женский взгляд на 60-е, где мужчин почти нет, а если они и появляются, то только чтобы выпить виски и наговорить грубостей, а потом снова уйти на работу. Поэтому в актерском ансамбле по разные стороны баррикад только прекрасные дамы, причем черные, все вместе и заодно, а белые собачатся и у каждой свой насест. Героиню Стоун первую половину фильма и там, и там, простите за каламбур, принимают за белую ворону. Хозяйки во главе с эталонной тупой сучкой Хилли (Брайс Даллас Ховард
) тюкают её за излишнюю эмансипированность и нежелание лицемерно улыбаться, а служанки, Эйбелин (Виола Дэвис
) и титаническая Минни (уже получившая «Золотой глобус» и премию BAFTA за эту роль Октавия Спенсер
), относятся к ней снисходительно, мол, нечего барыньке на кухне делать, но зато без всяких задних мыслей выкладывают ей свой истории для книги. И только абсолютно прекрасная Джессика Честейн
в роли прямодушной дурочки из низов мило предлагает выпить ей по бутылочке колы. Все пять женщин по очереди владеют кадром, и в зависимости от того, кто именно сейчас в фокусе, фильм меняет свой жанр, плавно переходя из драмы в трагикомедию, и временами то впадая в пафосное моралите, то выдавая бронебойные юморески на тему анальной фиксации.
«Прислуга», на самом деле, это стопроцентный прицел на Оскар. Пресная политкорректная мелодрама, на вроде как, острую тему. Локальная критика в восторге. Стопроцентный хит кинопроката. Только если в Америке, кто и испытывал чувства стыда, или что там прилично испытывать по этому случаю, то сейчас все уже оплачено разнообразными пособиями, льготами и реверсивным расизмом, и единственное, что ещё готовы обсуждать — это слово «ниггер» у Марка Твена. Поэтому рассказ о страдающих афроамериканцах оборачивается скорее пристальным взглядом в зеркало с целью поиска косметических дефектов. С этой точки фильм выглядит, как обратная сторона сериала «Mad Men
», в том смысле, что он тоже про наряды, ретро и и пренебрежение к историческому процессу, и не важно, где от него прятаться, в офисе на Медисон-авеню или в карточном клубе в Джексоне, штат Миссисипи. В обоих случаях те события, по которым мы сегодня опознаем эпоху: Карибский кризис, протестные марши, убийство Кеннеди и «I have a dream», проходят как-то между делом, бегущей строкой на телеэкране, и всем гораздо интересней спорить о новом платье, сплетничать о соседях и изображать гражданскую активность, выдвигая инициативы в упомянутом, кажется, в каждой рецензии «Туалетном комитете». По крайней мере, в предвыборной России, где даже на стотысячном митинге все всё равно продолжают заниматься своими делами, именно эта идея и выглядит как основная и очень актуальная, а про «наступит день и даже штат Миссисипи, изнемогающий от жары несправедливости и гнёта, превратится в оазис свободы и справедливости» мы уже где-то слышали.
обсуждение >>