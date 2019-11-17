«Немножко женаты»: Две свадьбы и много похорон

Средняя комедия о социальных ролях
Подающий надежды повар Том (Сигел
) и только что отучившаяся на психолога Виолетта (Блант
) объявляют о помолвке. В честь этого события собираются родня и близкие друзья, звучат застольные речи, возникают неловкие ситуации, друг жениха поет песню про всех его бывших, папа невесты, держа под руку 20-летнюю азиатку, рассуждает о вечной любви, все напиваются, кто-то с кем-то спит, а главные герои начинают приготовления к идеальной свадьбе. Затем Виолетте поступает предложение о работе ее мечты в университете Мичигана. Том предлагает отложить свадьбу и отказывается от поста шеф-повара в новом ресторане, чтобы уехать с Виолеттой из солнечного Сан-Франциско в занесенный снегом Мичиган.
В Мичигане Виолетта ходит на лекции к харизматичному преподавателю (Иванс
) и занимается смехотворной разработкой экспериментов над фокус-группами с участием несвежих пончиков. В это же самое время Том не может найти достойную работу и заводит странные знакомства по соседству, деградируя с каждым днем. Контракт Виолетты продлевают, свадьба откладывается, годы идут, а их отношения потихоньку разваливаются.
Есть такая примета: если в титрах стоит имя Джадда Апатоу
(продюсер доброй половины комедий последнего десятилетия) - шуток про эрекцию не избежать. В фильме про свадьбу повар, имитирующий буккакэ с помощью продуктов питания кажется менее уместным, чем в комедиях про приключения инфантильных планокуров. Еще менее уместной кажется внезапно возникающая к середине фильма сексуальная активность среди героев: неуклюжие постельные сцены с участием рыхлого Сигела способны отвратить зрителя от занятия сексом на ближайшие десять лет. Парочка поистине блестящих моментов в фильме смывается девятым валом посредственного юмора и до абсурда затянутых шуток. Градус раздражения повышают малосимпатичные лица Сигела и Блант, которые ведут странные диалоги и без конца пересказывают друг другу события новогодней вечеринки, где состоялась их заурядная первая встреча.
Между тем, неожиданно в этой средней комедии поднимается ряд очень актуальных вопросов в сфере смещения социальных ролей в семье. Сигел как будто незаметно для себя самого написал сценарий о вреде феминизма и о том, как глупо выглядят ученые-психологи, особенно когда пытаются выяснять отношения, общаясь со второй половиной как с пациентом или с учеником. А так же о том, как часто повторяемое безобидное «прости» может сослужить хорошую службу манипулятору. Еще каких-нибудь сто лет назад Виолетта, получив заветное предложение выйти замуж, счастливо закивала бы и начала вязать розово-голубые ползунки. Сегодня Виолетта, во-первых, как следует подумает, тот ли это суженый, а во-вторых, с порога заявит ему о своих творческих и деловых планах. После чего, извиняясь, поставит перед выбором, чьими амбициями (ненадолго, на время) готов поступится жених - своими или ее? А потом, когда будущий муж, которому обрезали крылья, опустится до того, что скушает несвежие пончики, Виолетта подумает: «Неудачник. Мы не подходим друг другу». Для сбалансированности сюжета сестра Виолетты периодически рожает очередного ребенка и мечтает, чтобы ей дали часок отдохнуть от материнских обязанностей. Фильм становится в один ряд с легкими кино-размышлениями о потере ориентиров в мире, где у женщины появляется выбор. И в итоге среди шуток про отпечатанный в тесте стояк, вдруг вырисовывается здравая мысль о том, что посягать на мечты друг друга и обойтись при этом без последствий - невозможно.
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