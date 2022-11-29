«Укрытие»: Кризис как предчувствие

Майкл Шэннон и его кошмары
«Укрытие» Джеффа Николса
, собравшее целый букет наград (в том числе, Гран-при Недели критики и Приз ФИПРЕССИ на Каннском кинофестивале), поначалу вызывает не то что недоумение, но в некоторой степени скепсис и удивление. Ведь и сюжет, и его развязка, да и сами персонажи уже не в новинку. Достаточно вспомнить «Феномен»
с Джоном Траволтой
или «Меланхолию» Ларса Фон Триера
, чтобы понять, по какой траектории полетит эта новая планета, а точнее, маленький мирок молодого рабочего по имени Кертис
.
Но Джефф Николс, сохраняя сугубо реалистичную картину мира, растянул получасовую притчу до двухчасового полотна, тем самым переложив на нас всю тяжесть бремени главного героя. Растянутость многих сцен компенсируется вязким ощущением надвигающейся беды, страхов и безнадежности существования. Чувствуется, что режиссер начал писать сценарий еще тогда, когда мировой экономический кризис только начал набирать обороты. В сюжете и диалогах так и мелькает неопределенность, вставшая на пути не только американской мечты, но и всего мироустройства цивилизации. А герои порой застывают в позах древнегреческих персонажей, ожидающих появления «бога из машины», хотя, разумеется, в наши времена неоткуда ожидать помощи, кроме разве что соседей и близких людей.
Мир изменился, и это с горечью осознает Кертис Лафорш
– простой рабочий, обремененный долговыми обязательствами, женой и глухонемой дочерью. Мир изменился не только снаружи, но и внутри него самого. Кертиса
беспокоят жутко реалистичные кошмары, в которых его поочередно преследуют торнадо, собственная собака, птицы, лучший друг и даже жена. Четыре беспокойных ночи – и вот результат: отчаявшийся муж и отец строит у себя во дворе штормовое укрытие, влезая в еще большие долги и теряя унылую работу. И он до конца не уверен, от кого он должен укрыться: от окружающего мира или от самого себя. Ведь в его жизни есть все предпосылки к умопомешательству: мать большую часть жизни проводит в психбольнице с диагнозом параноидальной шизофрении, да и у самого Кертиса
личные и бытовые дела вызывают скуку и отвращение.
Перед нами, безусловно, очередная двухслойная история-обманка, которая и в финале остается неоднозначной, несмотря на натуралистично выполненную огромную грозовую тучу, предвещающую смерть всего живого. Неоднозначность таится в размытии рамок реальности и фантазии, так как кошмары героя Майкла Шэннона
примерно с середины фильма материализуются и в повседневной жизни. И финал из-за этого нельзя расценивать как последнюю остановку перед загробной жизнью.
Майкл Шэннон
как всегда убедительно играет человека со сбоем в психике, и ему веришь, что в любой момент он может просто-напросто прирезать кого-нибудь. Ему удачно подыгрывает Джессика Чэстейн
в роли Саманты, жены Кертиса
. Она, конечно же, такая же, как и в «Древе жизни»
, но их совместный дуэт все же смотрится на удивление приятно. Дополняют картину Шеа Уигэм
и Кэти Бейкер
. Первый сюда попал явно на волне успеха «Подпольной империи»
, тем более, что они с Майклом
в этом успешном сериале довольно мало работали в совместных сценах. Что касается Кэти Бейкер
, то ей как обычно удаются роли второго плана. На сей раз мы увидели ее в качестве безумной матери, бросившей в один прекрасный день ребенка из-за того, что за ней якобы «охотились»
.
Сложно сказать, кто захочет перед сном посмотреть такую серьезную картину, чей хронометраж составляет два часа. Но если вы любите вдумчивые драмы, исследующие хрупкую человеческую психику и природу знамений, то «Укрытие»
вам должно понравиться. Лично меня, к сожалению, фильм не впечатлил из-за того, что мне доводилось видеть и более удачные обращения к этой теме…
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