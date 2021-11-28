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«Хижина в лесу»: Монстры на каникулах

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28 ноября 2021
Новое прочтение жанра хоррор от создателей «Монстро» и «Светлячка»

«Хижина в лесу»: Монстры на каникулах

В 1981 году группа друзей, по прихоти дебютанта в кино Сэма Рейми, отправилась на уикенд в заброшенную хижину. В живых, как известно, остался только Эш, хотя его трудно назвать адекватным после всех ужасов, приключившихся с ним. Спустя тридцать лет в практически идентичную хижину отправилось новое поколение молодых людей, ищущих злоключений на свою задницу. Но создателям «Хижины в лесу» показалось и этого мало. Для того чтобы место выбранных для сюжета событий показалось знакомым до рези в глазах, Дрю Годдард и Джосс Уидон пригласили в свой проект легендарного оператора Питера Деминга, приложившего свою руку к созданию вторых «Зловещих мертвецов», «Крика» и других не менее значимых картин жанра хоррор.

Смотреть онлайн «Хижина в лесу» Дрю Годдарда

И что же у них получилось в результате? Ответ на сей вопрос напрашивается для обычных зрителей только один. Банальное для большинства страшилок начало с обязательной, хрестоматийной сценой на бензоколонке поначалу разочаровывает, и вот уже избалованный среднестатистический зритель зевает, думая про себя: «Очередная мура». Но не тут-то было. Недаром в прологе появляются непонятные представители офисного «планктона», которые не спеша следуют по коридорам здания, дико напоминающего антураж фантастических лент 70-х. Попивая кофе из пластиковых стаканчиков, они как ни в чем не бывало шутят и болтают о приземленных вещах, и мы с каждым их шагом все больше задаемся вопросами: кто это и куда они так деловито идут? Да и вообще, при чем тут контора, если нас ожидают очередные монстры из подвала?

«Хижина в лесу»: Монстры на каникулах

Ответы, опять же, ожидают незадачливого зрителя по мере развития, разворачивания на полную катушку сюжета. И вскоре мы оказываемся в абсолютно диком, неузнаваемом пространстве, залитом океаном крови и кишащем множеством невероятных и по-своему легко распознаваемых чудовищ. Годдар и Уидон шутя разрушили всю Вселенную и историю ужасов. Снабдив свою картину типичными для жанра сюжетом, ситуациями и типажами, они вывернули хоррор наизнанку, но при этом перед нами не жалкая пародия, а именно «ужастик». Правда, теперь в нем совершенно иные правила, продиктованные не жанровыми канонами и клише, а тем, как это могло происходить в реальности. Реалистичность проекта зашкаливает даже тогда, когда последние из оставшихся в живых разгадывают тайну хижины. Хотя их беготня по бесконечным коридорам, безусловно, выглядит иррационально и абсурдно.

Абсурд – вот основная черта новой картины. Он тесно вплетен в происходящее на экране и четко отражается в юморе «Хижины в лесу». Здесь герои не представляют собой «пушечное мясо» для тварей. Они, как и в лучших образцах жанра вроде «Техасской резни бензопилой», тонко чувствуют весь комизм разворачивающейся перед ними трагедии. Будучи детьми своей эпохи, герои легко и безошибочно распознают культурные коды. В частности, обкурившийся в конец Марти с самого начала понял, что с хижиной что-то не так. Сценарий просто-таки пропитан явным и скрытым юмором, а диалоги доставляют такое же удовольствие, как и в «Теле Дженнифер». Сама же атмосфера больше всего напоминает вакханалию «Пираний» Александра Ажа.

«Хижина в лесу»: Монстры на каникулах

Но самое интересное, пожалуй, в детище Годдара и Уидона – это монстры. Подобное мы не видели со времен «Взвода чудовищ» и «От заката до рассвета». В жутких образах можно узнать и синобитов, и типичную техасскую семейку головорезов, и зомби, и троллей, и юрэй, и даже некоторых персонажей из «Сумеречной зоны». Нашлось место и культовым представителям киножанра. Девочку-зомби сыграла звезда «Сайлент Хилл» Джодель Ферланд, а под занавес пред нами предстала одна из живых легенд, чье имя, пожалуй, лучше не упоминать. Как, впрочем, нельзя раскрывать и прочие секреты фильма, потому как в нем довольно много неожиданного и нового для захлебнувшегося от избитых клише жанра.

Что касается актеров, сыгравших живых, то в данном случае стоит обязательно упомянуть сотрудников загадочной конторы. Особенно порадовал циничный дуэт Ричарда Дженкинса и Брэдли Уитфорда. А среди молодежи, конечно же, стоит выделить «рубаху-парня» Криса Хемсворта, наркомана-параноика Фрэна Кранца, сексапильную Анну Хатчинсон, способную возбудить даже мертвую голову волка, и девственную Кристин Коннолли. Если вы соберетесь на просмотр режиссерского кинодебюта сценариста Дрю Годдара, то помните, что совы гораздо чаще скрывают под собой нечто абсолютно другое, чем вы думаете. И данная картина – очередное тому подтверждение, так как за банальным сюжетом скрывается мысль о том, почему же мы так любим макабрическое и иррациональное. А попутно при просмотре вы распрощаетесь с прошлым и встретитесь с будущим жанра хоррор (и не только!).


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обсуждение >>
№ 1
Lexx   26.04.2012 - 22:27
Я бы сказал, что есть некая аналогия между книгой Курта Воннегута "Сирены Титана", и "Хижиной в лесу". Этакая убийственная американская самоирония! Если "Сирены Титана"... читать далее>>
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