«Белоснежка и охотник»: На зеркало неча пенять...

«Тор и Белла в новом варианте старой сказки
В одном волшебном королевстве правил добрый король со своей королевой. И родилась у них дочь, которую они назвали Белоснежкой (Кристен Стюарт
), потому что ее кожа была цвета снега, а губы – цвета алой крови, что ее мать пролила холодной зимой на снег. Через несколько лет после родов королева умерла от загадочной болезни, а король погрузился в траур, но великая опасность поджидала его – на страну напало таинственное войско. И сошелся он в битве с ним, победил войско, но это было лишь начало беды: среди пленников своих врагов он нашел невероятно красивую узницу Равенну (Шарлиз Терон
). И так понравилась она королю, что решил он на ней сразу же жениться. Но после пышной свадьбы в первую брачную ночь бывшая пленница убивает его, захватывает трон и прячет Белоснежку в высокую башню. По прошествии нескольких лет Равенна узнает от волшебного зеркала, что в сердце девочки – путь к бессмертию. Одержимая идеей вечной молодости, королева посылает за пленницей брата, но Белоснежка успевает сбежать. Равенна нанимает Охотника (Крис Хэмсворт
) чтобы ее выследить…
В своем режиссерском дебюте Руперт Сандерс
преследует сразу несколько целей: он снимает крупнобюджетную сказку, балансирующую на грани с эпическим фэнтези, и играет с оригинальной историей, пытаясь, как минимум, убежать от Тарсема Синха, который выпустил собственную версию
«Белоснежки» всего несколько месяцев назад. Появившийся в сюжете Охотник выполняет функцию то принца, то всех семи гномов сразу, хотя все они в фильме тоже в наличии, и вроде как пытатются внести свою лепту в развитие сюжета, однако без особых успехов. Принц (Сэм Клафлин
) стал лучником, и теперь бегает по лесам с кислой миной на лице и без должного энтузиазма. Гномы трансформировались в разбойников, плоских и без харизмы. Из положительных персонажей у одного лишь Охотника более или менее прописан характер, остальные – зомби, иногда говорящие возвышенные и чудовищно пафосные речи. Периодически вспоминается удачный Mashup – «Гордость и предубеждение и зомби
».
По другую сторону баррикад Шарлиз Терон отдувается за все провалы в сценарии; ей веришь, несмотря на перманентную экзальтацию, и банальную мотивировку поступков, которую она для пущего эффекта проговаривает вслух. Зато абсолютно невозможно поверить зеркалу в то, что Кристен Стюарт красивее ее, если не быть фанатом «Сумерек
», конечно. И это несмотря на все изменения с помощью 3D-графики, которые происходят с лицом Шарлиз. С морщинами и легкой сединой, она смотрится более живой и интересной, чем Стюарт в стеклянном гробу, в котором, согласно оригинальной истории, Белоснежка предстает идеалом красоты. Стюарт – главная проблема в целом очень ровного кастинга, она здесь для того, чтобы привлечь аудиторию «Сумерек», причем на подсознательном уровне. Формальных сходств хватает: в истории про девушку с бледным лицом, какое-то время лежащей в гробу, вопрос «а вампиры будут?» более, чем уместен. Сандерс отлично понимает, что хочет увидеть зритель, он готовит блюдо из правильных ингредиентов, у него даже Тор из одноименного фильма
бегает, правда, не с молотом, а с топором (но так ведь кажется круче, нет?), но забывает, что их нужно сначала сварить и пожарить, а потом уже сервировать. Посолить в его рецепте даже и не значилось: такое количество пустого, даже не жизнеутверждающего пафоса не помешало бы разбавить иронией, хотя бы как в «Звездной пыли
».
Ну и, собственно, насчет сервировки. «Белоснежка и охотник» визуально чувствуют себя очень уверенно. Дорогие спецэффекты им к лицу, также как и отличные костюмы; битвы смотрятся эффектно, глаз радует почти все – от тролля в лесу до большого белого оленя в пещере. Проблема в отсутствии той самой пресловутой магии в сценарии, похоже, вызванная тем, что его писали сразу три человека (включая прекрасного специалиста по созданию ритма Хуссейна Амини
, автора «Драйва
»). С другой стороны, кто в визуальную эпоху ждет убедительного сюжета от фильма за сто миллионов с Беллой из «Сумерек» и Тором? Главное – полет фантазии, включите зрение.
обсуждение >>