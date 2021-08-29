«1+1»: Нет ручек — нет конфетки

Одна из лучших комедий года, «Сезар» за лучшую мужскую роль
Филипп
— состоятельный ценитель искусства, ставший в результате несчастного случая паралитиком. Дрисс
— молодой чернокожий парень из парижских трущоб, недавно вышедший на свободу из мест не столь отдаленных. Казалось бы, что между ними общего? Один — эстет, привыкший к тому, что ему все поднесут на тарелочке с голубой каемочкой. Другой — балагур и бабник, никогда не видевший ванной больше двух метров.
Но судьба, как мы знаем, любит преподносить сюрпризы. И, порой, не такие уж плохие, как может показаться с первого взгляда. Этим двоим суждено было встретиться и, как ни странно, подружиться. А все потому, что оба они в некотором смысле отверженные, неприкасаемые (если использовать дословный перевод названия) и — потому — одинокие. Их не принимает в полной мере окружающее общество, они выглядят в нашем мире чужаками, маргиналами чуть ли не хуже бомжей или алкоголиков. Их стараются не замечать, а если это не получается, то лица окружающих сразу приобретают благостную мину или же вовсе отсутствующее выражение.
Но это все меркнет даже в подсознании при первых же кадрах фильма «1+1»
. Ты забываешь о том, что перед тобой история двух изгоев, так как создатели картины сразу задают повествованию верный тон: реалистично-комичный, добрый и не пошлый. И тебе в промежутках между взрывами хохота лишь остается удивляться тому, как тонко и тактично Оливье Накаш
с Эриком Толедано
используют юмор в истории, повествующей о жизни инвалида. Режиссерам удается одновременно и не обидеть людей, с которых срисованы персонажи (фильм основан на реальных событиях), и показать жизнь как она есть, без прикрас и фальши, как это обычно бывает в голливудских драмах на эту же тему.
И все же фильм ценен не только из-за хорошо сбалансированных шуток и продуманной режиссуры. Он также доставляет удовольствие тем, что ты легко распознаешь цитаты и намеки. Пролог как бы спорит с хорошо известной вам работой Мартина Бреста «Запах женщины»
. А финал близок, например, по духу с культовой драмой «Достучаться до небес»
. Практически каждая сцена считывается, как некий универсальный код, порождая тем самым благожелательную атмосферу. Чувствуется, что авторы хорошо подготовились и постарались выжать из реальной истории максимум возможностей. Некоторые сцены (например, погоня или выяснение отношений) и вовсе напоминают американские полицейские фильмы вроде «48 часов»
или «Смертельного оружия»
.
Но, в основном, конечно же, чаще всего вспоминаются «Скафандр и бабочка»
, «Человек дождя»
и все тот же «Запах женщины». Только на первом плане здесь не слепой или аутист, а тот, кто его сопровождает. И этот слегка смещенный акцент так же радует глаз, как легкий юмор — уши. Последним, кстати, комфортно и от потрясающей красоты мелодий Людовико Эйнауди
, а также многочисленных классических произведений, пусть и использованных в несколько нестандартном виде попурри (последовавший за ним танец Дрисса просто волшебен). Нельзя не упомянуть и отдающую артхаусно-резким привкусом камеру Матье Вадпьеда, что так удачно сплетает воедино такие разные и отдаленные друг от друга миры Дрисса и Филиппа.
И все же на первом месте, как вы догадываетесь, — актеры. Без великолепного дуэта Франсуа Клюзе
и Омара Си
картина бы попросту не состоялась. Они привнесли в сюжет все то, что когда-либо увидели, услышали или пережили. В их репликах прямо слышится то, с каким усердием они готовились к ролям. Несколько поездок к Филиппе Поззо Ди Борго (реальному прототипу) в Марокко, встречи с его другом Абделем, импровизации и сценарные находки – все это неуловимо ощущается в этом слаженном дуэте. Но из-за иного взгляда на сюжет роль Омара Си выглядит более выигрышной, чем у Клюзе. Хотя и последнему удалось сочно и ярко раскрыть характер своего парализованного персонажа. Остальные актеры, к сожалению, слегка теряются на фоне дуэта. Да и режиссеры не скрывали, что хотели создать как можно более камерную картину, отличающуюся от их предыдущих работ с множеством героев.
Безусловно, не может не радовать тот факт, что, наконец-то, кинематографисты избавляются от штампов и моральных преград при показе жизненных перипетий инвалидов, при этом не скатываясь ни в пошлятину, ни в жалостливые стенания. Такие фильмы, как «Скафандр и бабочка», «Лурд»
, «Я тоже»
и «Анита»
, меняют отношение общества к «особенным» людям. А «1+1»
, благодаря позитивной энергии и смывающему все преграды юмору, способен и вовсе стереть все границы, мешающие людям понять друг друга. Ведь мы, как ни печально это звучит, все одиноки. А те, кого не хочет принимать окружающий мир, одиноки в десятки раз больше. И чем больше будет глупых законов, мешающих взаимопониманию, тем меньше шансов у нас быть понятыми и услышанными. Но перестаньте, пожалуйста, вчитываться в эти строчки и просто сходите в кино на новую искрометную добрую комедию «1+1»
. Остальное же, я думаю, дело наживное. Если вы проникнитесь этой веселой историей, то еще не все потеряно. Если же нет… Ну что ж, будем считать, моя миссия выполнена…
обсуждение >>