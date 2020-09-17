«Железное небо»: Немцы, девушка и звездолет

Убойный треш с серьезным лицом
Тимо Вуоренсола
слегка припозднился с «Железным небом»
. Если бы его картина вышла восемь лет назад сразу после «Первых на Луне»
, то она бы смотрелась удачным контрапунктом и как бы вступала в спор с фильмом Алексея Федорченко
. А сейчас «Железное небо» выглядит, мягко говоря, неуместно, словно потерявший девственность Пьеро. Вроде бы и смешно, но физиономия слишком серьезна.
Сама идея, безусловно, вызывает уважение. Да и сам факт осуществления проекта при помощи интернет-пользователей также не может вызвать ничего, кроме респекта. Но из-за того, что создатели так и не решили, в каком жанре они снимают - треш или дизель-панк, «Железное небо»
часто балансирует на грани вкуса, постоянно скатываясь то в сторону веселой буффонады, то в мелодраматичную пропасть. При этом все участники этого убойного треша сохраняют слишком серьезную мину на лице, что также отрицательно сказывается на качестве фильма.
И все же большое спасибо Вуоренсоле
за то, что он так трепетно относится к прорисовке техники и быта фашистов, постоянно проживающих на Луне с 1945 года в ожидании светлого будущего, т.е. возвращения на матушку-Землю в качестве освободителей человечества. Их идеология, как и на большой земле, уже не раз претерпела изменения, так что к 2018 году «лунные» нацисты превратились в карикатуры на самих себя, опопсились и измельчали.
Но эта сюжетная находка наравне с сатирой на американскую политику (президентша Штатов
отправляет шаттл на Луну не для изучения спутника Земли, а в целях предвыборного пиара), к сожалению, ничтожна для того, чтобы фильм понравился большому количеству зрителей. Многих будут раздражать дикость сюжета, сценарные огрехи, неопрятный монтаж и многочисленные ляпы. Здесь прямо-таки не хватает безумных прыжков Джона Картера
, чтобы картина полностью обрела черты кича. Хотя, возможно, герои запрыгают во второй части, чей сюжет, наверняка, развернется на Марсе.
Особенно ударяет по глазам и ушам актерская игра. В частности, переигрывает Кристофер Керби
в роли американского астронавта-негра. Раздражает даже Юлия Дитце
в образе нацистки-учительницы Ренаты Рихтер. Гетц Отто
слишком серьезен в форме офицера Клауса Адлера. Пожалуй, на своем месте находится лишь Удо Кир
, хотя он способен любой треш превратить в оду самому себе.
И все же у картины Тимо Вуоренсолы будут и поклонники, и ценители. Прежде всего, сюжет понравится почитателям B-movie и экстраординарной фантастики. К счастью, мне нравится и то, и другое, а посему в целом я получил удовольствие от просмотра этого невероятного фильма. Найдутся, наверняка, и те, кто обожает пародии такого рода. Придется по душе лента и тем, кто ценит сюжеты на тему альтернативной истории. В общем, будут и хвалить, и ругать, а значит, фильм достоин хотя бы одного просмотра.
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