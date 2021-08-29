Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«1+1»: Нет ручек — нет конфетки

Спутник телезрителя >>
29 августа 2021
Одна из лучших комедий года, «Сезар» за лучшую мужскую роль

«1+1»: Нет ручек — нет конфетки

Филипп — состоятельный ценитель искусства, ставший в результате несчастного случая паралитиком. Дрисс — молодой чернокожий парень из парижских трущоб, недавно вышедший на свободу из мест не столь отдаленных. Казалось бы, что между ними общего? Один — эстет, привыкший к тому, что ему все поднесут на тарелочке с голубой каемочкой. Другой — балагур и бабник, никогда не видевший ванной больше двух метров.

Но судьба, как мы знаем, любит преподносить сюрпризы. И, порой, не такие уж плохие, как может показаться с первого взгляда. Этим двоим суждено было встретиться и, как ни странно, подружиться. А все потому, что оба они в некотором смысле отверженные, неприкасаемые (если использовать дословный перевод названия) и — потому — одинокие. Их не принимает в полной мере окружающее общество, они выглядят в нашем мире чужаками, маргиналами чуть ли не хуже бомжей или алкоголиков. Их стараются не замечать, а если это не получается, то лица окружающих сразу приобретают благостную мину или же вовсе отсутствующее выражение.

«1+1»: Нет ручек — нет конфетки

Но это все меркнет даже в подсознании при первых же кадрах фильма «1+1». Ты забываешь о том, что перед тобой история двух изгоев, так как создатели картины сразу задают повествованию верный тон: реалистично-комичный, добрый и не пошлый. И тебе в промежутках между взрывами хохота лишь остается удивляться тому, как тонко и тактично Оливье Накаш с Эриком Толедано используют юмор в истории, повествующей о жизни инвалида. Режиссерам удается одновременно и не обидеть людей, с которых срисованы персонажи (фильм основан на реальных событиях), и показать жизнь как она есть, без прикрас и фальши, как это обычно бывает в голливудских драмах на эту же тему.

И все же фильм ценен не только из-за хорошо сбалансированных шуток и продуманной режиссуры. Он также доставляет удовольствие тем, что ты легко распознаешь цитаты и намеки. Пролог как бы спорит с хорошо известной вам работой Мартина Бреста «Запах женщины». А финал близок, например, по духу с культовой драмой «Достучаться до небес». Практически каждая сцена считывается, как некий универсальный код, порождая тем самым благожелательную атмосферу. Чувствуется, что авторы хорошо подготовились и постарались выжать из реальной истории максимум возможностей. Некоторые сцены (например, погоня или выяснение отношений) и вовсе напоминают американские полицейские фильмы вроде «48 часов» или «Смертельного оружия».

«1+1»: Нет ручек — нет конфетки

Но, в основном, конечно же, чаще всего вспоминаются «Скафандр и бабочка», «Человек дождя» и все тот же «Запах женщины». Только на первом плане здесь не слепой или аутист, а тот, кто его сопровождает. И этот слегка смещенный акцент так же радует глаз, как легкий юмор — уши. Последним, кстати, комфортно и от потрясающей красоты мелодий Людовико Эйнауди, а также многочисленных классических произведений, пусть и использованных в несколько нестандартном виде попурри (последовавший за ним танец Дрисса просто волшебен). Нельзя не упомянуть и отдающую артхаусно-резким привкусом камеру Матье Вадпьеда, что так удачно сплетает воедино такие разные и отдаленные друг от друга миры Дрисса и Филиппа.

И все же на первом месте, как вы догадываетесь, — актеры. Без великолепного дуэта Франсуа Клюзе и Омара Си картина бы попросту не состоялась. Они привнесли в сюжет все то, что когда-либо увидели, услышали или пережили. В их репликах прямо слышится то, с каким усердием они готовились к ролям. Несколько поездок к Филиппе Поззо Ди Борго (реальному прототипу) в Марокко, встречи с его другом Абделем, импровизации и сценарные находки – все это неуловимо ощущается в этом слаженном дуэте. Но из-за иного взгляда на сюжет роль Омара Си выглядит более выигрышной, чем у Клюзе. Хотя и последнему удалось сочно и ярко раскрыть характер своего парализованного персонажа. Остальные актеры, к сожалению, слегка теряются на фоне дуэта. Да и режиссеры не скрывали, что хотели создать как можно более камерную картину, отличающуюся от их предыдущих работ с множеством героев.

