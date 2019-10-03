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«Новый Человек-Паук»: Старый друг лучше новых двух

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3 октября 2019
Герой со здоровой самоиронией и недоразвитой мускулатурой

«Новый Человек-Паук»: Старый друг лучше новых двух

При необъяснимых, но опасных обстоятельствах родители в спешке отдают малолетнего Питера на воспитание тетушке и дядюшке и исчезают навсегда. Питер вырастает в смышленого гика, уверенного в себе чуть более, чем следует его виду в стройной кастовой системе американской high-school. Он ходит в майке Ramones, увлекается фотографией, не расстается со скейтом и смело выступает в защиту слабых в неравной борьбе со школьной дедовщиной. Все это время в сыром дядином подвале мается папин портфель с загадочными уравнениями и ждет того часа, когда Питер случайно на него наткнется. В портфеле ко всему прочему Питер обнаружит вырезку из газеты с фотографией папы и какого-то ученого (Иванс).

Копая глубже, Питер выйдет на корпорацию Oscorp, путем нехитрых махинаций проникнет внутрь и окажется в комнате, полной подопытных пауков, одного из которых унесет на себе. Через пару часов Питер проснется в вагоне метро, почему-то прыгнет на потолок, виртуозно обезоружит агрессивную шпану и откроет для себя новые возможности своего тела. Затем познакомится с ученым из газетной вырезки, поможет ему в исследованиях и закрутит роман с одноклассницей, папа которой совершенно случайно окажется капитаном местной полиции.

«Новый Человек-Паук»: Старый друг лучше новых двух

Новый (а точнее - невероятный) Человек-Паук - вовсе не ремейк и не продолжение старого, а всего лишь вариация на тему. Во вселенной Marvel царит множество интерпретаций, которые позволяют сценаристам забавляться, совершенствуя этот коктейль, немного меняя пропорции и совсем капельку - ингредиенты. Персонаж Тоби Магуайра с серьезным лицом послушно тащил на своих плечах груз ответственности героя, обреченного на одиночество, осторожно продвигаясь к семейному счастью. Новый Паркер в исполнении Эндрю Гарфилда заметно моложе, живее и проще. Он позволяет себе баловаться, шутить и не видит причин отказываться от личной жизни. Новая инкарнация Паркера удачно резонирует с эволюцией образов школьных «терпил», которые вызывают все больший интерес у Голливуда и рост симпатий со стороны американских режиссеров. Теперь это не просто пугливый зубрила, исподтишка заглядывающийся на хорошенькую одноклассницу, а умный и обаятельный парень со здоровой самоиронией и недоразвитой мускулатурой.

«Новый Человек-Паук»: Старый друг лучше новых двух

Доработка образа Нового Человека-Паука выгодно оживляет весь фильм, который отчасти можно смело назвать комедией. Происходящее на экране в «Пауке» образца 2002 года вызывало приятную дрожь сопричастности к робким догадкам и метаморфозам, происходящим с героем. Это было постепенное превращение, на котором и создателям и зрителям было интересно задержаться. В конце концов, во всех историях о супер-героях самым волнующим является момент осознания героем его сверх-силы. В Новом Человеке-Пауке этот момент сокращен до смешной боевой сцены в вагоне метро. Происходящее с Питером, в контексте деятельности его отца, как будто перестает быть случайностью. Акценты здесь смещены в сторону роста гражданского самосознания и развития национального героя. Питер из мелкого мстителя постепенно превращается в того строгого юношу, который 10 лет назад грустно рассуждал о великой силе и великой ответственности. Но новый Питер в конце обязательно пошутит и по-хулигански улыбнется.


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«Новый Человек-Паук»: Старый друг лучше новых двух фотографии
«Новый Человек-Паук»: Старый друг лучше новых двух фотографии
«Новый Человек-Паук»: Старый друг лучше новых двух фотографии
«Новый Человек-Паук»: Старый друг лучше новых двух фотографии
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обсуждение >>
№ 7
Кира.В (Москва)   11.07.2012 - 14:33
Ну и что в этом "новом" пауке особенного? Пересняли сюжет старых фильмов и вуаля-несите денюшки! Всё ровно за класику жанра считаю мульт-сериалы "Человек паук" они более-менее отсняты... читать далее>>
№ 6
Десса (южно-сахалинск)   6.07.2012 - 12:07
Молодые полюбят новый вариант. А нам не забыть прежнего, как он летал на огромных экранах, на радость бабушкам и внукам! Какое единение возникало между поколениями после просмотра! Какой там Бетмен! читать далее>>
№ 5
Андрей Борисыч (Москва)   5.07.2012 - 22:38
У пиндосов кризис жанра. Токма недавно буквально снимали человека паука. Теперь шило-мочало начинай сначала. Мда................ читать далее>>
№ 4
Карина Штокова (Москва)   5.07.2012 - 19:55
Ну вот ещё одного супергеоря распопсили. давайте все фильмы будем делать для семилетних. читать далее>>
№ 3
Balrog   5.07.2012 - 19:00
... Сие радует. А то от прежнего тормоза, со всеми его закидонами и истериками, просто тошнило. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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