«Заклинательница акул»: Зубастые, а не кусаются

анонс

«Новый Человек-паук: Высокое напряжение»: Только свистни – он появится

«Новый Человек-Паук»: Старый друг лучше новых двух

«Телохранитель киллера»: Два дебила – это сила

12 декабря

«Пит и его дракон»: Зеленый змий добра

В ночь с 12 на 13 декабря, 00:05, Disney