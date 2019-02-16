«Люди в черном 3»: Кувырок назад

Удачный триквел популярной франшизы с Борисом Гребенщиковым в качестве Главного Злодея
При просмотре третьей части «Людей в черном»
обязательно следует воспользоваться нейрализатором. Но, к сожалению, в реальности вы таковой не найдете, а посему будете обречены обнаруживать в сюжете множество неточностей и логических погрешностей. А уж финал и вовсе не состыкуется с первыми фильмами, так как предлагает совершенно иную трактовку взаимоотношений агентов Джея и Кея, на что ранее даже не было и намеков.
И все же нам даже не потребуется нейрализатор, так как вместо него замечательно срабатывает актерская команда. Особенно Уилл Смит
, который просто-таки кайфует от того, что вновь надел на себя стильную одежду особого тайного подразделения по межпланетным конфликтам «MIB»
.
На сей раз, в отличие от веселого бреда, царившего во второй части франшизы, сюжет выглядит более-менее связанным и логичным, за исключением вышеупомянутой финальной сцены. История раскручивается с первых же кадров, в которых появляется новый суперзлодей вселенского масштаба Борис-Животное (занятная роль малоизвестного у нас актера Джемейна Клемента
). Это страшилище сбегает из засекреченной тюрьмы, построенной специально для него на Луне, с намерением отомстить человечеству в целом и агенту Кею в частности за оторванную конечность (рукой это язык назвать не повернется) и 43 года потерянного драгоценного времени. В его планах – традиционный захват Земли при помощи своей инопланетной армии, а попутно он отправляет на тот свет хорошо подготовленную тюремную охрану и несчастную возлюбленную, пришедшую ему на помощь (запоминающееся камео Николь Шезингер
в стиле Роберта Родригеса
). Как ни странно, чудовищу удается воплотить свои мечты, достойные самого Макса Кэди
, потому как на следующий день агент Джей с удивлением обнаруживает, что практически никто не помнит его напарника. И виной тому не нейрализатор, а Борис-Животное, изменивший ход истории при помощи портативной машинки времени. Естественно, Джей отправляется в прошлое, чтобы спасти Кея, ну а дальше я замолкаю, иначе смотреть будет неинтересно.
Барри Зонненфельд
обладает, как и некоторые его коллеги по цеху, неповторимым и уникальным стилем. Его картины легко можно узнать по невероятно высокому градусу юмора и всевозможным гаджетам, с помощью которых персонажи достигают своей цели. В третьих «Людях в черном»
смешных моментов не так много, но зато с лихвой хватает и устройств, и невероятных существ, созданных мастерами спецэффектов Риком Бейкером
и Кеном Ралстоном
. На замену же юмору пришло лихо закрученное действие (отдельное спасибо за разборку в китайском ресторане, погоню на моноциклах и финальную сцену на космодроме). Плюсом также следует считать участие оператора Билла Поупа
, работавшего ранее с Вачовски
, и незабываемого композитора Дэнни Элфмана
.
За путешествия во времени в картине отвечал художник Бо Уэлш
, работавший ранее с Тимом Бертоном
. И, похоже, ему было в радость окунуть зрителей в 1969 год. Как следствие, в агентстве «ЛВЧ»
присутствуют задержанные инопланетяне-хиппи, а одной из уморительных фигур стал Энди Уорхолл
(задорная роль Билли Хейдера
).
Несмотря на усиленный экшн, в фильме немало пародийных моментов. Сцена в боулинге отсылает нас к «Большому Лебовски»
, в легендарном агентстве обнаруживаешь персонажей из sci-fy 50-60-х годов, а среди известных инопланетян теперь можно заметить Леди Гагу
и все того же Тима Бертона
. Хорошо посмеялись и над машиной времени, а точнее, над набившим оскомину выражением «прыжок во времени»
.
Но самыми большими находками Барри Зонненфельда
стали Джош Бролин
и Майкл Стулбарг
. Бролин
великолепно воплотил на экране образ молодого агента Кея. Его мимика, жесты и голос – точь-в-точь как у Томми Ли Джонса
(сам мастер так же появляется в фильме, но его до обидного мало). А Стулбарг
, известный, прежде всего, как расчетливый гангстер Арнольд Ротштейн из «Подпольной империи»
и «Серьезный человек»
, наверняка перетянет на себя все зрительское внимание. Его Гриффин, находящийся одновременно в пяти параллельных мирах, - по-настоящему уникальный персонаж. Подобных ему инопланетян кинематограф на моей памяти еще не создавал.
Напоследок стоит вспомнить и об агенте О в исполнении Эммы Томпсон
и Элис Ив
. Похоже, прототипом этой героини стала мадам О из «бондианы»
, но, тем не менее, в ней гораздо больше Рипа Торна
, чем Джуди Денч
. Обе актрисы по-своему органично вписались в предложенные обстоятельства, хотя Томпсон
все же не привыкать играть комические роли, чего не скажешь об Ив
, превратившейся здесь в статистку.
В итоге перед нами вполне удачный триквел, с обязательными для франшизы фишками и яркими актерскими ролями (хотя, безусловно, Винсент Д’Онофрио
– лучший Главгад во всей трилогии). Рекомендации от нас – бегите на просмотр, предварительно очистив себе память.
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