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«Темный рыцарь: Возрождение легенды» // После начала

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8 апреля 2020
Финал трилогии или начало новой «бэтменианы»?

«Темный рыцарь: Возрождение легенды» // После начала

Кристоферу Нолану и его «бэтмениане» прямо-таки везет на «черный» пиар. Четыре года назад, когда на экраны вышел «Темный рыцарь», зрителей, прежде всего, интересовал образ Джокера, ставший финальной точкой в короткой жизни Хита Леджера. А 20 июля этого года некто Джеймс Холмс Иган открыл пальбу по зрителям во время премьерного показа заключительной части нолановской трилогии про супергероя в плаще и в маске.

Давайте честно признаемся себе. Несмотря на то, что американцы теперь неохотно идут на эту картину, во всем мире «Темный рыцарь: Возрождение легенды» примут с восторгом и почитанием. И дело даже не в том, что человеческих особей всегда привлекает несчастье и кровь. На самом деле зрителей еще больше заинтересует фигура Кристофера Нолана, в очередной раз верно предугадавшего настроение общества, в котором он живет. То ненасытное стремление к собственной погибели, что чувствуется в современном мире, очень подробно и всеобъемлюще отражено в триквеле относительно молодого дарования из Великобритании.

«Темный рыцарь: Возрождение легенды» // После начала

Действие фильма разворачивается спустя восемь лет после событий второй части. В городе Готэме все тихо и спокойно. Нет ни Двуликого Януса, ни Бэтмена. Да и сам Брюс Уэйн избегает публики, а его финансовая империя постепенно рушится, словно карточный домик в руках Джокера. Люди стали привыкать к мирной жизни, а комиссар Гордон подумывает о том, чтобы подать в отставку и раскрыть тайну погибшего прокурора Харви Дента. И в этот самый момент в Готэме объявляется «славный малый» по имени Бэйн, который встряхивает закосневшую систему серией дерзких террористических актов. Почти одновременно с Бэйном на сцене появляется и Селина Кайл – воровка экстра-класса и просто чертовски привлекательная особа, одетая в черное и обтягивающее. Эти двое заставили жителей вспомнить о Бэтмене, и все с надеждой теперь всматриваются в очертания города и небо над ним: не появится ли где знакомая эмблема в виде летучей мыши? Их кумир, разумеется, не заставляет себя долго ждать, да только и он уже не тот, что был раньше. Слишком он старый для подобных заварушек, и мощный Бэйн для него, действительно, грозный и опасный противник. Что уж говорить про Женщину-кошку, о которой никто ничего толком не знает…

«Темный рыцарь: Возрождение легенды» // После начала

К фильму Нолана нет абсолютно никаких претензий. Почти трехчасовой эпик о герое нашего времени пролетает как одно мгновение. Камера Уолли Пфистера делает свое дело, буквально завораживая с первых секунд действия. Сценарий продуман до мелочей. Музыка Ханса Циммера задает верный тон восприятию. Актеры все как один играют в полную силу, лишь временами где-то заметно перетягивая на себя одеяло или же наоборот чуть-чуть теряясь на фоне остальных. Масштаб сцен просто сбивает с ног. Но все это лишь оболочка для нового высказывания Нолана. На сей раз он, буквально, реализовал мечту Тайлера Дардена – отправил к чертовой бабушке всю финансовую и политическую структуру отдельно взятого города. Действиями, словами и самой натурой Бэйна режиссер как бы предупреждает нас о том, что нас ожидает в не таком уж далеком будущем. Нолан следом за Ларсом Фон Триером и другими коллегами повторяет нам о том, что Апокалипсис неминуем. Не мистический, о котором вопиют священники, призывающие наказать за богохульство пресловутых девушек. А вполне реальный, с мировым кризисом на верхушке айсберга.

«Темный рыцарь: Возрождение легенды» // После начала

Но у Нолана получился не только фильм-предупреждение. Как и следовало ожидать после невинных игр с реальностями, что множились со скоростью света в «Начале», в картине предостаточно уровней и возможностей для толкования. Здесь вам и размышления о природе добра, и высказывания о биче современного общества – терроризме, и своеобразные понятия о долге и чести. Рефреном сквозь весь сюжет проходит и двуличие, ярко проявившее себя в персонаже Энн Хэтэуэй. Кстати, ходят упорные слухи о том, что Женщине-кошке будет посвящен отдельный фильм. Правда, сама актриса заявила, что сыграет Селину лишь в том случае, если режиссерское кресло займет Кристофер Нолан. Это, разумеется, было бы прекрасно, так как Хэтэуэй удалось воплотить на экране образ, достойный легендарной Женщины-кошки в исполнении Мишель Пфайффер.

«Темный рыцарь: Возрождение легенды» - это, безусловно, одно из самых значительных кинособытий этого года. Ну а вам остается лишь либо согласиться с этим тезисом, либо нет. Лично я, хоть и не являюсь поклонником нолановской «бэтменианы» (мне по душе больше мир, придуманный Тимом Бертоном), проникся масштабностью и зрелищностью этой картины. За что, конечно же, стоит сказать большое спасибо Нолану, Бейлу, Харди и всем остальным участникам этого уникального по многим параметрам проекта.


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«Темный рыцарь: Возрождение легенды» // После начала фотографии
«Темный рыцарь: Возрождение легенды» // После начала фотографии
«Темный рыцарь: Возрождение легенды» // После начала фотографии
«Темный рыцарь: Возрождение легенды» // После начала фотографии
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№ 1
Алисса Байкова (Бэрлингтон, Вермонт)   26.07.2012 - 18:07
Я не согласна с формулировкой-предупреждение. Трагедия жизни или наказание-живое существо рождается для того, чтобы умереть-никто об этом не задумывается и не думает в нормальном состоянии. Существа живут... читать далее>>
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