«Заклинательница акул»: Зубастые, а не кусаются

Занудная производственная драма на тему «Челюстей»
Пять человек отправляется из Кейптауна вглубь Атлантического океана, чтобы повстречаться в естественной среде с большими белыми акулами. У каждого из них свой резон для встречи с грозными хищниками.
Ихтиолог Кейт Мэтисон
вынуждена была согласиться на рискованную прогулку, так как еле сводит концы с концами. Есть и психологический аспект такого решения: из-за гибели своего наставника она уже год не плавала вместе с акулами, и у нее появился шанс побороть свой страх.
Бывший муж Кейт
– Джефф
, увлекающийся подводной киносъемкой, верит, что благодаря этой совместной прогулке они вернут утраченные чувства и вновь будут, как и раньше, делать фильмы об акулах. Бизнесмен Уильям Брейди
хочет наладить отношения со своим сыном, но не знает, как это сделать. Поэтому-то он и позвал его в океан, чтобы здесь, наедине с окружающей природой, морскими котиками и акулами, получше узнать и понять своего отпрыска. Люк, сын Брейди
, отправился в путь из-за того, что не может сопротивляться яростному напору отца, которого он практически не видел. Он проклинает день и час, когда появился на свет, и всячески пытается сбросить нежданное ярмо в виде своего «блудного» родителя. Ну а шкипер Томми оказался на борту катера из-за того, что слишком предан делу и вообще любит поплавать да пошутить...
Казалось бы, с такой пятеркой персонажей можно было раскрутить неплохой сюжетец о противостоянии характеров или людей с морскими хищниками, а, в результате, «Заклинательница акул»
Джона Стокуэлла выглядит чуть ли не производственной драмой. Только вместо советских цехов и труб перед нами капризный океан неподалеку от африканского побережья, а Михаила Ульянова
поменяли на Холли Берри
. Правда, Ульянов
даже из заурядной вещи мог сотворить шедевр, чего никак нельзя сказать об обладательнице премии «Оскар».
Джон Стокуэлл
умеет обращаться с «водными» фильмами. На его счету – «Голубая волна»
и «Добро пожаловать в рай»
, неплохие, в общем-то, картины про серфингистов и дайверов. Присутствует в фильмографии Стокуэлла
, известного у нас благодаря роли в «Кристине»
, и триллер. «Туристас»
, впрочем, тоже мимолетно был посвящен воде, но в нем больше преобладает напряжение, да и крови хватает. И остается только гадать, почему у него на протяжении полутора часов ничего не происходит (если не считать кровавый зачин), а затем в финале, словно в медленном водовороте, нехотя раскручивается пружина сюжета, позволяющая хоть ненадолго насладиться схваткой Человека с Природой. Точнее даже не схваткой, а сбивчивым разговором в пылу краткой стычки.
Возможно, причина этого занудства кроется в том, что режиссер до конца не смог определиться с тем, что же он, в конце концов, снимает. Увлекшись натурными подводными съемками и всевозможными находками, сопутствующими данному (безусловно, захватывающему) процессу, он напрочь забыл про актеров и сценарий. Из-за чего картина выглядит, как выброшенная на берег акула. Вроде должно быть страшно при виде этой грозной рыбины, да вот только она и может, что жабрами хватать воздух да пасть распахнуть на последнем издыхании. И это кино, в котором речь об акулах, воспетых Спилбергом
! Если же картина была задумана, как экологическая драма, то ей не хватает глубины характеров и смысловой нагрузки. Перед нами просто ходят и разговаривают «трафаретные» персонажи, за их репликами и жестами не читаются ни судьба, ни чувства.
А посему нам остается лишь дожидаться финала, точнее, единственного кадра, где Кейт наблюдает под водой за большой белой акулой, которая плавает вокруг нее. Ну и по ходу просмотра можно также насладиться прекрасной съемкой, великолепными животными и – временами – неплохой фигурой Холли Берри
. Но лучше всего проигнорировать эту картину, тем более, что на этой неделе есть куда более интересные релизы…
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