«Красные огни»: Что ж, фокусы — ложь

Верить или не верить — вот в чем вопрос
Жили-были друг без друга два «гиганта» кино — Роберт Де Ниро
и Сигурни Уивер
— и однажды решили вместе поработать в одной картине. Сняться-то снялись, но без единой совместной сцены, что и является главным минусом новой работы Родриго Кортеса «Красные огни»
.
Испанца Кортеса все помнят, как создателя камерно-клаустрофобного триллера «Погребенный заживо»
, в котором на протяжении полутора часов «отдавал концы» Райан Рейнольдс
. В «Красных огнях»
, наоборот один из героев умирает на середине фильма, а само действие изобилует персонажами и локациями. То нам покажут замшелую гостиницу с мрачными тенями по углам, то просторную и светлую лабораторию, то огромный и погруженный в полумрак зрительный зал, то больничную палату размером три на три. Режиссер остается верен себе, погружая нас в сумрачный мир вроде бы реального мира, словно мы все также находимся в деревянном ящике глубоко под землей. И нам постоянно хочется глотнуть свежего воздуха из-за боязни замкнутого пространства, которое, несмотря на обилие мест действия, все так же давит на нас своей бездушностью.
Сюжет картины пересказывать бесполезно. Он граничит где-то между недавним «Экстрасенсом»
и гениальным «Лурдом»
. Здесь главное — трио актеров, на чьи плечи легло бремя режиссерской задумки. И Де Ниро
, и Уивер
, и Мерфи
служат одной цели – показать особенности человеческой психики, способность каждого человека брать на веру только то, что ему подходит. Вера во что либо (будь то Иисус Христос или летающие тарелки) во многом зависит от человеческого фактора. Если ты скептик, то тебе недоступны многие чудеса. Если же ты легко поддаешься влиянию других и у тебя зашкаливает фантазия, то тебя поджидает либо фанатизм, либо безумие, либо разрушение самого понятия «реальность».
Роберт Де Ниро в образе могущественного экстрасенса Сильвера олицетворяет в картине Кортеса то влияние, которое оказывают на людей церковь, экстрасенсы и политики. Он умело манипулирует человеческим сознанием и, по сути, является Великим магом, но не в мистическом, а в более приземленном, политическом плане. Сигурни Уивер — воплощение научного подхода ко всему иррациональному. Она скептически относится ко всему потустороннему и верит, что любое явление можно объяснить при помощи систематичного анализа. Но, тем не менее, ей очень хочется найти хоть что-то необъяснимое, чтобы доказать, что чудо существует. Киллиан Мерфи
представляется чем-то средним между Саймоном Сильвером
и Маргарет Мэтисон
. Он так же скептически относится к спиритическим сеансам, как его наставник и коллега, но допускает поначалу возможность того, что Сильвер — одиозная и по-настоящему сверхъестественная личность. Том Бакли
— ученик, который в финале превосходит своего учителя.
Финал, резкий и двоякий одновременно, ставит под сомнение весь сюжет, разворачивавшийся перед нами на протяжении почти двух часов. С одной стороны шарлатан развенчан, а с другой у зрителя появляется ощущение, что эта охота за фокусниками велась неспроста. И реальность, которой пичкали нас на протяжении всего действия, совсем иная, более мистическая, чем казалось поначалу. Это произошло из-за того, что на первый план вышел герой Мерфи, который сам по себе является уникумом. Страдающий от ночных кошмаров и навязчивой идеи Том все больше теряет чувство реальности, но благодаря этому обнаруживает двойное дно происходящего. А заодно открывает некоторые особенности в себе и Маргарет
.
Фильм степенный, снятый оператором Хави Хименесом
в духе политических триллеров Пакулы
, Поллака
и Франкенхаймера
, с едва уловимой музыкой Виктора Рейеса
и продуманными актерскими работами. Не хватает только более четкой мысли, которую хотелось бы задержать в голове после просмотра, но именно в этом, боюсь, и была задумка Кортеса. По мысли режиссера, каждый из нас должен вынести из фильма что-то свое, личное. Кто-то задумается о безверии, кто-то наоборот увидит в сюжете доказательство существования божественного начала во всем. Сюжет открыт для трактовок, как и человеческая психика — для религии или атеизма. И если вам по душе умные и предполагающие размышления после их просмотра картины, то «Красные огни» сняты именно для вас. Для остальных объясняю: красные огни — это термин в парапсихологии, обозначающий странные, необъяснимые и попросту подозрительные детали, которые можно заметить в нашей с вами повседневности.
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