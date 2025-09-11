«Ищу друга на конец света»: Пока смерть не разлучит нас

что почитать?

Сцены из супружеской жизни: Евгений Цыганов, Мариэтта Цигаль-Полищук и Дарья Екамасова

«Паркер»: Бритоголовый Робин Гуд, или Боже, храни демократию

Не все дома: «Орудия» — жуткая хоррор-шарада, которая лишит вас сна

Рецензии на фильмы

Марина Кравец и Павел Прилучный помогли «Умке» найти маму

Комедийный проект доступен на платформах PREMIER и START

Сериал «Олдскул» с Марией Ароновой набрал более 10 000 000 просмотров

Телеведущая не стала озвучивать точный диагноз

«У меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь»: Маргарита Симоньян готовится к операции

Интервью

Екатерина Стулова: «Среди моих героинь есть фаворитки, и Жанна — одна из них»

Актриса о продолжении «Первокурсниц», новом сериале «Планетяне» и работе с мужем Максимом Лагашкиным