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«Мрачные тени»: Не доставайся же ты никому

Сдержанная драма о современном Казахстане, победившая в конкурсе ММКФ

«Тренинг личностного роста»: Не тужил - не мужик

Он поставит первые два эпизода.

19-летнюю солистку музыкального дуэта Chloe x Halle, сыгравшую в сериале «Повзрослевшие», утвердили на роль Ариэль.

Второй сезон киносериала выйдет на видеосервисе Start этой осенью.

Денис Шведов и Любовь Аксёнова снимаются в продолжении «Бывших»

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Вселенная бесконечна: Все супергеройские фильмы Disney от худшего к лучшему

Заодно поясняем, есть ли жизнь после «Мстителей: Финал»