«Храбрая сердцем»: Мерида и медведь

Добрый мультфильм о взрослении и поиске себя
Легендарная студия Уолта Диснея
совместно с «пиксаровской» командой продолжает переосмысливать собственные традиции, сложившиеся за долгие годы. Началось все с чернокожей принцессы
, а затем изменения затронули и классическую сказку о Рапунцель
. Романтичные барышни Белоснежка
и Золушка
далеко в прошлом, как и излишне сказочные персонажи вроде Джинна
и Русалочки
. На первый план выходят реалистичные герои с узнаваемыми проблемами и характерами, свойственными для наших современников. Именно такова Мерида из нового совместного шедевра Disney и Pixar — «Храброй сердцем»
.
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«Храбрая сердцем» Марка Эндрюса, Бренды Чепмэн и Стива Пёрселла
К слову, Мерида
тоже принцесса. Ее отец — добродушный и храбрый король
древней Шотландии, от которой остались лишь сказания и легенды. Но по натуре девушка напоминает жительницу современного Глазго. Свободолюбивая и независимая, она с детства увлекается не куклами и вязанием, а стрельбой из лука, скалолазанием и верховой ездой на своем любимом коне Ангусе (еще один яркий представитель лошадиной породы после Максимуса
). И из-за этого у нее с матерью постоянно случаются размолвки. Элинор
— умная, дальновидная и почитающая традиции королева, по сути, и является истинной правительницей Шотландии. Но она упорно не хочет видеть, что навязываемые Мериде воспитание и расписанное наперед будущее не соответствуют ни ее характеру, ни амбициям. Налицо типичный конфликт «отцов и детей»
, который обязательно превратится в настоящую катастрофу не сегодня, так завтра. Что и происходит, когда в их замок съезжаются предводители шотландских кланов с намерением сосватать Мериду своим сыновьям…
Что дальше, об этом вы узнаете сами, посмотрев увлекательную и зрелищную картину Марка Эндрюса
и Бренды Чапмэн «Храбрая сердцем»
. Мне же остается только в очередной раз восхититься мастерством художников-аниматоров «Пиксара», которые опять превзошли самих себя. В фильме завораживает буквально каждая деталь. И, как ни банально это звучит, любой кадр можно хоть сейчас повесить у себя в квартире вместо обоев. Живописные пейзажи, прекрасные замки, умопомрачительные пробежки на коне по лесу и горам — все это просто восхищает и повергает в эстетический шок. Создатели провели несколько месяцев в Шотландии, изучая локации и культуру, и это чувствуется в каждой маленькой детали. Картину можно посоветовать даже как историческое полотно, что автоматически отменяет поход в любой музей. Настолько объемно и продуктивно поработала команда Диснея и «Пиксара».
Как всегда, особую прелесть «пиксаровской» анимации составляют персонажи и их феноменальная прорисовка. Мерида с копной рыжих волос — явное достижение студии. К тому же она стала первой реалистичной девушкой во Вселенной Pixar. До нее, как вы помните, были «Тачки»
да «История игрушек»
. Разумеется, в данном случае чувствуется влияние компании «Уолт Дисней». Особое внимание стоит уделить и родителям Мериды. Могучий и добрый Фергус
, над которым пришлось попотеть аниматорам, и чувственная, но слегка чопорная Элинор, пережившая по сюжету определенную трансформацию во всех смыслах. Нельзя не упомянуть и про трех братцев Мериды – шалунов-молчунов Харриса, Губерта и Хэмиша, готовых свернуть горы за сладости. Но самыми харизматичными и смешными предстают перед зрителем лорды и их сыновья. Чувствуется, что, рисуя этих чудаков, художники получали максимум позитивной энергии. В сыновьях так и проглядывают образы Вуди Аллена
, Джона Кэнди
и Мела Гибсона
. А колдунья
сильно напоминает персонажей Хаяо Миядзаки
(вполне возможно, что это осознанная дань уважения японскому мастеру).
Сделав упор на реалистичность и достоверность, Эндрюс и Чапмэн внесли и актуальные для каждого периода человеческой истории темы. В основной сюжетной линии четко просматривается мысль о взрослении и поисках своего пути. Попутно немало времени уделяется взаимопониманию разных поколений, что немаловажно для детской аудитории. Одним из главных лейтмотивов является и ответственность за свои поступки. Но вся эта дидактика ненавязчива и позволяет без напряжения следить за действием, оставляя, тем не менее, ощутимый след в душе.
К сожалению, мы не услышим оригинальных голосов персонажей, озвученных Келли Макдональд
, Эммой Томпсон
и Билли Коннолли
, но «диснеевские» кудесники, как всегда, подобрали отличную команду российского дубляжа. И пусть вас не смущает участие Михаила Шуфутинского
— его участие в озвучке пришлось как нельзя кстати. Впрочем, то же самое можно сказать и про Лизу Арзамасову
с Татьяной Веденеевой
.
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