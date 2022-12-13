Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Храбрая сердцем»: Мерида и медведь

Спутник телезрителя >>
13 декабря 2022
Добрый мультфильм о взрослении и поиске себя

«Храбрая сердцем»: Мерида и медведь

Легендарная студия Уолта Диснея совместно с «пиксаровской» командой продолжает переосмысливать собственные традиции, сложившиеся за долгие годы. Началось все с чернокожей принцессы, а затем изменения затронули и классическую сказку о Рапунцель. Романтичные барышни Белоснежка и Золушка далеко в прошлом, как и излишне сказочные персонажи вроде Джинна и Русалочки. На первый план выходят реалистичные герои с узнаваемыми проблемами и характерами, свойственными для наших современников. Именно такова Мерида из нового совместного шедевра Disney и Pixar — «Храброй сердцем».

Смотреть онлайн «Храбрая сердцем» Марка Эндрюса, Бренды Чепмэн и Стива Пёрселла
К слову, Мерида тоже принцесса. Ее отец — добродушный и храбрый король древней Шотландии, от которой остались лишь сказания и легенды. Но по натуре девушка напоминает жительницу современного Глазго. Свободолюбивая и независимая, она с детства увлекается не куклами и вязанием, а стрельбой из лука, скалолазанием и верховой ездой на своем любимом коне Ангусе (еще один яркий представитель лошадиной породы после Максимуса). И из-за этого у нее с матерью постоянно случаются размолвки. Элинор — умная, дальновидная и почитающая традиции королева, по сути, и является истинной правительницей Шотландии. Но она упорно не хочет видеть, что навязываемые Мериде воспитание и расписанное наперед будущее не соответствуют ни ее характеру, ни амбициям. Налицо типичный конфликт «отцов и детей», который обязательно превратится в настоящую катастрофу не сегодня, так завтра. Что и происходит, когда в их замок съезжаются предводители шотландских кланов с намерением сосватать Мериду своим сыновьям…

«Храбрая сердцем»: Мерида и медведь

Что дальше, об этом вы узнаете сами, посмотрев увлекательную и зрелищную картину Марка Эндрюса и Бренды Чапмэн «Храбрая сердцем». Мне же остается только в очередной раз восхититься мастерством художников-аниматоров «Пиксара», которые опять превзошли самих себя. В фильме завораживает буквально каждая деталь. И, как ни банально это звучит, любой кадр можно хоть сейчас повесить у себя в квартире вместо обоев. Живописные пейзажи, прекрасные замки, умопомрачительные пробежки на коне по лесу и горам — все это просто восхищает и повергает в эстетический шок. Создатели провели несколько месяцев в Шотландии, изучая локации и культуру, и это чувствуется в каждой маленькой детали. Картину можно посоветовать даже как историческое полотно, что автоматически отменяет поход в любой музей. Настолько объемно и продуктивно поработала команда Диснея и «Пиксара».

Как всегда, особую прелесть «пиксаровской» анимации составляют персонажи и их феноменальная прорисовка. Мерида с копной рыжих волос — явное достижение студии. К тому же она стала первой реалистичной девушкой во Вселенной Pixar. До нее, как вы помните, были «Тачки» да «История игрушек». Разумеется, в данном случае чувствуется влияние компании «Уолт Дисней». Особое внимание стоит уделить и родителям Мериды. Могучий и добрый Фергус, над которым пришлось попотеть аниматорам, и чувственная, но слегка чопорная Элинор, пережившая по сюжету определенную трансформацию во всех смыслах. Нельзя не упомянуть и про трех братцев Мериды – шалунов-молчунов Харриса, Губерта и Хэмиша, готовых свернуть горы за сладости. Но самыми харизматичными и смешными предстают перед зрителем лорды и их сыновья. Чувствуется, что, рисуя этих чудаков, художники получали максимум позитивной энергии. В сыновьях так и проглядывают образы Вуди Аллена, Джона Кэнди и Мела Гибсона. А колдунья сильно напоминает персонажей Хаяо Миядзаки (вполне возможно, что это осознанная дань уважения японскому мастеру).

«Храбрая сердцем»: Мерида и медведь

Сделав упор на реалистичность и достоверность, Эндрюс и Чапмэн внесли и актуальные для каждого периода человеческой истории темы. В основной сюжетной линии четко просматривается мысль о взрослении и поисках своего пути. Попутно немало времени уделяется взаимопониманию разных поколений, что немаловажно для детской аудитории. Одним из главных лейтмотивов является и ответственность за свои поступки. Но вся эта дидактика ненавязчива и позволяет без напряжения следить за действием, оставляя, тем не менее, ощутимый след в душе.

