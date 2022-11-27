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«Мамы»: Первое слово

Спутник телезрителя >>
27 ноября 2022
Особый киноподарок всем мамам

«Мамы»: Первое слово

При написании рецензии к киноальманаху «Мамы» мысли свои, наверно, следует излагать в стиле Ваньки из чеховского рассказа. Только в воображаемом письме нам нужно обращаться не к дедушке, а к матушке. И чтобы этого избежать, я скажу просто, ясно и коротко: кино получилось хорошее, и его обязательно стоит посмотреть. И дело не в том, что сентиментальность и доброта зашкаливают в этом альманахе за все видимые и невидимые пределы. И, тем более, не в том, что в картине играют чуть ли не все самые востребованные актеры последнего времени.

Смотреть онлайн «Мамы»
Вся прелесть «Мам» — в их искренности. Создатели в большинстве своем действительно рассказывают нам истории о тех, кого любят, т.е. о наших матерях, что вырастили нас и отпустили с болью в сердце в огромный мир. Им есть что сказать на эту тему, и они со всей возможной любовью отдались проекту. А посему фильм, несмотря на разрозненность сюжетов, предстает перед нами цельным и живым. Чего многие зрители, как я подозреваю, никак не ожидали от авторов «Беременного».

«Мамы»: Первое слово

В отличие от «Ёлок», детище Сарика Андреасяна не страдает халтурным монтажом. Все истории органично переплетаются между собой, а в прописанных сценариях каждой из них не теряется ни на минуту логика повествования. Да, можно при желании придраться к какому-либо сюжету, но это лишь подчеркивает талант и творческие способности каждого из режиссеров. Лично мне больше всего понравились новеллы Салаватова, Абызова и Андреасяна. Но это ни в коем случае ни умаляет достоинств остальных постановщиков, а лишь говорит о моих вкусовых предпочтениях. Возможно, кому-то из вас больше всего придутся по душе истории Дюжева или Оганесяна, а может, и вовсе вы не сможете выделить из них самую любимую. Безусловно, найдутся и те, кто отвернется от фильма с презрением и кислой миной.

Признаюсь, ругать эту картину есть за что, но опять же нет желания, да и зачем? Что изменится, если в копилке этого доброго фильма прибавится еще одна негативная оценка? Ровным счетом это никак не отразится ни на желании зрителей посмотреть «Мамы», ни на его качестве. Да и как можно ругать кино с таким названием? Ведь мама для каждого человека — это святое. Конечно, невольно напрашивается один вопрос о намеренном использовании слова «мама» в названии, но мы опустим глаза, сделав вид, что ничего не заметили…

«Мамы»: Первое слово

Актеры отрабатывают свою зарплату именно так, как положено: добросовестно и весело. Особенно забавно получилась семейка, отправившаяся на 8 марта прыгать с парашютом. Марина Голуб, Федор и Иван Добронравовы порадовали вновь своим незаурядным талантом и заодно прибавили нам с помощью юмора несколько лет. Но это лишь одна сторона медали – комедия, в которой также блестяще показали себя Гоша Куценко, Мария Шалаева, Нина Русланова, Дмитрий Дюжев и Лия Ахеджакова. А за лирику и драматичность отвечают в киноальманахе Михаил Пореченков, Екатерина Васильева, Егор Бероев, Равшана Куркова, Сергей Безруков и Алексей Горбунов. И каждый из них не сфальшивил, хотя некоторые все же и сыграли по привычке, со своим стандартным набором штампов. Но, пожалуй, на этом не стоит заострять внимание, тем более что в целом актерская команда смотрится органично.


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обсуждение >>
№ 3
Хаповенко (Новоуральск)   12.03.2012 - 06:34
Фильм получился светлый и праздничный, все восемь историй поучительны, как библейские притчи. Наша профсоюзная организация сделала всем женщинам УЭХК прекрасный запоминающийся подарок, пригласив бесплатно... читать далее>>
№ 2
ChineseGirl (Москва)   5.03.2012 - 14:57
Фильм просто чудо! Очень рада, что у нас стали снимать такие фильмы! Спасибо большое создателям за идею, а актерам за ее воплощение! Советую всем посмотреть этот фильм! читать далее>>
№ 1
вера козлитина (запорожьб)   5.03.2012 - 12:47
мне фильм понравился такой отдыхающий,веселый ,ну класс! читать далее>>
Всего сообщений: 3
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