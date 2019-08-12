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«Белоснежка и охотник»: На зеркало неча пенять...

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12 августа 2019
«Тор и Белла в новом варианте старой сказки

«Белоснежка и охотник»: На зеркало неча пенять...

В одном волшебном королевстве правил добрый король со своей королевой. И родилась у них дочь, которую они назвали Белоснежкой (Кристен Стюарт), потому что ее кожа была цвета снега, а губы – цвета алой крови, что ее мать пролила холодной зимой на снег. Через несколько лет после родов королева умерла от загадочной болезни, а король погрузился в траур, но великая опасность поджидала его – на страну напало таинственное войско. И сошелся он в битве с ним, победил войско, но это было лишь начало беды: среди пленников своих врагов он нашел невероятно красивую узницу Равенну (Шарлиз Терон). И так понравилась она королю, что решил он на ней сразу же жениться. Но после пышной свадьбы в первую брачную ночь бывшая пленница убивает его, захватывает трон и прячет Белоснежку в высокую башню. По прошествии нескольких лет Равенна узнает от волшебного зеркала, что в сердце девочки – путь к бессмертию. Одержимая идеей вечной молодости, королева посылает за пленницей брата, но Белоснежка успевает сбежать. Равенна нанимает Охотника (Крис Хэмсворт) чтобы ее выследить…

«Белоснежка и охотник»: На зеркало неча пенять...

В своем режиссерском дебюте Руперт Сандерс преследует сразу несколько целей: он снимает крупнобюджетную сказку, балансирующую на грани с эпическим фэнтези, и играет с оригинальной историей, пытаясь, как минимум, убежать от Тарсема Синха, который выпустил собственную версию «Белоснежки» всего несколько месяцев назад. Появившийся в сюжете Охотник выполняет функцию то принца, то всех семи гномов сразу, хотя все они в фильме тоже в наличии, и вроде как пытатются внести свою лепту в развитие сюжета, однако без особых успехов. Принц (Сэм Клафлин) стал лучником, и теперь бегает по лесам с кислой миной на лице и без должного энтузиазма. Гномы трансформировались в разбойников, плоских и без харизмы. Из положительных персонажей у одного лишь Охотника более или менее прописан характер, остальные – зомби, иногда говорящие возвышенные и чудовищно пафосные речи. Периодически вспоминается удачный Mashup – «Гордость и предубеждение и зомби».

«Белоснежка и охотник»: На зеркало неча пенять...

По другую сторону баррикад Шарлиз Терон отдувается за все провалы в сценарии; ей веришь, несмотря на перманентную экзальтацию, и банальную мотивировку поступков, которую она для пущего эффекта проговаривает вслух. Зато абсолютно невозможно поверить зеркалу в то, что Кристен Стюарт красивее ее, если не быть фанатом «Сумерек», конечно. И это несмотря на все изменения с помощью 3D-графики, которые происходят с лицом Шарлиз. С морщинами и легкой сединой, она смотрится более живой и интересной, чем Стюарт в стеклянном гробу, в котором, согласно оригинальной истории, Белоснежка предстает идеалом красоты. Стюарт – главная проблема в целом очень ровного кастинга, она здесь для того, чтобы привлечь аудиторию «Сумерек», причем на подсознательном уровне. Формальных сходств хватает: в истории про девушку с бледным лицом, какое-то время лежащей в гробу, вопрос «а вампиры будут?» более, чем уместен. Сандерс отлично понимает, что хочет увидеть зритель, он готовит блюдо из правильных ингредиентов, у него даже Тор из одноименного фильма бегает, правда, не с молотом, а с топором (но так ведь кажется круче, нет?), но забывает, что их нужно сначала сварить и пожарить, а потом уже сервировать. Посолить в его рецепте даже и не значилось: такое количество пустого, даже не жизнеутверждающего пафоса не помешало бы разбавить иронией, хотя бы как в «Звездной пыли».

«Белоснежка и охотник»: На зеркало неча пенять...

Ну и, собственно, насчет сервировки. «Белоснежка и охотник» визуально чувствуют себя очень уверенно. Дорогие спецэффекты им к лицу, также как и отличные костюмы; битвы смотрятся эффектно, глаз радует почти все – от тролля в лесу до большого белого оленя в пещере. Проблема в отсутствии той самой пресловутой магии в сценарии, похоже, вызванная тем, что его писали сразу три человека (включая прекрасного специалиста по созданию ритма Хуссейна Амини, автора «Драйва»). С другой стороны, кто в визуальную эпоху ждет убедительного сюжета от фильма за сто миллионов с Беллой из «Сумерек» и Тором? Главное – полет фантазии, включите зрение.


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Белоснежка и охотник

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«Белоснежка и охотник»: На зеркало неча пенять... фотографии
«Белоснежка и охотник»: На зеркало неча пенять... фотографии
«Белоснежка и охотник»: На зеркало неча пенять... фотографии
«Белоснежка и охотник»: На зеркало неча пенять... фотографии
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обсуждение >>
№ 7
Ларек (Бишкек)   10.08.2014 - 12:55
Действительно, Шарлиз шикарнее во много раз, Смешно что зеркало говорит иначе--глаза у него есть или нет. Интересно,фантазийно но от Белоснежки настоящей увы осталось только имя.Могли бы и имя поменять-получилась... читать далее>>
№ 6
Пётр Поляков (Москва)   17.06.2012 - 18:25
Ого, а можно я в следующий раз с вами в кино пойду? читать далее>>
№ 5
Azia   17.06.2012 - 09:51
Ну почему сразу дурацкое? Очень даже прикольная комедия. Мы так повеселились с Белоснежки, что нас чуть из зала не выгнали. читать далее>>
№ 4
Пётр Поляков (Москва)   16.06.2012 - 02:48
По -моему абсолютно дурацкое кино. читать далее>>
№ 3
Lexx   14.06.2012 - 18:03
Собственно, в рецензии все сказано. Добавить нечего. Абсолютно согласен с тем, что весь фильм вытянули Хемсворт и Шарлиз Терон, а Кристен Стюарт в роли красавицы - Белоснежки, скажем прямо, не смотрится!... читать далее>>
Всего сообщений: 7
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