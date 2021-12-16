Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Цветы войны»: Полный букет

Спутник телезрителя >>
16 декабря 2021
Кристиан Бейл на фоне китайско-японского конфликта

«Цветы войны»: Полный букет

Фильм основан на событиях, произошедших в 1937 году в Нанкине — бывшей на тот момент столице Китайской Республики. Японская армия захватила город и оставалась в нем около шести недель, зверски убивая и насилуя мирных граждан. Беспрецедентная жестокость японских солдат оценивается историками в 500 000 человеческих жизней. Эти события получили название «Нанкинская резня», и до сих пор служат причиной ненависти к японцам со стороны китайцев.

Герой Кристиана Бейла — американский гробовщик Джон, трусливый и жалкий, но именно на него по роковому стечению обстоятельств выпадает миссия спасти маленьких девочек, учениц из монастыря, а еще проституток из соседнего борделя. Женщины и дети прячутся в погребе церкви, а Джон прикидывается католическим священником, ведь в то время святые отцы имели неприкосновенность на территории военных действий. Неожиданно для себя самого подлец не бежит из города, а духовно перерождается и всеми силами пытается помочь выжить тем, кто остался никому на свете не нужен.

«Цветы войны»: Полный букет

Чжан Имоу — мастер каллиграфически точного кино про войну: движения резкие и четкие, в каждом эпизоде — самодостаточное высказывание, каждый кадр — отдельное произведение искусства. Причина вовсе не в хождении по воде или умении героев летать, что тем не менее воспринимается совершенно серьезно. Это — симбиоз жестокости и совершенной красоты, — важная часть китайского кинематографа.

Смотреть онлайн «Цвет войны» Чжана Имоу

«Цветы войны» нельзя назвать исключением из правил. Картина идеально вписывается в фильмографию режиссера: война, противостояние Китая и Японии, победоносно-исторический эпос. За одним лишь исключением, в виде Кристиана Бейла, образ которого органично вписался в реальность китайского города Нанкина середины прошлого века. Это история не столько о героизме и мужестве, сколько о поступках и выборе, который хотя бы раз в жизни дается каждому: бежать или обратить внимание на того, кто нуждается в помощи? Правильный ответ дать не так просто, однако, очевидно, что нет ничего бесполезнее и разрушительнее войны, которая убивает не только все живое вокруг, но и человека внутри человека. Это самое страшное.


версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Николаай (Киев)   30.12.2012 - 12:26
Смотрю прямо сейчас этот фильм. Что могу сказать... Войны забывать нельзя, но воспоминания или фильмы о них не должны разжигать желание следующих войн. читать далее>>
№ 1
Ира Калужина (Москва)   3.08.2012 - 22:51
Очень сильный фильм. Тяжёлый. До слёз.... Бэйл на высоте, как всегда...Женская часть пронзительно хороша. Красивые, чистые девочки.... читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Режиссеру «Героя» и «Дома летающих кинжалов» Чжану Имоу исполнилось 70 лет
Неделя китайских фильмов
Поиск по меткам
Исторический фильм/сериал
персоны
Кристиан БейлЧжан Имоу
фильмы
Цветы войны

фотографии >>
«Цветы войны»: Полный букет фотографии
«Цветы войны»: Полный букет фотографии
«Цветы войны»: Полный букет фотографии
«Цветы войны»: Полный букет фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Соловьёв
13 декабря ушёл из жизни режиссёр Сергей Соловьёв.

День рождения >>

Александр Галевский
Николай Горлов
Светлана Дружинина
Ольга Медынич
Константин Октябрьский
Александр Паль
Анатолий Пустохин
Тарас Цымбалюк
Фарида Шарипова
Бенджамин Брэтт
Марушка Детмерс
Бен Кросс
Эугениуш Куявский
Витторио Меццоджорно
Миранда Отто
Лив Ульман
все родившиеся 16 декабря >>

Афиша кино >>

Остров Бергмана
драма
Франция, Швеция, 2021
Оленьи рога
мистика, научная фантастика, фильм ужасов, экранизация
США, Канада, 2021
Ёлки-8
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2021
Ночь принадлежит нам
мелодрама, эротика
Франция, 2021
Преступный квест
боевик, научная фантастика, триллер, экранизация
США, 2021
Конец света
триллер, фильм ужасов
Аргентина, 2021
Матрица: Воскрешение
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2021
Школа магических зверей
детский фильм, приключения, семейное кино
Австрия, Германия, 2021
Человек-Паук: Нет пути домой
боевик, научная фантастика, приключения
Исландия, США, 2021
Заводной апельсин
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Великобритания, США, 1971
Матрица
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 1999
Честный развод
комедия, мелодрама
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен