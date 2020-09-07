«Вспомнить все»: Ни Марса, ни Шварца

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Простой работяга Даг Куэйд
каждую свою простую и скучную ночь видит непростые сны о том, как он спасает свою непростую возлюбленную
, будучи не простым, а секретным агентом. Просыпаясь Даг каждый раз обнаруживает возле себя эффектную, но простую жену
, а после отправляется на лифте под названием «Скат» на другой конец Земли, чтобы строить не совсем простых роботов-полицейских. Все очень просто и незатейливо, если не брать в расчет то, что «Скат» доставляет людей в противоположную часть света, проходя при этом сквозь земное ядро, чья температура достигает 5000 градусов по Цельсию.
Впрочем, бог с ним, с этим ядром. Ведь впереди Дага поджидает куча непростых неприятностей, хотя все началось с довольно банальной передряги – нашего героя уволили, несмотря на то, что он, как истинный труженик цеха по производству особо важных элементов охраны местного царька, перевыполнял план, да и вообще красуется на «доске почета». Огорченный и опечаленный таким поворотом судьбы, наш герой пропустил по стаканчику со своим дружком – бывшим коллегой по пресловутому заводу – и отправился в компанию «Вспомнить все»
(представляющую собой захудалую контору в Китайском квартале с Джоном Чо
во главе), чтобы прижить себе искусственные воспоминания о том, что он – сверхсекретный агент с миссией по спасению человечества. Ну а дальше, собственно, начинается то, ради чего мы здесь сегодня и собрались, - мочилово. И будет вам и трехгрудая барышня, и толстая тетка на регистрации, и фраза про Марс, и голографическая голова, и повстанческая группировка. Вот только не увидите вы ни Шварца
, ни Стоун
, ни Айронсайда
. Ведь это не легенда двадцатилетней давности, придуманная Полом Верховеном
, а, всего лишь, новый экшн от Лена Уайзмана
.
К сожалению, вся туманность и неопределенность, которую нагнетали создатели ремейка
«Вспомнить все», скрывая многие детали съемок и сюжета, сыграла против них самих. Да, мы увидели тот обещанный размах, но от этого нам ни холодно, ни тепло. К тому же, Уайзману не повезло – его фантастический эпос вышел на экраны позже нолановского
завершения трилогии о Темном рыцаре
. И, следовательно, все зрители, обученные тому, как должен выглядеть современный боевик, сравнивают опус Уайзмана с размахом и умом Нолана
не в пользу первого.
Но начнем все же с плюсов, коих всего три.
Во-первых, это, конечно же, сильная актерская команда, в которой явно солируют Колин Фаррелл
, Кейт Бекинсейл
и Джессика Бил
. Последняя даже лучше смотрится, чем Рэйчел Тикотин
из оригинальной экранизации
рассказа Филипа К. Дика. Что касается Брайана Крэнстона
и Билла Найи
, то им не хватило экранного времени, чтобы раскрыть своих персонажей во всей красе.
Во-вторых, стоит отдельно упомянуть спецэффекты, разработанные Питером Чаингом
, Эдрианом де Уэтом
и Грэмом Джеком
, а также мастерские экшн-сцены. В общем, все то, что отвечает за драйв и визуальность, заслуживает всяческих похвал. Беготня по лифтам, погоня на летающих авто, разборка с отрядом спецназа в одиночку, финальное крушение печально известного лифта – все это радует глаз.
В-третьих, старых киноманов, наверняка, порадуют цитаты из версии 1990 года. А противопоставление двух миров – Объединенной Федерации Британии и Колонии – вызовет в памяти такие фильмы, как «Особое мнение»
и «Бегущий по лезвию»
(оба, кстати, так же поставлены по произведениям Филипа К. Дика
). В картине так же нашлось место постапокалиптике – безжизненному и зараженному химическим оружием пространству, по которому отваживаются бродить лишь люди вроде тех, коих мы знаем по «Сталкеру»
. Перебежки по лифтовым шахтам схожи с такими же геометрическими кульбитами из «Куба»
и «Хижины в лесу»
, а полеты на машинах памятны еще со времен «Назад в будущее»
и «Пятого элемента»
. Правда, спустя час вам уже поднадоест считывать все эти аналогии, и вы попросту уснете.
В остальном, как вы уже догадались, смотреть этот фильм скучно и малоинтересно. Не спасает фильм даже упомянутое выше противопоставление миров, так как стерильность и обыденность Федерации из-за оператора Пола Кэмерона
не только проникла в мрачную Колонию, но и повлияла на весь настрой картины. Стерильно, безжизненно и шаблонно. А какие речи произносят персонажи! Словно создатели решили впихнуть в свое детище все самое худшее из фильмов эпохи видеобума: дикость сюжета, максимум клише, напыщенные диалоги, кучу трупов (пусть и синтетических) и картонных персонажей.
А потому в финале, когда главный герой вопрошает: «А что если я действительно сплю?»
- так и хочется воскликнуть «Да!»
, чтобы хоть как-то оправдать вымученность и погрешности, царившие два часа на экране.
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