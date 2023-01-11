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«Неудержимые 2»: Держите меня семеро

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11 января 2023
Продолжение экшн-франшизы за авторством Сильвестра Сталлоне

«Неудержимые 2»: Держите меня семеро

Если вы все еще считаете, что 80-е и 90-е уже давно прошли, то зря. Слай, Арни и Брюсик (так величали в свое время Брюса Уиллиса дамы почтенного возраста) убеждены в обратном, и вы еще долго пребудете в плену у «Неудержимых».

Смотреть онлайн «Неудержимые 2» Саймона Уэста
Схема сюжета второй части популярного боевика, покорившего сердца зрителей среднего поколения два года назад, все та же. Отряд наемников под руководством Барни Росса отправляется на четко расписанное по ролям и количеству трупов задание в один из «горячих» уголков планеты, но в силу сложившихся обстоятельств вынужден сражаться с превышающими во много раз силами противников. Вместо вымышленного государства здесь местечко в Болгарии, вместо Заяса и РобертсаВан Дамм и Эдкинс, а стрельба и прочие пиротехнические красоты спровоцированы не попыткой выжить, как в первой части, а жаждой мести — в одной из начальных сцен был зверски умерщвлен их товарищ по оружию.

«Неудержимые 2»: Держите меня семеро

Перестрелки, драки, шутки «а ля Коммандо»… Казалось бы, что еще нужно для счастья?! Но у вторых «Неудержимых» присутствует одно существенное отличие. Режиссерское кресло на сей раз занял не Сильвестр Сталлоне, а Саймон Уэст. Что сразу же повлияло и на сюжет, и на характеры, и на видение истории. Уэст памятен тем, что именно он собрал в одном фильме Кейджа, Кьюсака, Малковича и Бушеми. Актерская команда «Воздушной тюрьмы» получилась по-хорошему смешной и незабываемой, и продюсеры рискнули вновь предложить Саймону Уэсту чисто «мужское» кино. И не прогадали!

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Режиссер в свою очередь сделал ставку на узнаваемость персонажей и так же не прогадал. Персонажи всю дорогу шутят друг над другом. То бывшего губернатора Калифорнии Терминатором обзовут, то бывшего противника Брюса Ли представят как Одинокого Волка, а в финале и вовсе припишут ему лавры Рэмбо. Эти все имена и прозвища словно призваны для того, чтобы человек, выросший, например, на «Рокки», ностальгически улыбнулся. А за всем, что творится на экране, как признался сам Сталлоне, стоит полуистлевшая тень «Грязной дюжины».

В сиквеле «Неудержимых» нет харизмы Эрика Робертса и Микки Рурка, но и без них в картине ощущается мощь. Оно и немудрено, ведь к команде Сталлоне присоединились «крутые перцы» старой закалки — Чак Норрис, Брюс Уиллис и Арнольд Шварценеггер (вы только посмотрите на них, какие красавцы!).

«Неудержимые 2»: Держите меня семеро

Все трое отрабатывают свои типажи со свойственными героям боевиков двадцатилетней давности прямолинейностью и юмором. «Железный Арни» походя вырывает дверцу машины, Джон Макклейн все норовит ему доказать, что и он так может. А Одинокий Волк предстает «богом из машины» — периодически спасает главных героев из многочисленных передряг, появляясь из Ниоткуда и исчезая в Никуда.

Смотрите также «Неудержимые 3»: В бой идут не одни старики
Что касается антагонистов, то здесь все просто. С одной стороны — «Неудержимые», а с другой — ЖКВД. Не считать же Скотта Эдкинса достойным противником таким грозным и неприступным старикам, как Арни, Слай или Джейсон Стэтэм. Собственно, и Жан-Клод тоже с большой натяжкой подходит на такую роль, но у него за плечами хотя бы «Универсальный солдат» (как и у Дольфа Лундгрена, который в фильме похвастался своими познаниями в химии).

«Неудержимые» вполне могут стать долгоиграющей франшизой, если сумеют удержать творческий запал и боевой драйв. А главное, если позволит здоровье. Ведь и Шварценеггер, и Сталлоне, и Уиллис уже далеко не молоды. Многие зрители, наверняка, будут рады увидеть этих трех глыб вместе еще много раз. Но пока же советую вам посмотреть продолжение, смакуя при этом слухи о том, что в третьей части возможно появление Джеки Чана и Николаса Кейджа. Вот это будет потеха!


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обсуждение >>
№ 2
Balrog   28.09.2012 - 02:54
... 1 000 000 раз подписываюсь под этими словами, как истинный поклонник боевиков 80-90-ЫХ. И плевать в рожу всем, кто говорит, что ВЫ устарели! Парни, ВЫ лучшие, были, есть и будете! ВАШИ ИСТИННЫЕ... читать далее>>
№ 1
zura (moldavi)   21.08.2012 - 18:43
xaposhi film xachu smatret читать далее>>
Всего сообщений: 2
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