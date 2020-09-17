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«Железное небо»: Немцы, девушка и звездолет

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17 сентября 2020
Убойный треш с серьезным лицом

«Железное небо»: Немцы, девушка и звездолет

Тимо Вуоренсола слегка припозднился с «Железным небом». Если бы его картина вышла восемь лет назад сразу после «Первых на Луне», то она бы смотрелась удачным контрапунктом и как бы вступала в спор с фильмом Алексея Федорченко. А сейчас «Железное небо» выглядит, мягко говоря, неуместно, словно потерявший девственность Пьеро. Вроде бы и смешно, но физиономия слишком серьезна.

Сама идея, безусловно, вызывает уважение. Да и сам факт осуществления проекта при помощи интернет-пользователей также не может вызвать ничего, кроме респекта. Но из-за того, что создатели так и не решили, в каком жанре они снимают - треш или дизель-панк, «Железное небо» часто балансирует на грани вкуса, постоянно скатываясь то в сторону веселой буффонады, то в мелодраматичную пропасть. При этом все участники этого убойного треша сохраняют слишком серьезную мину на лице, что также отрицательно сказывается на качестве фильма.

«Железное небо»: Немцы, девушка и звездолет

И все же большое спасибо Вуоренсоле за то, что он так трепетно относится к прорисовке техники и быта фашистов, постоянно проживающих на Луне с 1945 года в ожидании светлого будущего, т.е. возвращения на матушку-Землю в качестве освободителей человечества. Их идеология, как и на большой земле, уже не раз претерпела изменения, так что к 2018 году «лунные» нацисты превратились в карикатуры на самих себя, опопсились и измельчали.

Но эта сюжетная находка наравне с сатирой на американскую политику (президентша Штатов отправляет шаттл на Луну не для изучения спутника Земли, а в целях предвыборного пиара), к сожалению, ничтожна для того, чтобы фильм понравился большому количеству зрителей. Многих будут раздражать дикость сюжета, сценарные огрехи, неопрятный монтаж и многочисленные ляпы. Здесь прямо-таки не хватает безумных прыжков Джона Картера, чтобы картина полностью обрела черты кича. Хотя, возможно, герои запрыгают во второй части, чей сюжет, наверняка, развернется на Марсе.

«Железное небо»: Немцы, девушка и звездолет

Особенно ударяет по глазам и ушам актерская игра. В частности, переигрывает Кристофер Керби в роли американского астронавта-негра. Раздражает даже Юлия Дитце в образе нацистки-учительницы Ренаты Рихтер. Гетц Отто слишком серьезен в форме офицера Клауса Адлера. Пожалуй, на своем месте находится лишь Удо Кир, хотя он способен любой треш превратить в оду самому себе.

И все же у картины Тимо Вуоренсолы будут и поклонники, и ценители. Прежде всего, сюжет понравится почитателям B-movie и экстраординарной фантастики. К счастью, мне нравится и то, и другое, а посему в целом я получил удовольствие от просмотра этого невероятного фильма. Найдутся, наверняка, и те, кто обожает пародии такого рода. Придется по душе лента и тем, кто ценит сюжеты на тему альтернативной истории. В общем, будут и хвалить, и ругать, а значит, фильм достоин хотя бы одного просмотра.


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обсуждение >>
№ 7
Никита Никитин (Калуга)   17.07.2012 - 08:09
Не ожидал,но фильм произвёл самое благоприятное впечатление. Не согласен и насчёт слабой актёрской игры. На мой взгляд,все были на высоте. Дитце и Кир понравились больше всех. Отто превосходен. На каком... читать далее>>
№ 6
AyeBraine (Москва)   14.07.2012 - 15:12
Особо впечатлил чувак, который решил, что это надутые газом дирижабли в открытом космосе (а не большие авианосцы, из которых даже в трейлере по-моему вылетают тарелочки). читать далее>>
№ 5
Пётр Поляков (Москва)   12.07.2012 - 17:12
Это как нужно головой удариться, чтобы не понять, что это нацистское треш шапито? Причём тут серьёзность? Умника который про мотоциклистов пишет нужно вообще срочно госпитализировать. Научитесь смеятся... читать далее>>
№ 4
Некто киносмотрящий (Воронеж)   12.07.2012 - 15:11
Давно так не смеялся! Фильм просто класс! Кто не понял, это их проблема. читать далее>>
№ 3
Stroybat (Санкт-Петербург)   12.07.2012 - 10:44
Если этот фильм - стеб, сатира, то несмешная. Если это серьезный фильм, то косяки просто неимоверные! Особенно впечатлили дирижабли в открытом космосе и то, как нацисты катались по Луне на мотоциклах. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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