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«Морской бой»: Мимо—ранил–убил

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28 июня 2020
Настольная игра с Рианной и спецэффектами

«Морской бой»: Мимо—ранил–убил

В захудалом баре два брата: серьезный морпех Стоун (Скарсгард) и непутевый, то ли неудавшийся герой рок-н-ролла, то ли просто большой любитель Coors Light Алекс (Китч, он же Джон Картер) празднуют день рожденья. В этом время американские ученые отправляют сверхмощный сигнал в космос, и вроде как заранее, стоически готовятся к возможным последствиям, рассуждают о колонизации, и разве что «Ковбоев против пришельцев» не цитируют. Старший увещевает младшенького, что надо бы остепениться, подумать о работе и семье, но тот быстро переключается на симпатичную блондинку с третьим размером (Деккер) и пытается покорить её при помощи куриного буррито. В итоге Алекса забривают на Морфлот, он получает пару разрядов электрошока и красотку Саманту, а на Землю нападают инопланетяне. Кстати, между этими событиями проходит 7 лет и одни международные военные учения.

«Морской бой»: Мимо—ранил–убил

«Морской бой» - экранизация популярной настольной игры от Hasbro, тех же, кто делают «Трансформеров», и про которых шутят, что им осталось только экранизировать главный козырь своего каталога - «Монополию». Режиссёр Питер Берг в своем прошлом фильме «Хэнкок» при помощи бухающего Уилла Смита доходчиво объяснил, что современная система общественного устройства может нормально функционировать и обновляться без трикстеров и всяких там культурных героев, а только стараниями простых рабочих парней и добрых семьянинов.

В этот раз он в высокобюджетный рекламный ролик ВМФ США, даром что почти все корабли в фильме имеют реальные прототипы, умудрился засунуть идеальное пособие по патриотическому воспитанию молодежи, рассуждения о понятии «нормы», драму о становлении личности, апокалиптические мотивы и добрую долю символизма, за который отвечает оказавшаяся на порядок интереснее и глубже почти всех актрис своего поколения, точеная как статуэтка эбенового дерева барбадосская R&B певица Рианна. Но при этом не ударяется в истеричный монтаж, не перескакивает с темы и на тему и не пытается изнасиловать зрителя через экран, как это делает его старший товарищ Бэй. Берг ведёт себя как ловкий хулиган, который сидит на переднем ряду: постоянно шумит, топочет ногами и кидается попкорном, но как только собираешься цыкнуть или встать и сделать ему замечание, он тут же подсовывает Лиама Нисона в роли адмирала, и ты возвращаешься на своё место, и этот трюк повторяется до бесконечности.

«Морской бой»: Мимо—ранил–убил

При всех очевидных составляющих: тут «Аватар», там «Перл-Харбор», здесь «Армагеддон», «Чужой», «Битва за Лос-Анджелес» и ещё с десяток летних блокбастеров «Морской бой» не утомляет и не успевает надоесть. По-королевски точно подогнанные детали: метящий в Сэма Уортингтона 2012 года Китч, непробиваемый Нисон, саундтрек в диапазоне от The Black Keys до ACϟDC, прекрасная Рианна и небольшая щепотка гуманистических идей работают как единое целое и позволяют фильму с пижонской легкостью проскакивать через небольшие бреши в сценарии и неловкие диалоги.

Конечно, в голове каждого из нас, когда он видел расчерченный листок бумаги с расставленными линкорами и эсминцами, проигрывались куда более масштабные сцены и изящные повороты, но двухсотмиллионный фантастический боевик, у которого из простой формулы «Мимо—ранил–убил» не выпирают доморощенные идеология и пафос - это уже очень хорошо.


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№ 2
Алина К. (Москва)   18.05.2012 - 02:57
я бы сказала, на с 5 - очень круто, но есть недочёты читать далее>>
№ 1
bodrov (Уфа)   6.05.2012 - 22:03
Фильм на +4 читать далее>>
Всего сообщений: 2
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