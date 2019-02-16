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«Президент Линкольн: Охотник на вампиров»: Первый топор государства

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16 февраля 2019
Шестнадцатый президент США и его «вампиры в шкафу»

«Президент Линкольн: Охотник на вампиров»: Первый топор государства

«Президент Линкольн: Охотник на вампиров» - не первый фильм этого года, повествующий про шестнадцатого президента Соединенных Штатов Америки. Но если Роберт Редфорд всерьез реконструирует события, произошедшие сразу после убийства Авраама Линкольна, то Тимур Бекмамбетов в шутку доказывает зрителю, что на самом деле Авраам был в первую очередь не главой государства, а охотником на вампиров.

Фильм поставлен по одноименной книге Сета Грэма-Смита и представляет собой фантазию на излюбленную тему «а что если?». В нем наряду с реальными историческими фактами (Геттисбергская речь, Гражданская война) соседствует тайная - вымышленная - жизнь Линкольна. Днем он - добропорядочный семьянин, а ночью - безжалостный истребитель врагов человеческих, известных нам как «вампиры», «кровососы», «носферату» и «живые мертвецы». Уже только сам факт того, что борец за свободу и равенство представлен как убийца, одновременно радует, удивляет и настораживает. Радость доставляет авторская фантазия, удивление вызывает сама идея, ну а настораживает то, что при попытке экранизировать подобную вещь, обязательно всплывут все логические и исторические погрешности. Что собственно и произошло, хотя основная проблема фильма кроется совершенно в другом. И имя ее, как вы догадываетесь, - Тимур Бекмамбетов.

«Президент Линкольн: Охотник на вампиров»: Первый топор государства

Нельзя сказать, что картина Бекмамбетова откровенно плохая. Если следить только за сюжетом и актерами, то ощущение после просмотра остается довольно-таки положительным и эмоциональным. Режиссеру хорошо удаются экшн-сцены, да и актерская команда не подвела. Но специфичная манера работы Бекмамбетова может легко пройти на ура у себя на родине, а в Штатах, к сожалению, это может не проскочить. Все вроде прекрасно, и все же складывается впечатление, что в фильме не хватает каких-то ингредиентов, словно этот кино-борщ не доварили. То на заднем плане в массовке мелькают лица из компьютерной игрушки вроде GTA (не до конца проработана компьютерная графика), то появляется до боли знакомая сцена с поездом из «Особо опасен» (режиссер повторяется - неужели «исписался»?!), то герои заговорят напыщенным языком из «боевиков» 80-х (про месть и обязательно крупным планом лицо, на котором отражаются все две извилины персонажа).

«Президент Линкольн: Охотник на вампиров»: Первый топор государства

И все же Бекмамбетов есть Бекмамбетов. При всей своей нескладности, шаблонности и вторичности он умудряется создавать свое, уникальное, видение мира. В нем реальность тесно переплетается с какой-то житейской, бытовой фантазией. Актеры старательно отрабатывают свой гонорар. Правда, Бен Уокер теряется на фоне своих же коллег по оружию, сыгранных Домиником Купером, Энтони Мэки и Джимми Симпсоном. Да и Мэри Элизабет Уинстед напрочь переигрывает своего «экранного» мужа. Особенно хороша банда вампиров во главе с инфернальным Руфусом Сьюэллом, но его великолепную приспешницу в исполнении Эрин Уоссон уж больно легко убивают, на мой взгляд.
[Спойлер >>]Ну а финал, в котором появляется современная Америка, наверняка, порадует тех, кто любит анекдоты про политиков.

В итоге перед нами картина не без изъянов, но все же в этом «недоваренном» кино имеется достаточно плюсов для того, чтобы обязательно сходить на него в ближайший уикенд. Кто-то просто поржет, как конь, требующий овса, а кому-то доставит патриотическую радость осознание того, что в Голливуде неплохую карьеру сделал наш человек.


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Президент Линкольн: Охотник на вампиров

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«Президент Линкольн: Охотник на вампиров»: Первый топор государства фотографии
«Президент Линкольн: Охотник на вампиров»: Первый топор государства фотографии
«Президент Линкольн: Охотник на вампиров»: Первый топор государства фотографии
«Президент Линкольн: Охотник на вампиров»: Первый топор государства фотографии
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обсуждение >>
№ 5
Иван123987   17.07.2013 - 10:10
... Нет, плосковато выйдет. Следующей "серией" всенепременно должен быть "ВВП. Всем вампирам конец". Плюс реликвия от Линкольна в тайник кремлевского кабинета, и сортир как место... читать далее>>
№ 4
Виктор Харченко   22.10.2012 - 04:22
Хороший фильм. Старина Тимур не подвел, кино радует глаза и душу. читать далее>>
№ 3
Мошак (Владивосток)   22.06.2012 - 20:25
После просмотра, пытаясь разобраться в художественной ценности фильма, решили с сыном зайти поужинать. Через час выяснилось, что после стейка из мраморной говядины по- техасски, приготовленным с настоящей... читать далее>>
№ 2
Lexx   21.06.2012 - 21:33
Ох - хо - хо..... И до каких же пор нас будут травить этой голливудской псевдопатриотическо-американской фигней? Я вполне понимаю Бекмамбетова - хочет притереться в новой среде, пустить, так сказать, корни... читать далее>>
№ 1
Елена Алейникова (Москва)   21.06.2012 - 11:00
Большего бреда от Голливуда и ждать не приходилось. Что дальше? Предлагаю (продаю идею) Голливуду: "Президент Рейган - охотник на коммунистов-вампиров." или "Президент Буш-мл. - охотник... читать далее>>
Всего сообщений: 5
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