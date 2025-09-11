«Ищу друга на конец света»: Пока смерть не разлучит нас

Романтическая комедия про апокалипсис
В не очень отдаленном будущем земляне провалили спасательную операцию, которая должна была предотвратить столкновение нашей планеты с приближающимся астероидом. До гибели всего живого осталось три недели, и люди решили дожить их на полную катушку. В этом доапокалиптическом хаосе встречаются амбивалентный работник страховой компании Додж (Карелл
) и инфантильная любительница травки Пенни (Найтли
), которая носит кеды и розовое платье, а правый глаз красит тушью не так обильно, как левый.
Смотреть онлайн
«Ищу друга на конец света»
Додж и Пенни несколько лет жили в одном доме, но только грядущий конец света заставил их познакомиться. Лишь абсурд происходящего вынудил их сблизиться, чтобы не поддаться всеобщей истерии. Она рассталась с вечно хнычущим бойфрендом-гитаристом, а он лишился жены, сбежавшей после новости о неизбежной гибели планеты. И если на первых порах дуэт Карелла и Найтли кажется комедийным, то к концу фильм четко и плавно меняет жанр, надевая вместо веселой маски грустную и отношения героев становятся мелодраматическими. И, пожалуй, мелодрама режиссеру и сценаристу Лорин Скафарии
удалась лучше комедии. После шуток про травку, оргии и питье моющего средства в ход идет тяжелая артиллерия — песик Sorry, история забытой любви и сложные взаимоотношения с родителями.
Любые упреки в банальности попадут в цель: сюжет органично составлен из тысячи других кадров разных лент (от «Ночи живых мертвецов
» до «Завтрака у Тиффани
»). Даже известная заранее развязка отсылает не то к картине «Последняя любовь на Земле
» с МакГрегором
и Грин
, не то к пьесе Ионеско
«Король умирает
». С первых кадров становится понятна и судьба героев, и большинство поворотов сюжета. Но парадокс ленты в том, что она интересна только как архитипичное повествование, чуть только история делает шаг в сторону с давно проторенного пути, сюжет начинает провисать. И так до тех пор, пока вновь не заиграет музыка.
Музыкальное сопровождение связывает «Ищу друга на конец света» с «Рок-волной
» и «Мрачными тенями
», в которых также песни шестидесятых правят бал. К счастью, в саундтреке обошлись без «Night in white satin
», но и без нее набралось достаточно хитов. Для пущего эффекта большинство из них звучит с виниловых пластинок, в которых героиня Киры Найтли души не чает. К слову, в роли вечной школьницы 26-ти летняя актриса выглядит очень органично. Редко меняющий выражение лица Стив Карелл удачно контрастирует с экс-соседкой, изображая брошенного мужа.
Отдаленное будущее по мнению автора фильма Лорен Скафарии похоже на сумасшедший рай для хиппи, которые, правда, не прочь повеселиться — перевернуть или поджечь чужую машину. Отношения же между людьми всегда были, есть и будут одинаковыми.
«Ищу друга на конец света»
обсуждение >>