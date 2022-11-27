«Мамы»: Первое слово

Особый киноподарок всем мамам
При написании рецензии к киноальманаху «Мамы»
мысли свои, наверно, следует излагать в стиле Ваньки из чеховского рассказа. Только в воображаемом письме нам нужно обращаться не к дедушке, а к матушке. И чтобы этого избежать, я скажу просто, ясно и коротко: кино получилось хорошее, и его обязательно стоит посмотреть. И дело не в том, что сентиментальность и доброта зашкаливают в этом альманахе за все видимые и невидимые пределы. И, тем более, не в том, что в картине играют чуть ли не все самые востребованные актеры последнего времени.
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«Мамы»
Вся прелесть «Мам»
— в их искренности. Создатели в большинстве своем действительно рассказывают нам истории о тех, кого любят, т.е. о наших матерях, что вырастили нас и отпустили с болью в сердце в огромный мир. Им есть что сказать на эту тему, и они со всей возможной любовью отдались проекту. А посему фильм, несмотря на разрозненность сюжетов, предстает перед нами цельным и живым. Чего многие зрители, как я подозреваю, никак не ожидали от авторов «Беременного»
.
В отличие от «Ёлок»
, детище Сарика Андреасяна
не страдает халтурным монтажом. Все истории органично переплетаются между собой, а в прописанных сценариях каждой из них не теряется ни на минуту логика повествования. Да, можно при желании придраться к какому-либо сюжету, но это лишь подчеркивает талант и творческие способности каждого из режиссеров. Лично мне больше всего понравились новеллы Салаватова
, Абызова
и Андреасяна
. Но это ни в коем случае ни умаляет достоинств остальных постановщиков, а лишь говорит о моих вкусовых предпочтениях. Возможно, кому-то из вас больше всего придутся по душе истории Дюжева
или Оганесяна
, а может, и вовсе вы не сможете выделить из них самую любимую. Безусловно, найдутся и те, кто отвернется от фильма с презрением и кислой миной.
Признаюсь, ругать эту картину есть за что, но опять же нет желания, да и зачем? Что изменится, если в копилке этого доброго фильма прибавится еще одна негативная оценка? Ровным счетом это никак не отразится ни на желании зрителей посмотреть «Мамы»
, ни на его качестве. Да и как можно ругать кино с таким названием? Ведь мама для каждого человека — это святое. Конечно, невольно напрашивается один вопрос о намеренном использовании слова «мама» в названии, но мы опустим глаза, сделав вид, что ничего не заметили…
Актеры отрабатывают свою зарплату именно так, как положено: добросовестно и весело. Особенно забавно получилась семейка, отправившаяся на 8 марта прыгать с парашютом. Марина Голуб
, Федор
и Иван Добронравовы
порадовали вновь своим незаурядным талантом и заодно прибавили нам с помощью юмора несколько лет. Но это лишь одна сторона медали – комедия, в которой также блестяще показали себя Гоша Куценко
, Мария Шалаева
, Нина Русланова
, Дмитрий Дюжев
и Лия Ахеджакова
. А за лирику и драматичность отвечают в киноальманахе Михаил Пореченков
, Екатерина Васильева
, Егор Бероев
, Равшана Куркова
, Сергей Безруков
и Алексей Горбунов
. И каждый из них не сфальшивил, хотя некоторые все же и сыграли по привычке, со своим стандартным набором штампов. Но, пожалуй, на этом не стоит заострять внимание, тем более что в целом актерская команда смотрится органично.
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