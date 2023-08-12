«Мадагаскар-3»: Зоопарк в цирке

Финал трилогии о зверях-путешественниках
В 2005 году
четверка африканских животных — лев Алекс (образцовый самец), зебра Мартин (энергичный идиот), жираф Мелвин (мнительный меланхолик) и бегемотиха Глория (просто жизнерадостная дура), в поисках приключений сбегает из Нью-йоркского зоопарка. Судьба забрасывает их на остров Мадагаскар, где они к 2008 году
познают сложности и нюансы существования на исторической родине. 4 года спустя
, мы застаем их там же, в Африке, в решительном порыве вернуться домой. Сперва друзья отправляются в казино Монте-Карло, а затем, спасаясь от преследования службы ветеринарного контроля, попадают в цирковой поезд. Присоединившись к гастролирующей труппе, они получают шанс вернуться в родной Нью-Йорк в качестве цирковых артистов.
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«Мадагаскар-3»
Сюжет развивается стремительно, высокий ритм задается с самого начала и не утихает ни на минуту, превращая фильм в безумный феерический калейдоскоп. Погони сменяются полетами, прыжки на мотоциклах по крышам — фантастическими цирковыми трюками, нарушающими законы земного тяготения, аэродинамики и все остальные физические нормы. А под занавес в воздух поднимается целый цирк-шапито.
Персонажи-люди, традиционно, — опаснейшие маньяки. Все помнят старушку из второй части, которая хотела навалять льву, потому что он «плохая киса»? В «Мадагаскаре-3»
воплощением зла также является дама, охотница за головами животных, Шантель Дюбуа, глава службы ветеринарного контроля. Она носит полицейский мундир, некрасиво передвигается, красит губы в красный цвет и одержима мечтой убить льва. Дюбуа весь фильм преследует Алекса и компанию; как и положено всем психопатам, она неутомима и очень опасна.
По качеству «Мадагаскар-3»
не уступает двум своим предшественникам, и, конечно, обречен на успех. Сюжет сумбурный, но кого это волнует? Веселых моментов в нем достаточно, чтобы улыбаться все 93 минуты фильма, хотя шутки по-прежнему немного грубоваты, прямолинейны и плохо запоминаются. Главный сюрприз для российского зрителя — персонаж с русскими корнями, тигр Виталий, после неудачно исполненного некогда трюка впавший в депрессию и пристрастившийся от безысходности к борщу.
Есть и другие новые представители цирковой фауны: тюлень-итальянец, медведица, и снежный барс женского пола, в качестве статистов — лошади и брехливые собачки. Всеобщие любимцы тоже никуда не делись: пингвины осуществляют техническую поддержку, король Джулиан и его пушистый приятель как всегда не при делах.
«Мадагаскар»
— радует, смешит, трогает, чего еще желать? Цирк — удивительная штука сам по себе, а цирк в мультфильме — настоящее волшебство. По части фантазии Фабрика Грез не дает осечек. И что поделать, разумеется, в нагрузку к грезам полагается непоколебимое торжество американских ценностей. Это издержки.
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