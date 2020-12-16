Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Заклинательница акул»: Зубастые, а не кусаются

Спутник телезрителя >>
16 декабря 2020
Занудная производственная драма на тему «Челюстей»

«Заклинательница акул»: Зубастые, а не кусаются

Пять человек отправляется из Кейптауна вглубь Атлантического океана, чтобы повстречаться в естественной среде с большими белыми акулами. У каждого из них свой резон для встречи с грозными хищниками.
Ихтиолог Кейт Мэтисон вынуждена была согласиться на рискованную прогулку, так как еле сводит концы с концами. Есть и психологический аспект такого решения: из-за гибели своего наставника она уже год не плавала вместе с акулами, и у нее появился шанс побороть свой страх.

Бывший муж КейтДжефф, увлекающийся подводной киносъемкой, верит, что благодаря этой совместной прогулке они вернут утраченные чувства и вновь будут, как и раньше, делать фильмы об акулах. Бизнесмен Уильям Брейди хочет наладить отношения со своим сыном, но не знает, как это сделать. Поэтому-то он и позвал его в океан, чтобы здесь, наедине с окружающей природой, морскими котиками и акулами, получше узнать и понять своего отпрыска. Люк, сын Брейди, отправился в путь из-за того, что не может сопротивляться яростному напору отца, которого он практически не видел. Он проклинает день и час, когда появился на свет, и всячески пытается сбросить нежданное ярмо в виде своего «блудного» родителя. Ну а шкипер Томми оказался на борту катера из-за того, что слишком предан делу и вообще любит поплавать да пошутить...

«Заклинательница акул»: Зубастые, а не кусаются

Казалось бы, с такой пятеркой персонажей можно было раскрутить неплохой сюжетец о противостоянии характеров или людей с морскими хищниками, а, в результате, «Заклинательница акул» Джона Стокуэлла выглядит чуть ли не производственной драмой. Только вместо советских цехов и труб перед нами капризный океан неподалеку от африканского побережья, а Михаила Ульянова поменяли на Холли Берри. Правда, Ульянов даже из заурядной вещи мог сотворить шедевр, чего никак нельзя сказать об обладательнице премии «Оскар».
Джон Стокуэлл умеет обращаться с «водными» фильмами. На его счету – «Голубая волна» и «Добро пожаловать в рай», неплохие, в общем-то, картины про серфингистов и дайверов. Присутствует в фильмографии Стокуэлла, известного у нас благодаря роли в «Кристине», и триллер. «Туристас», впрочем, тоже мимолетно был посвящен воде, но в нем больше преобладает напряжение, да и крови хватает. И остается только гадать, почему у него на протяжении полутора часов ничего не происходит (если не считать кровавый зачин), а затем в финале, словно в медленном водовороте, нехотя раскручивается пружина сюжета, позволяющая хоть ненадолго насладиться схваткой Человека с Природой. Точнее даже не схваткой, а сбивчивым разговором в пылу краткой стычки.

«Заклинательница акул»: Зубастые, а не кусаются

Возможно, причина этого занудства кроется в том, что режиссер до конца не смог определиться с тем, что же он, в конце концов, снимает. Увлекшись натурными подводными съемками и всевозможными находками, сопутствующими данному (безусловно, захватывающему) процессу, он напрочь забыл про актеров и сценарий. Из-за чего картина выглядит, как выброшенная на берег акула. Вроде должно быть страшно при виде этой грозной рыбины, да вот только она и может, что жабрами хватать воздух да пасть распахнуть на последнем издыхании. И это кино, в котором речь об акулах, воспетых Спилбергом! Если же картина была задумана, как экологическая драма, то ей не хватает глубины характеров и смысловой нагрузки. Перед нами просто ходят и разговаривают «трафаретные» персонажи, за их репликами и жестами не читаются ни судьба, ни чувства.

А посему нам остается лишь дожидаться финала, точнее, единственного кадра, где Кейт наблюдает под водой за большой белой акулой, которая плавает вокруг нее. Ну и по ходу просмотра можно также насладиться прекрасной съемкой, великолепными животными и – временами – неплохой фигурой Холли Берри. Но лучше всего проигнорировать эту картину, тем более, что на этой неделе есть куда более интересные релизы…


версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Алатая (Киев)   13.04.2012 - 20:16
Правильно написал Макс Милиан. Но лучше всего проигнорировать эту картину, тем более, что на этой неделе есть куда более интересные релизы… Скучный фильм! читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
Американское киноМакс Милиантриллер
персоны
Холли БерриРальф БраунОливье МартинесДжон Стокуэлл
фильмы
Заклинательница акул

фотографии >>
«Заклинательница акул»: Зубастые, а не кусаются фотографии
«Заклинательница акул»: Зубастые, а не кусаются фотографии
«Заклинательница акул»: Зубастые, а не кусаются фотографии
«Заклинательница акул»: Зубастые, а не кусаются фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Тузов
15 декабря ушёл из жизни актёр Юрий Тузов.
Наталия Кугель
14 декабря ушла из жизни актриса, театральный деятель Наталия Кугель.
Валентин Гафт
12 декабря ушёл из жизни актёр Валентин Гафт.

День рождения >>

Нина Алисова
Светлана Дружинина
Ольга Медынич
Андрей Новиков
Константин Октябрьский
Александр Паль
Анатолий Пустохин
Тарас Цымбалюк
Александр Шаврин
Ксандер Беркли
Бенджамин Брэтт
Марушка Детмерс
Бен Кросс
Витторио Меццоджорно
Миранда Отто
Лив Ульман
все родившиеся 16 декабря >>

Афиша кино >>

Звонок. Последняя глава
триллер, фильм ужасов, экранизация
Япония, 2019
Брешь
боевик, научная фантастика
Канада, 2020
Проклятие Лауры: Завещание
триллер, фильм ужасов
США, 2020
На твоей волне
драма, мелодрама, фэнтези
Япония, 2019
Обратная связь
комедия
Россия, 2020
Про Лёлю и Миньку
детский фильм, семейное кино
Россия, 2020
Реальные пацаны против зомби
комедия
Россия, 2020
Самый новый год!
комедия
Россия, 2020
Сентенция
драма
Россия, 2020
Назад в будущее
комедия, научная фантастика, приключения, семейное кино
США, 1985
Серебряные коньки
мелодрама, приключения, фэнтези
Россия, 2020
Неадекватные люди-2
драма, комедия
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен