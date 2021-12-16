«Цветы войны»: Полный букет

Кристиан Бейл на фоне китайско-японского конфликта
Фильм основан на событиях, произошедших в 1937 году в Нанкине — бывшей на тот момент столице Китайской Республики. Японская армия захватила город и оставалась в нем около шести недель, зверски убивая и насилуя мирных граждан. Беспрецедентная жестокость японских солдат оценивается историками в 500 000 человеческих жизней. Эти события получили название «Нанкинская резня», и до сих пор служат причиной ненависти к японцам со стороны китайцев.
Герой Кристиана Бейла
— американский гробовщик Джон, трусливый и жалкий, но именно на него по роковому стечению обстоятельств выпадает миссия спасти маленьких девочек, учениц из монастыря, а еще проституток из соседнего борделя. Женщины и дети прячутся в погребе церкви, а Джон прикидывается католическим священником, ведь в то время святые отцы имели неприкосновенность на территории военных действий. Неожиданно для себя самого подлец не бежит из города, а духовно перерождается и всеми силами пытается помочь выжить тем, кто остался никому на свете не нужен.
Чжан Имоу
— мастер каллиграфически точного кино про войну: движения резкие и четкие, в каждом эпизоде — самодостаточное высказывание, каждый кадр — отдельное произведение искусства. Причина вовсе не в хождении по воде или умении героев летать, что тем не менее воспринимается совершенно серьезно. Это — симбиоз жестокости и совершенной красоты, — важная часть китайского кинематографа.
Смотреть онлайн
«Цвет войны» Чжана Имоу
«Цветы войны»
нельзя назвать исключением из правил. Картина идеально вписывается в фильмографию режиссера: война, противостояние Китая и Японии, победоносно-исторический эпос. За одним лишь исключением, в виде Кристиана Бейла, образ которого органично вписался в реальность китайского города Нанкина середины прошлого века. Это история не столько о героизме и мужестве, сколько о поступках и выборе, который хотя бы раз в жизни дается каждому: бежать или обратить внимание на того, кто нуждается в помощи? Правильный ответ дать не так просто, однако, очевидно, что нет ничего бесполезнее и разрушительнее войны, которая убивает не только все живое вокруг, но и человека внутри человека. Это самое страшное.
обсуждение >>