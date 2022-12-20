«Джунгли зовут! В поисках Марсупилами»: Юность зверя

Семейная история о том, как найти и потерять вечную молодость
Стареющий ТВ-журналист Дэн Джеральдо
получает взбучку от начальства из-за падающего рейтинга его авторской программы. Теперь, чтобы остаться на работе, ему нужно поехать в джунгли Паломбии и взять интервью у вождя племени Пайя, которое, по легенде, обладает секретом вечной молодости. Проводником Дэна в этом путешествии станет паломбианец по имени Паблито
– многодетный отец и авантюрист, задолжавший немалую сумму денег местным бандитам. Параллельно молодильное средство в тех же джунглях ищет профессор ботаники Эрмозо, который, чтобы вернуть свои 30, пойдет буквально на все, в том числе на государственный переворот, втянув таким образом в серию приключений местного диктатора генерала Пошеро
. Впрочем, Пошеро тот еще диктатор. Власть его, собственно, не слишком интересует. Его сердце принадлежит Селин Дион
, так что в специальной бронированной комнате он хранит купленные на аукционах платья дивы и слушает ее пластинки.
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«Джунгли зовут! В поисках Марсупилами» Алена Шаба
И да, вообще-то, главное в фильме вовсе не перечисленные персонажи или события, а один загадочный зверь под названием Марсупилами, который оказывается в центре происходящего, поскольку именно он и обладает секретом вечной молодости. И не только поэтому. Просто он — Марсупилами, неизвестный науке зверь, единственное на земле млекопитающее, которое откладывает яйца. У него есть длинный и мощный хвост, которым он раскидывает врагов. И живет он вместе с Марсупиламихой и яйцами в огромном, похожем на беседку гнезде. А в титрах фильма написано, натурально, что роль Марсупилами исполнил… Марсупилами, так что самые маленькие и самые наивные зрители могли бы даже обмануться, решив, будто нарисованный на компьютере персонаж существует взаправду.
Новая французская комедия «Джунгли зовут! В поисках Марсупилами»
— вполне удачный выбор для похода в кино всей семьей. Главное не забыть взять бабушек. Возможно, им этот фильм доставит больше всего удовольствия, напомнив о прекрасной юности, когда они хохотали над проделками Луи Де Фюнеса
и Пьера Ришара
. Конечно, Ален Шаба
и Жамель Деббуз
не так блистательны в своих ужимках, и все же они неплохо передают особенный тон французской комедии прошлого века.
Эта старомодность имеет логичное объяснение. Дело в том, что зверек Марсупилами был придуман еще в 1952-м году комиксистом Андре Франквином
. Похожий отчасти на обезьянку, отчасти на желтого в черную крапинку леопарда, загадочный зверь появился изначально как второстепенный персонаж комикса «Спиру и Фантазио». И так прославился, что в 2000-м году его именем назвали астероид, а статуя не известного науке зверя заняла почетное место во французском музее Гревен.
По приключениям Марсупилами создано несколько десятков иллюстрированных историй, привычкам и особенностям этого зверя посвящена специальная энциклопедия, и, кроме того, он исполнил главную роль в двух анимационных сериалах: один был создан на студии Disney в 1992-1993 гг., другой был запущен во Франции в 2000-2001 (1 и 2 сезон) и возобновлен после перерыва в 2009-м году (сезоны 3, 4, 5).
Одним словом, Марсупилами — настоящая знаменитость в западном мире. И Ален Шаба
(исполнитель главной роли и режиссер игрового «Марсупилами») снимал эту картину именно с позиций многолетнего фаната. Его преданность персонажу проявляется в том, как любовно все сделано в фильме, в том, как тщательно сохранена атмосфера старых комиксов, и в том, разумеется, каким симпатичным получился сам зверек с его блестящими глазками и лоснящейся шерсткой.
В результате фильм вышел забавный, слегка сумбурный, увлекательный, бурлескный и одновременно романтически-сказочный. При некотором желании в нем можно найти даже поводы для размышлений. Например, о том, что к чуду и волшебству не нужно относиться прагматично. Или о тех тайнах, которые, возможно, не стоит раскрывать. Или, наконец, о том, нужна ли вообще вечная молодость.
Эти последние размышления оказались бы очень кстати. Ведь реальный Марсупилами, к сожалению, вовсе не обладает секретом неиссякаемой юности. Пусть шкурка зверя, обновленная компьютерщиками, издает нежное свечение, но в поступках его легко угадать солидный возраст. Фильм получился больше похожим на прощальный поклон в сторону Марсупилами, а не на проект, развивающий известную франшизу. Он заставляет думать о том, как изменилось за последние пару десятилетий детское кино, о новых героях, которые в нем появились, о новых типах сюжетов. И о том, что бесконечные обновления старых персонажей, которые стали модны в последние годы в кино, напоминают жалкие попытки профессора Эрмозо вернуть себе молодость.
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