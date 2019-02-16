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«Люди в черном 3»: Кувырок назад

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16 февраля 2019
Удачный триквел популярной франшизы с Борисом Гребенщиковым в качестве Главного Злодея

«Люди в черном 3»: Кувырок назад

При просмотре третьей части «Людей в черном» обязательно следует воспользоваться нейрализатором. Но, к сожалению, в реальности вы таковой не найдете, а посему будете обречены обнаруживать в сюжете множество неточностей и логических погрешностей. А уж финал и вовсе не состыкуется с первыми фильмами, так как предлагает совершенно иную трактовку взаимоотношений агентов Джея и Кея, на что ранее даже не было и намеков.

И все же нам даже не потребуется нейрализатор, так как вместо него замечательно срабатывает актерская команда. Особенно Уилл Смит, который просто-таки кайфует от того, что вновь надел на себя стильную одежду особого тайного подразделения по межпланетным конфликтам «MIB».

«Люди в черном 3»: Кувырок назад

На сей раз, в отличие от веселого бреда, царившего во второй части франшизы, сюжет выглядит более-менее связанным и логичным, за исключением вышеупомянутой финальной сцены. История раскручивается с первых же кадров, в которых появляется новый суперзлодей вселенского масштаба Борис-Животное (занятная роль малоизвестного у нас актера Джемейна Клемента). Это страшилище сбегает из засекреченной тюрьмы, построенной специально для него на Луне, с намерением отомстить человечеству в целом и агенту Кею в частности за оторванную конечность (рукой это язык назвать не повернется) и 43 года потерянного драгоценного времени. В его планах – традиционный захват Земли при помощи своей инопланетной армии, а попутно он отправляет на тот свет хорошо подготовленную тюремную охрану и несчастную возлюбленную, пришедшую ему на помощь (запоминающееся камео Николь Шезингер в стиле Роберта Родригеса). Как ни странно, чудовищу удается воплотить свои мечты, достойные самого Макса Кэди, потому как на следующий день агент Джей с удивлением обнаруживает, что практически никто не помнит его напарника. И виной тому не нейрализатор, а Борис-Животное, изменивший ход истории при помощи портативной машинки времени. Естественно, Джей отправляется в прошлое, чтобы спасти Кея, ну а дальше я замолкаю, иначе смотреть будет неинтересно.

«Люди в черном 3»: Кувырок назад

Барри Зонненфельд обладает, как и некоторые его коллеги по цеху, неповторимым и уникальным стилем. Его картины легко можно узнать по невероятно высокому градусу юмора и всевозможным гаджетам, с помощью которых персонажи достигают своей цели. В третьих «Людях в черном» смешных моментов не так много, но зато с лихвой хватает и устройств, и невероятных существ, созданных мастерами спецэффектов Риком Бейкером и Кеном Ралстоном. На замену же юмору пришло лихо закрученное действие (отдельное спасибо за разборку в китайском ресторане, погоню на моноциклах и финальную сцену на космодроме). Плюсом также следует считать участие оператора Билла Поупа, работавшего ранее с Вачовски, и незабываемого композитора Дэнни Элфмана.
За путешествия во времени в картине отвечал художник Бо Уэлш, работавший ранее с Тимом Бертоном. И, похоже, ему было в радость окунуть зрителей в 1969 год. Как следствие, в агентстве «ЛВЧ» присутствуют задержанные инопланетяне-хиппи, а одной из уморительных фигур стал Энди Уорхолл (задорная роль Билли Хейдера).

Несмотря на усиленный экшн, в фильме немало пародийных моментов. Сцена в боулинге отсылает нас к «Большому Лебовски», в легендарном агентстве обнаруживаешь персонажей из sci-fy 50-60-х годов, а среди известных инопланетян теперь можно заметить Леди Гагу и все того же Тима Бертона. Хорошо посмеялись и над машиной времени, а точнее, над набившим оскомину выражением «прыжок во времени».

«Люди в черном 3»: Кувырок назад

Но самыми большими находками Барри Зонненфельда стали Джош Бролин и Майкл Стулбарг. Бролин великолепно воплотил на экране образ молодого агента Кея. Его мимика, жесты и голос – точь-в-точь как у Томми Ли Джонса (сам мастер так же появляется в фильме, но его до обидного мало). А Стулбарг, известный, прежде всего, как расчетливый гангстер Арнольд Ротштейн из «Подпольной империи» и «Серьезный человек», наверняка перетянет на себя все зрительское внимание. Его Гриффин, находящийся одновременно в пяти параллельных мирах, - по-настоящему уникальный персонаж. Подобных ему инопланетян кинематограф на моей памяти еще не создавал.

Напоследок стоит вспомнить и об агенте О в исполнении Эммы Томпсон и Элис Ив. Похоже, прототипом этой героини стала мадам О из «бондианы», но, тем не менее, в ней гораздо больше Рипа Торна, чем Джуди Денч. Обе актрисы по-своему органично вписались в предложенные обстоятельства, хотя Томпсон все же не привыкать играть комические роли, чего не скажешь об Ив, превратившейся здесь в статистку.

В итоге перед нами вполне удачный триквел, с обязательными для франшизы фишками и яркими актерскими ролями (хотя, безусловно, Винсент Д’Онофрио – лучший Главгад во всей трилогии). Рекомендации от нас – бегите на просмотр, предварительно очистив себе память.


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«Люди в черном 3»: Кувырок назад фотографии
«Люди в черном 3»: Кувырок назад фотографии
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обсуждение >>
№ 4
Светка (Н. Новгород.)   11.06.2012 - 17:12
Сходила на фильм и посмотрела с удовольствием. Сюжет настолько интересный, что я как-то забыла обратить внимание на 3D, правда, ход со смертью отца Джея мне как-то не особенно понравился... Не поверила... читать далее>>
№ 3
Макс.Киев   3.06.2012 - 02:39
1 и 2 часть намного сильнее, остроумнее и хочется смотреть снова и снова. Часть 3 более-менее вписывается..но смотреть ее больше 1 раза не хочется читать далее>>
№ 2
Пётр Поляков (Москва)   28.05.2012 - 04:32
Лучший фильм во всей трилогии. ИМХО. читать далее>>
№ 1
KUM (Украина)   27.05.2012 - 12:42
Сходили вчера на фильм. 1 раз можно поглядеть... Но не больше. 1-я часть лучше... читать далее>>
Всего сообщений: 4
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