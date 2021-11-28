«Хижина в лесу»: Монстры на каникулах

Новое прочтение жанра хоррор от создателей «Монстро» и «Светлячка»
В 1981 году группа друзей, по прихоти дебютанта в кино Сэма Рейми
, отправилась на уикенд в заброшенную хижину
. В живых, как известно, остался только Эш
, хотя его трудно назвать адекватным после всех ужасов, приключившихся с ним. Спустя тридцать лет в практически идентичную хижину отправилось новое поколение молодых людей, ищущих злоключений на свою задницу. Но создателям «Хижины в лесу»
показалось и этого мало. Для того чтобы место выбранных для сюжета событий показалось знакомым до рези в глазах, Дрю Годдард
и Джосс Уидон
пригласили в свой проект легендарного оператора Питера Деминга
, приложившего свою руку к созданию вторых «Зловещих мертвецов»
, «Крика»
и других не менее значимых картин жанра хоррор.
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«Хижина в лесу» Дрю Годдарда
И что же у них получилось в результате? Ответ на сей вопрос напрашивается для обычных зрителей только один. Банальное для большинства страшилок начало с обязательной, хрестоматийной сценой на бензоколонке поначалу разочаровывает, и вот уже избалованный среднестатистический зритель зевает, думая про себя: «Очередная мура»
. Но не тут-то было. Недаром в прологе появляются непонятные представители офисного «планктона», которые не спеша следуют по коридорам здания, дико напоминающего антураж фантастических лент 70-х. Попивая кофе из пластиковых стаканчиков, они как ни в чем не бывало шутят и болтают о приземленных вещах, и мы с каждым их шагом все больше задаемся вопросами: кто это и куда они так деловито идут? Да и вообще, при чем тут контора, если нас ожидают очередные монстры из подвала?
Ответы, опять же, ожидают незадачливого зрителя по мере развития, разворачивания на полную катушку сюжета. И вскоре мы оказываемся в абсолютно диком, неузнаваемом пространстве, залитом океаном крови и кишащем множеством невероятных и по-своему легко распознаваемых чудовищ. Годдар и Уидон шутя разрушили всю Вселенную и историю ужасов. Снабдив свою картину типичными для жанра сюжетом, ситуациями и типажами, они вывернули хоррор наизнанку, но при этом перед нами не жалкая пародия, а именно «ужастик». Правда, теперь в нем совершенно иные правила, продиктованные не жанровыми канонами и клише, а тем, как это могло происходить в реальности. Реалистичность проекта зашкаливает даже тогда, когда последние из оставшихся в живых разгадывают тайну хижины. Хотя их беготня по бесконечным коридорам, безусловно, выглядит иррационально и абсурдно.
Абсурд – вот основная черта новой картины. Он тесно вплетен в происходящее на экране и четко отражается в юморе «Хижины в лесу». Здесь герои не представляют собой «пушечное мясо» для тварей. Они, как и в лучших образцах жанра вроде «Техасской резни бензопилой»
, тонко чувствуют весь комизм разворачивающейся перед ними трагедии. Будучи детьми своей эпохи, герои легко и безошибочно распознают культурные коды. В частности, обкурившийся в конец Марти
с самого начала понял, что с хижиной что-то не так. Сценарий просто-таки пропитан явным и скрытым юмором, а диалоги доставляют такое же удовольствие, как и в «Теле Дженнифер»
. Сама же атмосфера больше всего напоминает вакханалию «Пираний» Александра Ажа
.
Но самое интересное, пожалуй, в детище Годдара и Уидона – это монстры. Подобное мы не видели со времен «Взвода чудовищ»
и «От заката до рассвета»
. В жутких образах можно узнать и синобитов
, и типичную техасскую семейку
головорезов, и зомби
, и троллей
, и юрэй
, и даже некоторых персонажей из «Сумеречной зоны»
. Нашлось место и культовым представителям киножанра. Девочку-зомби сыграла звезда «Сайлент Хилл» Джодель Ферланд
, а под занавес пред нами предстала одна из живых легенд, чье имя, пожалуй, лучше не упоминать. Как, впрочем, нельзя раскрывать и прочие секреты фильма, потому как в нем довольно много неожиданного и нового для захлебнувшегося от избитых клише жанра.
Что касается актеров, сыгравших живых, то в данном случае стоит обязательно упомянуть сотрудников загадочной конторы. Особенно порадовал циничный дуэт Ричарда Дженкинса
и Брэдли Уитфорда
. А среди молодежи, конечно же, стоит выделить «рубаху-парня» Криса Хемсворта
, наркомана-параноика Фрэна Кранца
, сексапильную Анну Хатчинсон
, способную возбудить даже мертвую голову волка, и девственную Кристин Коннолли
. Если вы соберетесь на просмотр режиссерского кинодебюта сценариста Дрю Годдара, то помните, что совы гораздо чаще скрывают под собой нечто абсолютно другое, чем вы думаете. И данная картина – очередное тому подтверждение, так как за банальным сюжетом скрывается мысль о том, почему же мы так любим макабрическое и иррациональное. А попутно при просмотре вы распрощаетесь с прошлым и встретитесь с будущим жанра хоррор (и не только!).
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