«Президент Линкольн: Охотник на вампиров»: Первый топор государства

Шестнадцатый президент США и его «вампиры в шкафу»
«Президент Линкольн: Охотник на вампиров»
- не первый фильм этого года, повествующий про шестнадцатого президента Соединенных Штатов Америки. Но если Роберт Редфорд
всерьез реконструирует события, произошедшие сразу после убийства Авраама Линкольна, то Тимур Бекмамбетов
в шутку доказывает зрителю, что на самом деле Авраам был в первую очередь не главой государства, а охотником на вампиров.
Фильм поставлен по одноименной книге Сета Грэма-Смита
и представляет собой фантазию на излюбленную тему «а что если?»
. В нем наряду с реальными историческими фактами (Геттисбергская речь, Гражданская война) соседствует тайная - вымышленная - жизнь Линкольна. Днем он - добропорядочный семьянин, а ночью - безжалостный истребитель врагов человеческих, известных нам как «вампиры», «кровососы», «носферату» и «живые мертвецы». Уже только сам факт того, что борец за свободу и равенство представлен как убийца, одновременно радует, удивляет и настораживает. Радость доставляет авторская фантазия, удивление вызывает сама идея, ну а настораживает то, что при попытке экранизировать подобную вещь, обязательно всплывут все логические и исторические погрешности. Что собственно и произошло, хотя основная проблема фильма кроется совершенно в другом. И имя ее, как вы догадываетесь, - Тимур Бекмамбетов.
Нельзя сказать, что картина Бекмамбетова
откровенно плохая. Если следить только за сюжетом и актерами, то ощущение после просмотра остается довольно-таки положительным и эмоциональным. Режиссеру хорошо удаются экшн-сцены, да и актерская команда не подвела. Но специфичная манера работы Бекмамбетова может легко пройти на ура у себя на родине, а в Штатах, к сожалению, это может не проскочить. Все вроде прекрасно, и все же складывается впечатление, что в фильме не хватает каких-то ингредиентов, словно этот кино-борщ не доварили. То на заднем плане в массовке мелькают лица из компьютерной игрушки вроде GTA (не до конца проработана компьютерная графика), то появляется до боли знакомая сцена с поездом из «Особо опасен»
(режиссер повторяется - неужели «исписался»
?!), то герои заговорят напыщенным языком из «боевиков» 80-х (про месть и обязательно крупным планом лицо, на котором отражаются все две извилины персонажа).
И все же Бекмамбетов
есть Бекмамбетов. При всей своей нескладности, шаблонности и вторичности он умудряется создавать свое, уникальное, видение мира. В нем реальность тесно переплетается с какой-то житейской, бытовой фантазией. Актеры старательно отрабатывают свой гонорар. Правда, Бен Уокер
теряется на фоне своих же коллег по оружию, сыгранных Домиником Купером
, Энтони Мэки
и Джимми Симпсоном
. Да и Мэри Элизабет Уинстед
напрочь переигрывает своего «экранного» мужа. Особенно хороша банда вампиров во главе с инфернальным Руфусом Сьюэллом
, но его великолепную приспешницу в исполнении Эрин Уоссон
уж больно легко убивают, на мой взгляд.
[Спойлер >>]Ну а финал, в котором появляется современная Америка, наверняка, порадует тех, кто любит анекдоты про политиков.
В итоге перед нами картина не без изъянов, но все же в этом «недоваренном»
кино имеется достаточно плюсов для того, чтобы обязательно сходить на него в ближайший уикенд. Кто-то просто поржет, как конь, требующий овса, а кому-то доставит патриотическую радость осознание того, что в Голливуде неплохую карьеру сделал наш человек.
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