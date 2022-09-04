«Папа-досвидос»: Приветос, сумасшедший мир подростка!

Сумасбродная комедия о нерадивом отце
Еще до бар-мицвы бойкий Донни Бергер (Адам Сандлер
) закрутил громкий роман со своей учительницей математики, который закончился публичным сексом перед всей школой, широкой славой подростка и тюремным сроком возлюбленной за изнасилование несовершеннолетнего. А также рождением Хана Соло Бергера (Энди Сэмберг
), которого отдали на воспитание тринадцатилетнему Донни.
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За титры пронеслись 27 лет, и вот Донни больше не милый семитский юноша, а толстый бомжеватый алкаш, который вот-вот угодит в тюрьму за неуплату налогов. Слава кончилась, Vanilla Ice больше не дружит с ним, сын сбежал, денег нет. Выходов из этой истории он находит два: первый — поставить на очень толстого и почти безнадежного марафониста, а второй — это разыграть воссоединение отца и сына на камеру в посредственном ТВ-шоу. По счастью, из объявления в газете Донни узнает, что его сын вот-вот женится, и отправляется вернуть Хана Соло, а заодно и получить денег. По дороге к этой цели он спит с мамой босса сына, учит скучных клерков развлекаться не с Angrybirds, а с толстой стриптизершей-афроамериканкой, расчищая путь ударами пивной бутылкой по голове, которая каждый раз обнаруживается во все более и более неожиданном месте.
Как водится в фильмах с Адамом Сэндлером, с первых минут зрителя бьют отвратительными эротическими сравнениями члена и банки с солеными огурцами, а потом ослепляют ярким, почти глянцевым, но совершенно кретинским миром, где священники избивают людей, лобковые волосы на трупе вызывают умиление, секс со старушкой оказывается удивительно захватывающим, а брата с сестрой — возможным. Есть ощущение, что все происходящее — плод воображения так и не пережившего пубертат Донни. В общем, герой — известен, задник — знаком.
Естественно, во всей этой сумасбродной, да к тому же предсвадебной истории все друг на друга кричат, периодически дерутся, неистово пьют и ходят по карнизу. Когда Донни понимает, что сын ему дороже всех, выстреливает подвешенное в начале картины фоторужье: Хан и Донни приходят в тюрьму, где их поджидает съемочная группа и последующий скандал. В финале все приходит, конечно, на свои места: отец и сын снова вместе, свадьба разваливается, карьера Хан Соло летит к чертям, зато безнадежный марафонист выигрывает забег.
Удивительно, что в исключительно пошлом, отвратительном мире фильмов с Адамом Сэндлером, мире, раздираемом истериками, залитом спермой и алкоголем, неизменно утверждается и торжествует простая и трогательная любовь. Выглядит она, правда, в таком антураже далеко не безупречно, зато убедительно и веско. Грустно только, что шутки с годами становятся все гнуснее, и смотреть последние фильмы Сэндлера, покинув славные годы пубертата, почти невозможно, так что хочется вслед за героями не раз сблевать. Но если гормоны имеют свойство играть (к сожалению, не только у подростков), то пусть в этом фонтане будет стоять хотя бы симпатичная скульптура любви, а не гигантского члена.
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