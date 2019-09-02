«Гнев титанов»: Не Бог ты мне!

Скучное фэнтэзи по мотивам древнегреческой мифологии
Полубог Персей (Сэм Уортингтон
), уже десять лет как переквалифицировавшийся из героев в рыболовы, живет спокойной жизнью, в одиночку воспитывая своего единственного сына Элея. Но герои, как бы они сами того не хотели, бывшими не бывают, и Персею придется вновь спасать миры людей и богов. Дело в том, что его отца, бога по имени Зевс (Лиам Нисон
) пленил мерзкий Аид (Ральф Файнс
), который в коллаборации с очередным непутевым сыном Зевса Аресом (Эдгар Рамирес)
задумал выпустить на волю до недавних пор гнившего в пучине подземного Тартара титана Кроноса, отца трех правящих богов, настолько ужасного и могущественного, что даже обитатели Олимпа боятся за свою вечную жизнь.
Как и в первой
части, от греческих мифов здесь, в основном, остались лишь имена собственные. Имена собственные – единственное, что не выветрится из памяти в части второй. Ах да, еще циклопы: страшные, но красиво сделанные, гораздо обаятельнее, чем у Кончаловского
.
В остальном «Гнев титанов» – типовой производственный блокбастер, давящий зрителя 150-миллионным бюджетом. Понятно, что античность уже перепахана Голливудом вдоль и поперек, но создатели сиквела глупого, но задорного фэнтэзи проявили просто чудеса неизобретательности. Неужели нельзя было интересно обыграть какие-нибудь всем известные легенды, вместо того, чтобы нелепо нагромождать новые? Или как-то необычно проинтерпретировать многогранных и противоречивых на самом деле героев? Или, не знаю, прорисовать действительно страшного Кроноса вместо этого сгустка лавы, которого мы здесь видим? Нет. Опять нацепим на известных артистов тоги и накладные бороды, опять выпустим в зал что-нибудь летающее-огнедышащее, опять будем читать по ролям телеграфный сценарий. Да и стоило ли многого ждать от сто первого, наверное, фильма, чей трейлер озвучен этой несчастной композицией «Sweet Dreams» в исполнении Мэрилина Мэнсона
?
Судя по всему, даже самым юным зрителям, для которых такое кино безусловно и создавалось, наскучили картины, созданные при помощи бетоноукладчика. В Штатах «Гнев титанов» не собрал и половины своего бюджета, поставив под вопрос целесообразность перенесения на экран древней мифологии. Видимо, студиям придется ставить исключительно на мифологию родную. Слава богу, «Мстители
» не за горами.
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