«Темный рыцарь: Возрождение легенды» // После начала

Финал трилогии или начало новой «бэтменианы»?
Кристоферу Нолану
и его «бэтмениане» прямо-таки везет на «черный» пиар. Четыре года назад, когда на экраны вышел «Темный рыцарь»
, зрителей, прежде всего, интересовал образ Джокера, ставший финальной точкой в короткой жизни Хита Леджера
. А 20 июля этого года некто Джеймс Холмс Иган открыл пальбу по зрителям во время премьерного показа заключительной части
нолановской трилогии про супергероя в плаще и в маске.
Давайте честно признаемся себе. Несмотря на то, что американцы теперь неохотно идут на эту картину, во всем мире «Темный рыцарь: Возрождение легенды»
примут с восторгом и почитанием. И дело даже не в том, что человеческих особей всегда привлекает несчастье и кровь. На самом деле зрителей еще больше заинтересует фигура Кристофера Нолана
, в очередной раз верно предугадавшего настроение общества, в котором он живет. То ненасытное стремление к собственной погибели, что чувствуется в современном мире, очень подробно и всеобъемлюще отражено в триквеле относительно молодого дарования из Великобритании.
Действие фильма разворачивается спустя восемь лет после событий второй части. В городе Готэме все тихо и спокойно. Нет ни Двуликого Януса
, ни Бэтмена
. Да и сам Брюс Уэйн
избегает публики, а его финансовая империя постепенно рушится, словно карточный домик в руках Джокера
. Люди стали привыкать к мирной жизни, а комиссар Гордон
подумывает о том, чтобы подать в отставку и раскрыть тайну погибшего прокурора Харви Дента
. И в этот самый момент в Готэме объявляется «славный малый» по имени Бэйн
, который встряхивает закосневшую систему серией дерзких террористических актов. Почти одновременно с Бэйном на сцене появляется и Селина Кайл
– воровка экстра-класса и просто чертовски привлекательная особа, одетая в черное и обтягивающее. Эти двое заставили жителей вспомнить о Бэтмене, и все с надеждой теперь всматриваются в очертания города и небо над ним: не появится ли где знакомая эмблема в виде летучей мыши? Их кумир, разумеется, не заставляет себя долго ждать, да только и он уже не тот, что был раньше. Слишком он старый для подобных заварушек, и мощный Бэйн для него, действительно, грозный и опасный противник. Что уж говорить про Женщину-кошку
, о которой никто ничего толком не знает…
К фильму Нолана
нет абсолютно никаких претензий. Почти трехчасовой эпик о герое нашего времени пролетает как одно мгновение. Камера Уолли Пфистера
делает свое дело, буквально завораживая с первых секунд действия. Сценарий продуман до мелочей. Музыка Ханса Циммера
задает верный тон восприятию. Актеры все как один играют в полную силу, лишь временами где-то заметно перетягивая на себя одеяло или же наоборот чуть-чуть теряясь на фоне остальных. Масштаб сцен просто сбивает с ног. Но все это лишь оболочка для нового высказывания Нолана. На сей раз он, буквально, реализовал мечту Тайлера Дардена
– отправил к чертовой бабушке всю финансовую и политическую структуру отдельно взятого города. Действиями, словами и самой натурой Бэйна
режиссер как бы предупреждает нас о том, что нас ожидает в не таком уж далеком будущем. Нолан
следом за Ларсом Фон Триером
и другими коллегами повторяет нам о том, что Апокалипсис неминуем. Не мистический, о котором вопиют священники, призывающие наказать за богохульство пресловутых девушек. А вполне реальный, с мировым кризисом на верхушке айсберга.
Но у Нолана получился не только фильм-предупреждение. Как и следовало ожидать после невинных игр с реальностями, что множились со скоростью света в «Начале»
, в картине предостаточно уровней и возможностей для толкования. Здесь вам и размышления о природе добра, и высказывания о биче современного общества – терроризме, и своеобразные понятия о долге и чести. Рефреном сквозь весь сюжет проходит и двуличие, ярко проявившее себя в персонаже Энн Хэтэуэй
. Кстати, ходят упорные слухи о том, что Женщине-кошке будет посвящен отдельный фильм. Правда, сама актриса заявила, что сыграет Селину лишь в том случае, если режиссерское кресло займет Кристофер Нолан. Это, разумеется, было бы прекрасно, так как Хэтэуэй
удалось воплотить на экране образ, достойный легендарной Женщины-кошки в исполнении Мишель Пфайффер
.
«Темный рыцарь: Возрождение легенды» - это, безусловно, одно из самых значительных кинособытий этого года. Ну а вам остается лишь либо согласиться с этим тезисом, либо нет. Лично я, хоть и не являюсь поклонником нолановской «бэтменианы» (мне по душе больше мир, придуманный Тимом Бертоном
), проникся масштабностью и зрелищностью этой картины. За что, конечно же, стоит сказать большое спасибо Нолану
, Бейлу
, Харди
и всем остальным участникам этого уникального по многим параметрам проекта.
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