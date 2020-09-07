Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Вспомнить все»: Ни Марса, ни Шварца

Спутник телезрителя >>
7 сентября 2020
дддд

«Вспомнить все»: Ни Марса, ни Шварца

Простой работяга Даг Куэйд каждую свою простую и скучную ночь видит непростые сны о том, как он спасает свою непростую возлюбленную, будучи не простым, а секретным агентом. Просыпаясь Даг каждый раз обнаруживает возле себя эффектную, но простую жену, а после отправляется на лифте под названием «Скат» на другой конец Земли, чтобы строить не совсем простых роботов-полицейских. Все очень просто и незатейливо, если не брать в расчет то, что «Скат» доставляет людей в противоположную часть света, проходя при этом сквозь земное ядро, чья температура достигает 5000 градусов по Цельсию.

Впрочем, бог с ним, с этим ядром. Ведь впереди Дага поджидает куча непростых неприятностей, хотя все началось с довольно банальной передряги – нашего героя уволили, несмотря на то, что он, как истинный труженик цеха по производству особо важных элементов охраны местного царька, перевыполнял план, да и вообще красуется на «доске почета». Огорченный и опечаленный таким поворотом судьбы, наш герой пропустил по стаканчику со своим дружком – бывшим коллегой по пресловутому заводу – и отправился в компанию «Вспомнить все» (представляющую собой захудалую контору в Китайском квартале с Джоном Чо во главе), чтобы прижить себе искусственные воспоминания о том, что он – сверхсекретный агент с миссией по спасению человечества. Ну а дальше, собственно, начинается то, ради чего мы здесь сегодня и собрались, - мочилово. И будет вам и трехгрудая барышня, и толстая тетка на регистрации, и фраза про Марс, и голографическая голова, и повстанческая группировка. Вот только не увидите вы ни Шварца, ни Стоун, ни Айронсайда. Ведь это не легенда двадцатилетней давности, придуманная Полом Верховеном, а, всего лишь, новый экшн от Лена Уайзмана.

«Вспомнить все»: Ни Марса, ни Шварца

К сожалению, вся туманность и неопределенность, которую нагнетали создатели ремейка «Вспомнить все», скрывая многие детали съемок и сюжета, сыграла против них самих. Да, мы увидели тот обещанный размах, но от этого нам ни холодно, ни тепло. К тому же, Уайзману не повезло – его фантастический эпос вышел на экраны позже нолановского завершения трилогии о Темном рыцаре. И, следовательно, все зрители, обученные тому, как должен выглядеть современный боевик, сравнивают опус Уайзмана с размахом и умом Нолана не в пользу первого.

Но начнем все же с плюсов, коих всего три.
Во-первых, это, конечно же, сильная актерская команда, в которой явно солируют Колин Фаррелл, Кейт Бекинсейл и Джессика Бил. Последняя даже лучше смотрится, чем Рэйчел Тикотин из оригинальной экранизации рассказа Филипа К. Дика. Что касается Брайана Крэнстона и Билла Найи, то им не хватило экранного времени, чтобы раскрыть своих персонажей во всей красе.

Во-вторых, стоит отдельно упомянуть спецэффекты, разработанные Питером Чаингом, Эдрианом де Уэтом и Грэмом Джеком, а также мастерские экшн-сцены. В общем, все то, что отвечает за драйв и визуальность, заслуживает всяческих похвал. Беготня по лифтам, погоня на летающих авто, разборка с отрядом спецназа в одиночку, финальное крушение печально известного лифта – все это радует глаз.

«Вспомнить все»: Ни Марса, ни Шварца

В-третьих, старых киноманов, наверняка, порадуют цитаты из версии 1990 года. А противопоставление двух миров – Объединенной Федерации Британии и Колонии – вызовет в памяти такие фильмы, как «Особое мнение» и «Бегущий по лезвию» (оба, кстати, так же поставлены по произведениям Филипа К. Дика). В картине так же нашлось место постапокалиптике – безжизненному и зараженному химическим оружием пространству, по которому отваживаются бродить лишь люди вроде тех, коих мы знаем по «Сталкеру». Перебежки по лифтовым шахтам схожи с такими же геометрическими кульбитами из «Куба» и «Хижины в лесу», а полеты на машинах памятны еще со времен «Назад в будущее» и «Пятого элемента». Правда, спустя час вам уже поднадоест считывать все эти аналогии, и вы попросту уснете.

В остальном, как вы уже догадались, смотреть этот фильм скучно и малоинтересно. Не спасает фильм даже упомянутое выше противопоставление миров, так как стерильность и обыденность Федерации из-за оператора Пола Кэмерона не только проникла в мрачную Колонию, но и повлияла на весь настрой картины. Стерильно, безжизненно и шаблонно. А какие речи произносят персонажи! Словно создатели решили впихнуть в свое детище все самое худшее из фильмов эпохи видеобума: дикость сюжета, максимум клише, напыщенные диалоги, кучу трупов (пусть и синтетических) и картонных персонажей.

А потому в финале, когда главный герой вопрошает: «А что если я действительно сплю?» - так и хочется воскликнуть «Да!», чтобы хоть как-то оправдать вымученность и погрешности, царившие два часа на экране.


версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Саламандр (Одесса)   9.08.2012 - 03:46
Если мне не изменяет память, идея в рассказе Филипа Дика заключалась вовсе не в убийстве повстанцев. Да и экранизировать его точно и дословно можно было бы разве что в виде короткометражки, потому что,... читать далее>>
№ 1
Nexia   9.08.2012 - 02:04
доколе, доколе я спрашиваю аффтара будут издеваться над винрарнейшими произведения Дика?Во всяком случае я не помню ни одной экранизации, где бы полностью не извратили смысл книги?А чем плоха оригинальная... читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Майкл АйронсайдКейт БекинсейлДжессика БилПол ВерховенБрайан КрэнстонБилл НайиШэрон СтоунРэйчел ТикотинКолин ФарреллДжон ЧоАрнольд Шварценеггер
фильмы
Вспомнить всёВспомнить всё

фотографии >>
«Вспомнить все»: Ни Марса, ни Шварца фотографии
«Вспомнить все»: Ни Марса, ни Шварца фотографии
«Вспомнить все»: Ни Марса, ни Шварца фотографии
«Вспомнить все»: Ни Марса, ни Шварца фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александра Ливанская
5 сентября ушла из жизни тележурналистка Александра Ливанская.
Иржи Менцель
5 сентября ушёл из жизни режиссёр Иржи Менцель.

День рождения >>

Игорь Кистол
Игорь Кулачко
Михаил Матвеев
Наталья Павленкова
Евгений Перов
Любовь Тихомирова
Артемий Шаффер
Олег Штефанко
Баходыр Юлдашев
Корбин Бернсен
Эван Рэйчел Вуд
Джон Филлип Лоу
Ольгерд Лукашевич
Девон Сава
Иоанна Тшепециньская
Мира Фурлан
все родившиеся 7 сентября >>

Афиша кино >>

Ассистентка
драма, социальная драма, триллер
США, 2019
Куратор
драма, криминальный фильм
Россия, 2019
Говард и Замёрзшее Королевство
приключения, семейное кино, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
Канада, 2016
Мулан
драма, приключения, семейное кино
Китай, США, 2020
BTS: Разбей тишину. Фильм
фильм-концерт, музыкальный
Южная Корея, 2020
Танцор года
Россия, 2019
Несломленные
спортивный фильм
Россия, Эстония, Япония, 2020
Довод
боевик, драма, триллер, шпионский фильм
Великобритания, Канада, США, 2020
Притворись моим женихом
комедия, мелодрама
Польша, 2017
Новые мутанты
боевик, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2020
Сказки Серого Волка
комедия, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, ЮАР, 2016
Явление
драма
Португалия, США, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен