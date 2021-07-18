«Клятва»: Про любовь и амнезию

Глубокомысленная мелодрама о принятии себя
Несмотря на кажущуюся простоту этой очень мелодраматической истории, фильм Майкла Сакси
буквально напичкан очень важными сентенциями о смысле жизни и о сложности человеческих взаимоотношений. Чтобы начать жить так, как хочешь ты, необязательно вычеркивать из своего настоящего хороших друзей и семью, разрушать те теплые чувства, что окружали тебя от самого рождения до того момента, когда ты встретила совершенно особенного человека и поклялась разделить с ним свою новую жизнь.
«Клятва»: смотреть фильм онлайн
Успешная дочь богатых родителей, хорошая девочка Пейдж (Рэйчел Макадамс
) встречается с одобренным всеми родственниками парнем и имеет вполне четкую и не самую ужасную перспективу в жизни – выйти замуж, стать знаменитым юристом и состариться у камина своего собственного дома в окружении благодарных детей и внуков. Однако же, и эта перспектива, и то, что так будет всегда, несказанно пугает ее. Нет ничего ужаснее определенности и респектабельности. А ей всегда так хотелось заниматься творчеством, и даже на лекциях по праву, вместо того, чтобы слушать преподавателя, она рисует в своем конспекте какие-то статуи странной формы и устрашающих пропорций.
А затем она встречает Лео (Ченнинг Татум
) и через две недели знакомства говорит ему о своей любви. А еще спустя некоторое время, после многих счастливых дней и ночей, бессмысленная авария лишает ее памяти, и их любовь с Лео становится почти невозможной. А клятва, произнесенная в момент бракосочетания о том, что «…жить, где хорошо твоему сердцу, и считать это своим домом»
, становится пустым звуком. Но только не для Лео.
Он борется с ее забытьем и эгоизмом ее родственников, желающих вернуть Пейдж в лоно семьи и респектабельности. И, как ему кажется, почти одерживает победу.
…Но самую большую победу над обстоятельствами одерживает сама Пейдж. Ее желание быть самой собой никуда не пропало. И пусть поначалу любимая прежде студия и скульптуры в ней не вызывают ничего, кроме ужаса и бессилия, но со временем подспудная тяга к самовыражению помогают Пейдж вспомнить тот творческий восторг, который она испытывала всякий раз, когда принималась за новый проект.
Известно, что жизнь – самый лучший рассказчик и поставщик замысловатых и удивительно тонких сюжетных линий. Фильм «Клятва»
основан на реальных событиях и снят по одноименной книге Ким
и Крикитт Карпентер
, переживших нечто подобное в своей собственной жизни и решивших поделиться с нами своими воспоминаниями о том тяжелейшем периоде в их семье.
Заявленный как мелодрама, фильм «Клятва»
мне представляется все же более глубокомысленным и достойным более серьезного и вдумчивого отношения. Это фильм не о любви между мужчиной и женщиной, а вернее, не столько о ней. Хотя, казалось бы, в основе сюжета как раз таки и лежит рассказ о всепоглощающем чувстве, которое Пейдж и Лео посчастливилось встретить, пережить и сохранить, не смотря ни на что. И, безусловно, любовь и только любовь заставила наших героев выстрадать ожидаемое всеми счастливое воссоединение в финале. И все-таки речь не об этом. Принимать себя и окружающих такими, какие мы есть, и любить себя и окружающих без условий и условностей… И всегда помнить о том, что счастье, «это когда тебя понимают»
. Об этом картина, по моему скромному мнению.
Простая история человеческих взаимоотношений и необыкновенное переплетение чувств и эмоций, прекрасно переданных талантливым актерским ансамблем картины. Так бы я назвала «Клятву»
и, несомненно, порекомендовала бы ее к просмотру. А тем, кому неспешное течение сюжета покажется скучноватым, а сюжетные перипетии – неоригинальными, предлагаю просто внимательнее вслушаться в слова, произносимые с экрана, и тогда банальная мелодрама приобретет гораздо большую ценность, и от сожалений о походе в кинотеатр не останется и следа.
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