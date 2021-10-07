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«Женщина в чёрном»: Гарри Поттер и дом с привидениями

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7 октября 2021
Фильм ужасов, изобилующий штампами и банальностями

«Женщина в чёрном»: Гарри Поттер и дом с привидениями

Не сказать, что сюжет «Женщины в черном» Джеймса Уоткинса отдает какой-то особой банальностью, но ненавязчивые повторы и повороты сюжета бросаются в глаза то и дело и напрочь сбивают надлежащее фильму ужасов настроение.

Ничем не примечательный, скромный служащий Артур Киппс (Дэниэл Рэдклифф) получает задание от своего начальника - разобраться с бумагами покойной миссис Драблоу и подготовить ее пустующий особняк к продаже. Это поручение очень важно для него в смысле продвижения по службе, и Артур, не теряя ни минуты, оставляет своего маленького сына на попечение няни и отправляется в деревенскую глушь, дабы немедленно приступить к своим обязанностям. Хрестоматийно мрачная деревушка, живописно расположенная посреди болот где-то на западе Англии, и не менее хрестоматийно угрюмые местные жители, встречающиеся Артуру еще на вокзале… Провинциальная гостиница, где ему не заказан номер, переглядывающиеся хозяева, пустившие своего гостя ночевать в таинственную комнату на чердаке, и немедленная загадочная смерть, последовавшая очень скоро вслед за его появлением в этих краях...

«Женщина в чёрном»: Гарри Поттер и дом с привидениями

Перед нами фильм ужасов, и авторы добросовестно повторяют на экране все то, что далеко не ими первыми придумано в этом жанре. Заброшенный дом непременно находится среди болот и кладбищенских крестов, жена местного землевладельца подвержена приступам безумного ясновидения, а дети местных жителей должны обязательно умирать как можно чаще и как можно ужаснее.

Смотреть онлайн «Женщина в чёрном» Джеймса Уоткинса

Итак, Артур Киппс разбирает бумаги в заброшенном доме, где, конечно же, обнаруживает некую страшную тайну и встречает известную на всю округу Женщину в черном. Как водится в подобного рода сюжетах, имеется и закрытая комната, где призрак в черном платье проводит свои бесконечные дни, слушая мелодичный перезвон разбросанных по углам заводных игрушек. Наш герой, скорее из служебного рвения и страха, чем из любопытства, со временем обнаруживает взаимосвязь между неожиданной гибелью детей в деревне и смертью маленького Натаниэля, семилетнего сына мистера и миссис Драблоу. И облик убивающей Женщины в черном, в свою очередь, обретает смысл и своего рода человечность, и даже становится достоин жалости.

«Женщина в чёрном»: Гарри Поттер и дом с привидениями

Неизвестно по какой причине, но наш скромный клерк решает освободить несчастных жителей деревни от проклятья Женщины в черном, а ее мятежную душу Артур Киппс собирается утешить весьма неожиданным способом. И здесь, в качестве подарка за наше долготерпение, начинаются, наконец, оригинальные находки сценариста Джейн Голдман, поскольку до сих пор история изобиловала лишь штампами и банальностями, на которые, к сожалению, ушла добрая половина фильма, и по причине которых ужасные сцены воскресших мертвецов и безжалостных убийств вызывали лишь скучающую улыбку. А общая вопиющая бессвязность сюжета и диалогов сильно вредила зрительскому восприятию и сводила на нет все усилия съемочной группы достойно перенести на экран одноименный роман Сьюзен Хилл.

Дабы не лишать уважаемых зрителей удовольствия лицезреть довольно занятную развязку этого вполне заурядного фильма, скажу только, что чуть ни единственной похвалы за все время просмотра достоин финал картины. Финал, не лишенный философского смысла, тихой грусти и все той же Женщины в черном.

«Женщина в чёрном»: Гарри Поттер и дом с привидениями

Что же касается прочих немногочисленных положительных моментов фильма, то к ним с уверенностью можно отнести прекрасную операторскую работу Тима Морис-Джонса, благодаря которой удивительная, как теперь модно говорить, «атмосферность» придает очарование и правдивость каждому кадру, каждому пейзажу и крупному плану этой истории. Ну и, разумеется, присутствие знаменитого Дэниэла Рэдклиффа в качестве главного угощения для искушенных гурманов, без которого этот скучноватый фильм ужасов не достоин был бы и пары слов в свою защиту. Несмотря на свой молодой возраст и несколько однобокий киноопыт, главный герой был им сыгран чрезвычайно профессионально, добротно и приятно глазу. А декор и костюмы начала 20-го века подошли ему удивительно органично, как и некогда знаменитые на весь мир очки и мантия юного волшебника из придуманной страны. И вполне возможно, что этот не самого высокого художественного достоинства фильм станет началом его новой, теперь уже совсем взрослой карьеры. Ну, а «Женщина в черном» запомнится нам именно этим. И это уже немало.


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обсуждение >>
№ 4
BorisN (SPb)   14.08.2019 - 10:10
Отличный мистический ужастик, не лишённый смысла. Атмосферный Блестящая работа оператора. Цепляться к сюжеты в таких фильмах бессмысленно. И конец нестандартный читать далее>>
№ 3
Надежда Ростов (Ростов-на-Дону)   19.01.2015 - 09:04
Фильм в принципе не плохой. Затянутые некоторые сцены, но в целом - посмотреть один раз можно. Тем более что такого конца фильмца я не ожидала. P.S. Самого "Гарри" (Дэниэла Рэдклиффа) я сначала... читать далее>>
№ 2
енар   9.04.2012 - 18:40
очень тягомотно, бросил смотреть на середине фильма. читать далее>>
№ 1
Смотрелка)   6.04.2012 - 20:27
Филь действительно понравился лишь своей неожиданной развязкой. Ну, и Дэниэл сыграл пусть и похоже чем-то на Гарри, но всё же приятно. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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«Женщина в чёрном»: Гарри Поттер и дом с привидениями фотографии
«Женщина в чёрном»: Гарри Поттер и дом с привидениями фотографии
«Женщина в чёрном»: Гарри Поттер и дом с привидениями фотографии
«Женщина в чёрном»: Гарри Поттер и дом с привидениями фотографии
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