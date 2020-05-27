«Леди»: У революции женское лицо

Люк Бессон в любом жанре - женщины на баррикадах
Люк Бессон
, известный своими картинами «Леон
», «Пятый элемент
», «Ангел-А
» подарил своим поклонникам новую нетленку – киноэпопею «Леди
». Фильм создан на стыке массового и авторского кинематографа, поэтому придется по душе широкому кругу зрителей, а не только поклонникам режиссера.
В центре повествования Аун Сан Су Чжи - легендарный лидер оппозиционного движения Бирмы и обладатель Нобелевской премии мира, и ее муж, профессор Майкл Эриса, специализировавшийся на изучении культуры Тибета (Дэвид Тьюлис
). История увлекательна сама по себе, вне зависимости от величины бюджета, - снимай Бессон на «мыльницу», содержательная часть картины бы не пострадала.
Аун Сан Су Чжи – дочь генерала Аун Сана, самого почитаемого человека в Бирме и архитектора независимости этой небольшой страны, погибшего в 1947 году от рук террористов. Ее мать - До Кхин Чжи в 1961 году была назначена послом в Индии, это первый и единственный в истории мьянманской дипломатии случай, когда женщина возглавила посольство. Су (так сокращенно называют героиню близкие) изучала философию, политологию и экономику в Оксфорде, а после окончания университета работала в Секретариате ООН в Нью-Йорке. В 70-х годах она вышла замуж за профессора Майкла Эриса, впоследствии подарив ему двух сыновей – Алекса и Кима. История жизни этой женщины могла бы быть ординарной и бытовой, если бы в 1988 году слабое здоровье матери не вынудило ее вернуться на Родину, раздираемую политической несправедливостью и жестокой диктатурой правящей власти, и встать во главе борьбы за независимость страны.
Но политики в фильме так же мало, как балета в «Черном лебеде
» Даррена Аранофски
. Любой фильм, рассказывающий о жизни человека, - это всегда фильм про выбор. В фильме «Леди» Су, - женщина, жена и мать, становится перед сложным моральным выбором: на одной части весов оказывается семья, на другой – будущее угнетенной страны. На счастье жителей Мьянмы и Бирмы, Су считает своим долгом идти до конца на пути освобождения страны. Увы, этот путь становится для нее тяжким испытанием на долгих 15 лет… Во время съёмок фильма с настоящей Аун Сан Су Чжи наконец сняли домашний арест, во что Бессон долго не мог поверить, так как всё происходящее в реальности практически полностью повторяло уже отснятые сцены из фильма.
Известно, что и режиссеру, и исполнительнице главной роли Мишель Йео
(«Мемуары гейши
», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон
», «Завтра не умрет никогда
») посчастливилось получить визы в Бирму и встретиться с Аун Сан Су Чжи. Она удостоила их объятиями и смущенно заметила, что ей лестно такое отношение к своей персоне, но приятно, что появится шанс обратить внимание всего мира на тот ужас и несправедливость, которые буквально пожирают страну изнутри.
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