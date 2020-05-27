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«Леди»: У революции женское лицо

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27 мая 2020
Люк Бессон в любом жанре - женщины на баррикадах

«Леди»: У революции женское лицо

Люк Бессон, известный своими картинами «Леон», «Пятый элемент», «Ангел-А» подарил своим поклонникам новую нетленку – киноэпопею «Леди». Фильм создан на стыке массового и авторского кинематографа, поэтому придется по душе широкому кругу зрителей, а не только поклонникам режиссера.

В центре повествования Аун Сан Су Чжи - легендарный лидер оппозиционного движения Бирмы и обладатель Нобелевской премии мира, и ее муж, профессор Майкл Эриса, специализировавшийся на изучении культуры Тибета (Дэвид Тьюлис). История увлекательна сама по себе, вне зависимости от величины бюджета, - снимай Бессон на «мыльницу», содержательная часть картины бы не пострадала.

Аун Сан Су Чжи – дочь генерала Аун Сана, самого почитаемого человека в Бирме и архитектора независимости этой небольшой страны, погибшего в 1947 году от рук террористов. Ее мать - До Кхин Чжи в 1961 году была назначена послом в Индии, это первый и единственный в истории мьянманской дипломатии случай, когда женщина возглавила посольство. Су (так сокращенно называют героиню близкие) изучала философию, политологию и экономику в Оксфорде, а после окончания университета работала в Секретариате ООН в Нью-Йорке. В 70-х годах она вышла замуж за профессора Майкла Эриса, впоследствии подарив ему двух сыновей – Алекса и Кима. История жизни этой женщины могла бы быть ординарной и бытовой, если бы в 1988 году слабое здоровье матери не вынудило ее вернуться на Родину, раздираемую политической несправедливостью и жестокой диктатурой правящей власти, и встать во главе борьбы за независимость страны.

«Леди»: У революции женское лицо

Но политики в фильме так же мало, как балета в «Черном лебеде» Даррена Аранофски. Любой фильм, рассказывающий о жизни человека, - это всегда фильм про выбор. В фильме «Леди» Су, - женщина, жена и мать, становится перед сложным моральным выбором: на одной части весов оказывается семья, на другой – будущее угнетенной страны. На счастье жителей Мьянмы и Бирмы, Су считает своим долгом идти до конца на пути освобождения страны. Увы, этот путь становится для нее тяжким испытанием на долгих 15 лет… Во время съёмок фильма с настоящей Аун Сан Су Чжи наконец сняли домашний арест, во что Бессон долго не мог поверить, так как всё происходящее в реальности практически полностью повторяло уже отснятые сцены из фильма.

Известно, что и режиссеру, и исполнительнице главной роли Мишель ЙеоМемуары гейши», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Завтра не умрет никогда») посчастливилось получить визы в Бирму и встретиться с Аун Сан Су Чжи. Она удостоила их объятиями и смущенно заметила, что ей лестно такое отношение к своей персоне, но приятно, что появится шанс обратить внимание всего мира на тот ужас и несправедливость, которые буквально пожирают страну изнутри.


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обсуждение >>
№ 2
Солодкова Мария (Москва)   3.07.2012 - 11:25
Вчера посмотрела в кино, в Москве идёт всего в 5 кинотеатрах, что несправедливо. Но фильм очень хороший. С характером. читать далее>>
№ 1
Т-татьян@   3.07.2012 - 09:23
C интересом посмотрю фильм "Леди", когда он будет показан в России. Аун Сан Су Чжи - одна из великих женщин ХХ века, наравне с И. Ганди, К. Акино, М. Тэтчер, Эвитой и др. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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