«1+1»: Нет ручек — нет конфетки

Безусловно, не может не радовать тот факт, что, наконец-то, кинематографисты избавляются от штампов и моральных преград при показе жизненных перипетий инвалидов, при этом не скатываясь ни в пошлятину, ни в жалостливые стенания. Такие фильмы, как «Скафандр и бабочка», «Лурд», «Я тоже» и «Анита», меняют отношение общества к «особенным» людям. А «1+1», благодаря позитивной энергии и смывающему все преграды юмору, способен и вовсе стереть все границы, мешающие людям понять друг друга. Ведь мы, как ни печально это звучит, все одиноки. А те, кого не хочет принимать окружающий мир, одиноки в десятки раз больше. И чем больше будет глупых законов, мешающих взаимопониманию, тем меньше шансов у нас быть понятыми и услышанными. Но перестаньте, пожалуйста, вчитываться в эти строчки и просто сходите в кино на новую искрометную добрую комедию «1+1». Остальное же, я думаю, дело наживное. Если вы проникнитесь этой веселой историей, то еще не все потеряно. Если же нет… Ну что ж, будем считать, моя миссия выполнена…


версия для печати

обсуждение >>
№ 10
Светланка Баязитова (Раевский)   12.03.2014 - 17:08
Какой актёр играл друга Филиппа? читать далее>>
№ 9
Bastila77 (Оренбург)   22.12.2012 - 14:58
Фильм просто очаровал..))) Смотреть всем нужно обязательно. .. читать далее>>
№ 8
Ирина ГМ (Нижегородская область)   15.05.2012 - 06:59
Замечательный жизнеутверждающий фильм! Несмотря на то, что тема такая неудобная... На № 4 - Дрисс в принципе добрый парень и он бы помог Филиппу в любом случае, потому что знает, что такое ответственность... читать далее>>
№ 7
pol (Киев)   4.05.2012 - 22:11
Абсолютно точно, это то , что фильм нужно смотреть. Очень понравился. Особенно великолепная игра актеров. читать далее>>
№ 6
druschina (Славянка)   4.05.2012 - 16:55
Почему такой вариант названия фильма в русском прокате? из-за этого чуть не пропустила этот фильм. НЕприкасаемые звучит и для нас интригующе. Фильм очень понравился! Чудесная музыка, замечательная... читать далее>>
Всего сообщений: 10
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Ковид и прочие неприятности: Итоги питчинга Фонда кино среди кинокомпаний, не относящихся к лидерам
«Не/смотря ни на что»: Слепой и ещё слепее
Венсан Кассель приедет в Москву
Росгвардия против Инстаграм: Дебютное кино, поддержанное Минкультуры в 2019 году
Новый фильм режиссеров «1+1» завершит Каннский кинофестиваль
«1+1: Голливудская история»: Старая песня о главном
Лучший фильм на иностранном языке: 10 американских адаптаций зарубежных картин
«Стекло», «Фаворитка» и ещё 10 фильмов января
Премьера ремейка «1+1» с Брайаном Крэнстоном и Кевином Хартом состоится 11 января
Завершились съемки «Волшебника» с Семеном Трескуновым в главной роли
«Попробуй подкати»: Не вставляй палки в колеса
Семен Трескунов стал главным героем ленты «Волшебник»
Павел Прилучный: «У тех, кто воевал, ледяное дно в глазах»
Российский кинорынок начнётся с «Праздничного переполоха»
Шутит, поет и танцует: За что мы любим Омара Си
Омар Си облапошил французов в трейлере фильма «Афера доктора Нока»
Получи бесплатный билет на «Праздничный переполох»
В Москве начнётся «Праздничный переполох»
Первые кадры со съёмок ремейка «1+1»
Нил Бёргер снимет ремейк «1+1»
Поиск по меткам
Макс МилианФранцузское кино
персоны
Франсуа КлюзеАнн Ле НиКлотильда МоллеОливье НакашОмар СиЭрик ТоледаноОдри Флёро
фильмы
1+1

фотографии >>
«1+1»: Нет ручек — нет конфетки фотографии
«1+1»: Нет ручек — нет конфетки фотографии
«1+1»: Нет ручек — нет конфетки фотографии
«1+1»: Нет ручек — нет конфетки фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Роман Громадский
28 августа ушёл из жизни актёр Роман Громадский.

День рождения >>

Марина Александрова
Дарья Белоусова (II)
Ольга Богачёва
Андрей Кизино
Ирина Лачина
Дзидра Ритенберга
Ремигиюс Сабулис
Андрей Файт
Михаил Чехов
Ричард Аттенборо
Ингрид Бергман
Карла Гуджино
Эллиот Гулд
Эмили Декен
Кассио Габус Мендес
Ребекка Де Морнэй
все родившиеся 29 августа >>

Афиша кино >>

Злое
мистика, фильм ужасов, экранизация
США, 2020
Мафия: Смертельная игра
криминальный фильм, триллер
США, 2021
Бука. Мое любимое чудище
комедия, приключения, сказка
Россия, 2021
Римские приключения
комедия
Испания, Италия, США, 2012
Небесный замок Лапута
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 1986
Побег из Нью-Йорка
боевик, криминальный фильм, научная фантастика, приключения, триллер
Великобритания, США, 1981
Последний день Земли
драма, научная фантастика, приключения, триллер
Франция, 2020
Легенда о Зелёном рыцаре
драма, мелодрама, фэнтези, экранизация
Ирландия, США, 2020
Воспоминания
мелодрама, научная фантастика, нуар (черный фильм), триллер
США, 2021
Кэндимен
мистика, триллер, фильм ужасов
Россия, США, 2020
Мартин Иден
драма, мелодрама, экранизация
Италия, Франция, Германия, 2019
Принцесса Якудза
криминальный фильм, триллер, экранизация
Бразилия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен