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«Клятва»: Про любовь и амнезию

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18 июля 2021
Глубокомысленная мелодрама о принятии себя

«Клятва»: Про любовь и амнезию

Несмотря на кажущуюся простоту этой очень мелодраматической истории, фильм Майкла Сакси буквально напичкан очень важными сентенциями о смысле жизни и о сложности человеческих взаимоотношений. Чтобы начать жить так, как хочешь ты, необязательно вычеркивать из своего настоящего хороших друзей и семью, разрушать те теплые чувства, что окружали тебя от самого рождения до того момента, когда ты встретила совершенно особенного человека и поклялась разделить с ним свою новую жизнь.

«Клятва»: смотреть фильм онлайн

Успешная дочь богатых родителей, хорошая девочка Пейдж (Рэйчел Макадамс) встречается с одобренным всеми родственниками парнем и имеет вполне четкую и не самую ужасную перспективу в жизни – выйти замуж, стать знаменитым юристом и состариться у камина своего собственного дома в окружении благодарных детей и внуков. Однако же, и эта перспектива, и то, что так будет всегда, несказанно пугает ее. Нет ничего ужаснее определенности и респектабельности. А ей всегда так хотелось заниматься творчеством, и даже на лекциях по праву, вместо того, чтобы слушать преподавателя, она рисует в своем конспекте какие-то статуи странной формы и устрашающих пропорций.

«Клятва»: Про любовь и амнезию


А затем она встречает Лео (Ченнинг Татум) и через две недели знакомства говорит ему о своей любви. А еще спустя некоторое время, после многих счастливых дней и ночей, бессмысленная авария лишает ее памяти, и их любовь с Лео становится почти невозможной. А клятва, произнесенная в момент бракосочетания о том, что «…жить, где хорошо твоему сердцу, и считать это своим домом», становится пустым звуком. Но только не для Лео.
Он борется с ее забытьем и эгоизмом ее родственников, желающих вернуть Пейдж в лоно семьи и респектабельности. И, как ему кажется, почти одерживает победу.

…Но самую большую победу над обстоятельствами одерживает сама Пейдж. Ее желание быть самой собой никуда не пропало. И пусть поначалу любимая прежде студия и скульптуры в ней не вызывают ничего, кроме ужаса и бессилия, но со временем подспудная тяга к самовыражению помогают Пейдж вспомнить тот творческий восторг, который она испытывала всякий раз, когда принималась за новый проект.

Известно, что жизнь – самый лучший рассказчик и поставщик замысловатых и удивительно тонких сюжетных линий. Фильм «Клятва» основан на реальных событиях и снят по одноименной книге Ким и Крикитт Карпентер, переживших нечто подобное в своей собственной жизни и решивших поделиться с нами своими воспоминаниями о том тяжелейшем периоде в их семье.

«Клятва»: Про любовь и амнезию

Заявленный как мелодрама, фильм «Клятва» мне представляется все же более глубокомысленным и достойным более серьезного и вдумчивого отношения. Это фильм не о любви между мужчиной и женщиной, а вернее, не столько о ней. Хотя, казалось бы, в основе сюжета как раз таки и лежит рассказ о всепоглощающем чувстве, которое Пейдж и Лео посчастливилось встретить, пережить и сохранить, не смотря ни на что. И, безусловно, любовь и только любовь заставила наших героев выстрадать ожидаемое всеми счастливое воссоединение в финале. И все-таки речь не об этом. Принимать себя и окружающих такими, какие мы есть, и любить себя и окружающих без условий и условностей… И всегда помнить о том, что счастье, «это когда тебя понимают». Об этом картина, по моему скромному мнению.

Простая история человеческих взаимоотношений и необыкновенное переплетение чувств и эмоций, прекрасно переданных талантливым актерским ансамблем картины. Так бы я назвала «Клятву» и, несомненно, порекомендовала бы ее к просмотру. А тем, кому неспешное течение сюжета покажется скучноватым, а сюжетные перипетии – неоригинальными, предлагаю просто внимательнее вслушаться в слова, произносимые с экрана, и тогда банальная мелодрама приобретет гораздо большую ценность, и от сожалений о походе в кинотеатр не останется и следа.


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обсуждение >>
№ 2
Дианна   27.03.2012 - 20:39
фильм очаровательный, давно не встречала хороших американских фильмов, тем более заявленных как мелодрама, однако, посмотрев, была очень сильно удивленна, столь глубокой, душевной картины я давно не встречала.... читать далее>>
№ 1
romanova mila (Москва)   14.03.2012 - 17:31
Потрясающий фильм,в который дейсвительно нужно вслушиваться,чтобы научиться слушать не только себя,но и окружающих. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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