К сожалению, мы не услышим оригинальных голосов персонажей, озвученных Келли Макдональд, Эммой Томпсон и Билли Коннолли, но «диснеевские» кудесники, как всегда, подобрали отличную команду российского дубляжа. И пусть вас не смущает участие Михаила Шуфутинского — его участие в озвучке пришлось как нельзя кстати. Впрочем, то же самое можно сказать и про Лизу Арзамасову с Татьяной Веденеевой.


версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Дашустик   13.12.2022 - 10:25
Сама рыжая, а этот мульт почему-то всегда обходила стороной)) Даже не знаю, с чем связано, но, возможно, пора поменять привычки и все-таки посмотреть его! читать далее>>
№ 1
журавлев (Свердловски)   8.12.2012 - 15:00
Да, картина интересная.. несколько необычная для студии Диснея. Чем-то она по духу напоминает "Как приручить дракона". Из последних же вещей диснея мне понравились "ВВерх" и "Вольт".... читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Джилл Калтон: «Чтобы все получилось, нужна магия»
Весной москвичей порадуют «Лучшей музыкой Disney и Pixar»
Майкл Кейн сыграет в кроссовере «Алисы в Стране чудес» и «Питера Пэна»
Анна Чэнселлор и Кларк Питерс присоединились в касту приквела «Алисы в Стране чудес» и «Питера Пэна»
Компания Disney рассказала о фильме «Излом времени» и сиквелах «Суперсемейки», «Ральфа» и «Истории игрушек»
Студия Pixar показала скрытую связь между своими творениями
«Звёздные войны» скрестили с шедеврами Pixar
Дао Голливуда
На одну принцессу больше
«Оскар»-2012. Лауреаты
Операция «Оскар»
Энни и Ральф
«Золотой глобус 2013». Лауреаты
Диснеевская анимация номинирована на «Оскар»
Итоги года (зарубежная анимация)
Объявлены номинанты на Оскар
Владлен Барбэ, Максим Свешников: «Космонавтов во всем мире больше, чем аниматоров 3D»
Правила Оскара
Триумфальный старт «Тэда Джонса» в Испании
Дни Мульт-Знаний
Поиск по меткам
DisneyАмериканское киноАнимацияМакс Милиан
персоны
Елизавета АрзамасоваТатьяна ВеденееваПатрик ДойлПит ДоктерРобби КолтрэйнБилли КоннолиДжон ЛассетерКелли МакдональдКевин МакКиддЭндрю СтэнтонЭмма ТомпсонДжули УолтерсКрэйг ФергюсонБренда ЧепмэнМарк Эндрюс
фильмы
Храбрая сердцем

фотографии >>
«Храбрая сердцем»: Мерида и медведь фотографии
«Храбрая сердцем»: Мерида и медведь фотографии
«Храбрая сердцем»: Мерида и медведь фотографии
«Храбрая сердцем»: Мерида и медведь фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Лариса Ратенко
10 декабря ушла из жизни артистка балета Лариса Ратенко.
Николай Шепелев
10 декабря ушёл из жизни актёр Николай Шепелев.
Сергей Зыгмантович
9 декабря ушёл из жизни актёр Сергей Зыгмантович.
Борис Дмитриев
9 декабря ушёл из жизни актёр Борис Дмитриев.

День рождения >>

Пётр Амелин
Кирилл Болтаев
Мартиньш Вилсонс
Сергей Годин
Леонид Марков
Йоанна Моро
Ростислав Плятт
Николай Рыбников
Александр Силин
Стив Бушеми
Агнешка Влодарчик
Эва Гаврылюк
Женевьева Паж
Кристофер Пламмер
Джейми Фокс
Курд Юргенс
все родившиеся 13 декабря >>

Афиша кино >>

Грех
биография, драма, исторический фильм
Италия, Россия, 2019
Zillion. Клуб твоих грёз
драма
Бельгия, Нидерланды, 2022
Таинственное убийство
детектив, криминальный фильм, триллер
Франция, Бельгия, 2022
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2022
Непослушник-2. Вспомнить все!
комедия
Россия, 2022
Проклятье: Разгадка
мистика, фильм ужасов
Япония, 2022
Храбрая принцесса
детский фильм, приключения, семейное кино
Армения, 2014
Капитан Фантастик
драма, социальная драма
США, 2016
Тень. Взять Гордея
детектив, триллер
Россия, 2022
Тайный Санта
комедия, мелодрама
Россия, 2022
Рядом
драма
Россия, 2022
Быстрый словарик любви
драма, мелодрама
Германия, Франция, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен