«От винта 3D»: «Тачки» с крыльями

Вторичная история для самых маленьких
«От винта 3D»
— русский компьютерный мультфильм, в котором на примере истории про миленькие игрушечного вида самолетики авторы объясняют детям, что успех не дается без труда и что добытая нечестным путем победа непременно оборачивается поражением. Полагаю, для родителей маленьких (от 4 до 10 лет) сыновей этой информации будет достаточно, чтобы смело устремиться в кино.
Мальчишки будут довольны: машинки, механизмы, полеты, фигуры высшего пилотажа, соревнования, немногочисленные, но качественные спецэффекты, и все это в стерео-проекции. Да и родители могут не волноваться, поскольку «От винта» — вполне надежное кино с простой и внятной моралью, без сомнительных шуточек, без клипового монтажа и головокружительных пролетов и других перегибов в какую-либо сторону.
Можно еще добавить, что Валентин Гафт
прекрасно исполнил роль доброго, но строгого учителя. Что несколько коротких моментов в фильме вполне претендуют на художественность (например, в самом начале объемный самолетик играет с плоскими облаками, а чуть позже довольно красиво и необычно показано, как главный герой выходит за границы возможного во время своих тренировок). Можно отметить, что изображение временами хорошо настолько, что забываешь о русском происхождении кино. Что стерео (т.е. 3D) здесь не пустой звук: персонажи и впрямь действуют в трехмерном пространстве. Ну, и звездное небо еще красиво получилось.
На этом хорошо бы и остановиться в рассказе про «От винта». Потому что ругать русские полнометражные мультфильмы — занятие некрасивое и пошлое. Смешно же их ставить рядом с американскими или даже японскими работами. Потому что бюджеты у нас в разы меньше, команды малочисленнее, техническую базу и квалификацию профессионалов невозможно сравнивать, и пока рано ждать, что наш фильм окажется на уровне какого-нибудь «Мадагаскара 3
» или «Ледникового периода 4
». А тут еще речь про компанию «Парадиз», которая одна из немногих снимает мультфильмы без государственной поддержки (насколько известно автору этого текста), за что им глубочайший респект. Отдельной строкой стоит заметить, что женщины-режиссеры — большая редкость в полнометражном кино, а на этом фильме в роли режиссера дебютировала недавняя выпускница ВГИКа Ольга Лопато
. Все эти факты вместе вызывают желание оценить фильм на твердую четверку и не говорить о нем ничего плохого.
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«От винта 3D»
И все же обойтись без критики, даже жесткой критики, решительно невозможно. Потому что в фильме «От винта», помимо прочих оплошностей, есть один весьма типичный и какой-то прямо неистребимый недостаток, которым страдает в последние лет десять бОльшая часть русского развлекательного кино. Это вторичность. На афише можно увидеть слоган «А наши тачки летают!». И появился он там неспроста. В «От винта» действительно много, мягко говоря, заимствований из «Тачек
». К примеру, дизайн: ведь самолетики можно очень по-разному изображать. Именно этот слегка игрушечный стиль с оттенком ретро придумал все же Pixar. Или суть конфликта: соревнования, вопросы о том, что такое победа, как ее достичь и чем ради нее можно, а чем нельзя пожертвовать. Почему? Машины и самолеты могут не только в гонках участвовать, но и перевозить почту, например, или людей. У Disney была, в частности, чудесная короткометражка про маленький почтовый самолет, который летит через бурю, чтобы доставить важное письмо.
В героях фильмов тоже легко заметить сходство: Бывалый
из «От винта» очень уж сильно напоминает Дока Хадсона, он тоже потерпел своего рода поражение на гонках (правда, не сам проиграл, но пережил несчастный случай с учеником), и, кстати, об этой истории Витязь
узнает тоже из газетных вырезок, которыми обклеена «берлога» мастера. И девушка Молния
своим гламурным розово-сиреневым цветом напоминает о Салли куда больше, чем хотелось бы.
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Рецензия на мультфильм «Самолёты»
Самое забавное, что «От винта» умудрился оказаться вторичным не только по отношению к давно вышедшим первым «Тачкам», но и к Pixar’овским «Самолётам
». И не только потому, что ИХ тачки ТОЖЕ летать умеют. Похожа у фильмов и преамбула: у Pixar’а мы тоже увидим провинциала, который мечтает о большом спорте. Конечно, наши аниматоры не могли об этом знать, когда запускали проект, но не могли и не понимать, что выбрали совершенно исхоженную завязку для сюжета. Снимать такую историю — либо очень смелый шаг, либо очень глупый.
Впрочем, даже банальный, заимствованный и предсказуемый сюжет можно хорошо разыграть. На то в кино есть монтаж, музыка, диалоги, интересные мизансцены и другие трюки, заставляющие зрителя смеяться, плакать и переживать за героев даже тогда, когда хэппи-энд гарантирован. Увы, здесь не тот случай. Монтаж в фильме простенький, несколько необычных планов погоды не делают, режиссура аккуратная и робкая. Будто Лопато делала свой фильм для сердечников, которым противопоказано волнение, а потому везде стремилась срезать острые углы. Диалоги не то чтобы безграмотны или вульгарны, но очень уж невыразительны, как светская болтовня, речевые обороты которой претендуют на оригинальность, хотя давно уже утратили не только первую, но даже вторую свежесть. Однако хуже всего выбрана музыка. Она как будто специально снижает темпоритм самых эмоционально напряженных сцен. Взяв за основу первые такты из «Мгновений» Таривердиева
, композитор Гари Миллер
главную музыкальную тему выдержал в стиле шпионского детектива, что очень странно для фильма про открытого душой молодого парня, яростно стремящегося к победе.
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Рецензия на мультфильм «Тачки 3»
Одним словом, если маленьким детям «От винта» имеет шанс понравиться, то взрослые вряд ли придут от него в восторг. Скорее всего, фильм покажется предсказуемым и слегка вялым. Сомнительно, чтобы он вошел в золотой фонд нашей анимации. Впрочем, нельзя сказать, что «От винта» совсем не важен. Да, он похож на неуверенную попытку делать качественное кино, слишком пока боязливую, чтобы кино получилось действительно качественным. Но это небольшой шаг в развитии русских технологий — компьютерных, повествовательных, даже режиссерских. Как довольно точно заметила Ольга Лопато в своем интервью
, этот фильм сделан, и он действительно вполне надежно скроен, то есть нигде не рвется ни самолетная обшивка, ни нить повествования. А это уже неплохо для российского кино.
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