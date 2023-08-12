Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Мадагаскар-3»: Зоопарк в цирке

Спутник телезрителя >>
12 августа 2023

Финал трилогии о зверях-путешественниках

«Мадагаскар-3»: Зоопарк в цирке

В 2005 году четверка африканских животных — лев Алекс (образцовый самец), зебра Мартин (энергичный идиот), жираф Мелвин (мнительный меланхолик) и бегемотиха Глория (просто жизнерадостная дура), в поисках приключений сбегает из Нью-йоркского зоопарка. Судьба забрасывает их на остров Мадагаскар, где они к 2008 году познают сложности и нюансы существования на исторической родине. 4 года спустя, мы застаем их там же, в Африке, в решительном порыве вернуться домой. Сперва друзья отправляются в казино Монте-Карло, а затем, спасаясь от преследования службы ветеринарного контроля, попадают в цирковой поезд. Присоединившись к гастролирующей труппе, они получают шанс вернуться в родной Нью-Йорк в качестве цирковых артистов.

Смотреть онлайн «Мадагаскар-3»
Сюжет развивается стремительно, высокий ритм задается с самого начала и не утихает ни на минуту, превращая фильм в безумный феерический калейдоскоп. Погони сменяются полетами, прыжки на мотоциклах по крышам — фантастическими цирковыми трюками, нарушающими законы земного тяготения, аэродинамики и все остальные физические нормы. А под занавес в воздух поднимается целый цирк-шапито.

«Мадагаскар-3»: Зоопарк в цирке

Персонажи-люди, традиционно, — опаснейшие маньяки. Все помнят старушку из второй части, которая хотела навалять льву, потому что он «плохая киса»? В «Мадагаскаре-3» воплощением зла также является дама, охотница за головами животных, Шантель Дюбуа, глава службы ветеринарного контроля. Она носит полицейский мундир, некрасиво передвигается, красит губы в красный цвет и одержима мечтой убить льва. Дюбуа весь фильм преследует Алекса и компанию; как и положено всем психопатам, она неутомима и очень опасна.

По качеству «Мадагаскар-3» не уступает двум своим предшественникам, и, конечно, обречен на успех. Сюжет сумбурный, но кого это волнует? Веселых моментов в нем достаточно, чтобы улыбаться все 93 минуты фильма, хотя шутки по-прежнему немного грубоваты, прямолинейны и плохо запоминаются. Главный сюрприз для российского зрителя — персонаж с русскими корнями, тигр Виталий, после неудачно исполненного некогда трюка впавший в депрессию и пристрастившийся от безысходности к борщу.

«Мадагаскар-3»: Зоопарк в цирке

Есть и другие новые представители цирковой фауны: тюлень-итальянец, медведица, и снежный барс женского пола, в качестве статистов — лошади и брехливые собачки. Всеобщие любимцы тоже никуда не делись: пингвины осуществляют техническую поддержку, король Джулиан и его пушистый приятель как всегда не при делах.

«Мадагаскар» — радует, смешит, трогает, чего еще желать? Цирк — удивительная штука сам по себе, а цирк в мультфильме — настоящее волшебство. По части фантазии Фабрика Грез не дает осечек. И что поделать, разумеется, в нагрузку к грезам полагается непоколебимое торжество американских ценностей. Это издержки.


версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 7
Torena (Москва)   12.06.2012 - 18:16
Я обожаю мультик Мадагаскар, поэтому узнав о премьере 3 части я очень обрадовалась. Могу сказать,что новая часть оказалась замечательной. Харизматичные персонажи украсили мультфильм и добавили много ярких... читать далее>>
№ 6
Bezsvet   11.06.2012 - 12:08
Дримворк в очередной раз сумел удивить головокружительным сюжетом. Да еще как удивить! Третья часть Мадагаскара оказалась лучше первых двух частей. Может из-за того, что ее разбавили новыми персонажами,... читать далее>>
№ 5
Шмидт (Хмельницкий)   10.06.2012 - 18:56
Мультик не разочаровал, а скорее наоборот, превзошел все ожидания, и взрослые, и дети остались довольны после просмотра, обязательно приобретем на DVD, когда появится, ведь предыдущие две серии мы регулярно... читать далее>>
№ 4
Vorobey   10.06.2012 - 15:34
Просто чарующий мультфильм. Давненько так не смеялась. Это четверка заставит их смотреть не один раз и, наверное, скоро по мотивам этого мультика снимут целый сериал. Дети будут просто счастливы. Комиссар... читать далее>>
№ 3
Pasha49 (Минск)   10.06.2012 - 02:10
Отличный мульт! Хорошо нарисованный, очень красочный и яркий. Первые две серии смотрел с удовольствием, а эту уже ждал с нетерпением! Больше всего обожаю пенгвинов и лемуров в этом мультике за... читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
«От винта 3D»: «Тачки» с крыльями
Не стало комика Боба Сэгета
«Снежная королева 3. Огонь и лед»: Наш паровоз вперед летит
«Как приручить дракона 3»: Тайная жизнь домашних рептилий
«Пингвины Мадагаскара»: Агенты, пришедшие с холода
Программу виртуальной реальности Венецианского кинофестиваля впервые представят в Москве
10 диких кинотусовок в честь дня рождения Кино-Театр.Ру!
We Are One: Global Film Festival. Полный обзор программы VR-фильмов
«Семейка Крудс»: Проблемы первых людей
Младенец заговорит голосом Фёдора Бондарчука
Панда По отправил смешарика Кроша в нокаут
Персонажи фильмов зажигают под «Uptown Funk»
«Хранитель Луны»
Иногда они возвращаются
Максим Матвеев озвучил суперагента
«Пингвины Мадагаскара». Первые кадры
Полный метр для «Барашка Шона»
Музыка для Человека-паука
Русские нарисовались
10 фильмов июля'13
Поиск по меткам
Американское киноАнимацияЕкатерина ВизгаловаКомедия
персоны
Эрик ДарнеллДжада Пинкетт СмитКрис РокБен СтиллерДэвид Швиммер
фильмы
МадагаскарМадагаскар 2Мадагаскар 3

фотографии >>
«Мадагаскар-3»: Зоопарк в цирке фотографии
«Мадагаскар-3»: Зоопарк в цирке фотографии
«Мадагаскар-3»: Зоопарк в цирке фотографии
«Мадагаскар-3»: Зоопарк в цирке фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

Скорбим

Вера Васильева
9 августа ушла из жизни актриса Вера Васильева.
Ита Эвер
9 августа ушла из жизни актриса Ита Эвер.

День рождения >>

Матлюба Алимова
Артык Джаллыев
Матвей Зубалевич
Александр Ляпин
Артур Мкртчян
Павел Новиков
Лариса Саванкова
Валерия Федорович
Рано Шадиева
Кэйси Аффлек
Брюс Гринвуд
Джон Дерек
Питер Краузе
Леа Пайпс
Доминик Суэйн
Оскар Хомолка
все родившиеся 12 августа >>

Афиша кино >>

Амели
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, 2001
Аманда
драма
Италия, Франция, 2022
Сэм: Песочный эльф
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Великобритания, 2020
Два, три, демон, приди!
триллер, фильм ужасов
Австралия, 2022
Запертый заживо
боевик, комедия, триллер
Германия, 2022
Идеальная ложь
драма, триллер
Франция, 2022
Развод по-геймерски
комедия
Франция, 2023
Импостер
драма, триллер
Япония, 2023
Фантом из прошлого: Раскрой мрачную тайну
триллер
Италия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?