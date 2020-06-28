«Морской бой»: Мимо—ранил–убил

Настольная игра с Рианной и спецэффектами
В захудалом баре два брата: серьезный морпех Стоун (Скарсгард
) и непутевый, то ли неудавшийся герой рок-н-ролла, то ли просто большой любитель Coors Light Алекс (Китч
, он же Джон Картер
) празднуют день рожденья. В этом время американские ученые отправляют сверхмощный сигнал в космос, и вроде как заранее, стоически готовятся к возможным последствиям, рассуждают о колонизации, и разве что «Ковбоев против пришельцев
» не цитируют. Старший увещевает младшенького, что надо бы остепениться, подумать о работе и семье, но тот быстро переключается на симпатичную блондинку с третьим размером (Деккер
) и пытается покорить её при помощи куриного буррито. В итоге Алекса забривают на Морфлот, он получает пару разрядов электрошока и красотку Саманту, а на Землю нападают инопланетяне. Кстати, между этими событиями проходит 7 лет и одни международные военные учения.
«Морской бой
» - экранизация популярной настольной игры от Hasbro, тех же, кто делают «Трансформеров
», и про которых шутят, что им осталось только экранизировать главный козырь своего каталога - «Монополию». Режиссёр Питер Берг
в своем прошлом фильме «Хэнкок
» при помощи бухающего Уилла Смита
доходчиво объяснил, что современная система общественного устройства может нормально функционировать и обновляться без трикстеров и всяких там культурных героев, а только стараниями простых рабочих парней и добрых семьянинов.
В этот раз он в высокобюджетный рекламный ролик ВМФ США, даром что почти все корабли в фильме имеют реальные прототипы, умудрился засунуть идеальное пособие по патриотическому воспитанию молодежи, рассуждения о понятии «нормы», драму о становлении личности, апокалиптические мотивы и добрую долю символизма, за который отвечает оказавшаяся на порядок интереснее и глубже почти всех актрис своего поколения, точеная как статуэтка эбенового дерева барбадосская R&B певица Рианна
. Но при этом не ударяется в истеричный монтаж, не перескакивает с темы и на тему и не пытается изнасиловать зрителя через экран, как это делает его старший товарищ Бэй
. Берг ведёт себя как ловкий хулиган, который сидит на переднем ряду: постоянно шумит, топочет ногами и кидается попкорном, но как только собираешься цыкнуть или встать и сделать ему замечание, он тут же подсовывает Лиама Нисона
в роли адмирала, и ты возвращаешься на своё место, и этот трюк повторяется до бесконечности.
При всех очевидных составляющих: тут «Аватар
», там «Перл-Харбор
», здесь «Армагеддон
», «Чужой
», «Битва за Лос-Анджелес
» и ещё с десяток летних блокбастеров «Морской бой» не утомляет и не успевает надоесть. По-королевски точно подогнанные детали: метящий в Сэма Уортингтона
2012 года Китч, непробиваемый Нисон, саундтрек в диапазоне от The Black Keys до ACϟDC, прекрасная Рианна и небольшая щепотка гуманистических идей работают как единое целое и позволяют фильму с пижонской легкостью проскакивать через небольшие бреши в сценарии и неловкие диалоги.
Конечно, в голове каждого из нас, когда он видел расчерченный листок бумаги с расставленными линкорами и эсминцами, проигрывались куда более масштабные сцены и изящные повороты, но двухсотмиллионный фантастический боевик, у которого из простой формулы «Мимо—ранил–убил» не выпирают доморощенные идеология и пафос - это уже очень хорошо.
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