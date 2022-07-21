«Пираньи 3DD»: Пираньи против «Спасателей Малибу»

Трэш-продолжение известной франшизы
Один нехороший человек задумал открыть аквапарк, где главной приманкой для посетителей стали бы полуголые девицы. Но вот беда! Ближайший водоем с недавних пор запрещен для любого использования, ибо в нем могут водиться полчища кровожадных мутировавших пираний. Что же делать? Сей вопрос решается легко — при помощи денежных вложений в правильный карман. И вскоре нашему дельцу удается провести трубу к этому злосчастному озеру и преспокойненько наполнить бассейны прозрачной и холодной водичкой. А вместе с ней в парк приплыли и нежелательные посетители — клыкастые рыбешки, умеющие теперь не то что прыгать, а ходить по земле! И началась бы кровавая вакханалия, если бы не одно «но». Вместо Александра Ажа
режиссерское кресло занял Джон Гулажер
— создатель «трехгрошовой» трэш-трилогии «Пир»
. А он, как известно, губит хорошие идеи на корню...
И все же есть в этом бреде под названием «Пираньи 3DD»
пара-тройка светлых моментов. Во-первых, в продолжении мы снова видим Кристофера Ллойда
(от него все-таки сбежал экземпляр, который он так долго изучал!) и Винга Рэймса
(как ни странно, помощник шерифа выжил и теперь явно метит на место Шерри
). Во-вторых, перед нами предстают Гэри Бьюзи
(ему досталась ответственная роль «краснорубашечника»
в начальной сцене с мертвой коровой) и Дэвид Хасселхофф
(в роли самого себя любимого да еще и в образе «Спасателя Малибу»
). И, в-третьих, главную роль сыграла Даниэль Панабэйкер
, памятная по карпентеровской «Палате»
и ремейкам «Пятницы, 13-й»
и «Безумцев»
. Хотя лучше бы не играла...
А в остальном картина представляет собой все самое худшее, что бросалось в глаза при просмотре оригинала. Абсолютно бредовый сюжет (ходячие пираньи, обитание рыб в человеческом организме, как в «Чужом»
), идиотские шутки в стиле «Американского пирога»
(пирогом в данном случае выступает пиранья, она же пробирается крайне естественным способом и в одну несчастную из-за своей тупости героиню), плохая игра актеров (особенно отличилась молодежь), избитые клише (жертвы барахтаются в воде вместо того, чтобы выпрыгнуть на твердую почву) и кровавый трэш (красная краска на телах, муляжи так и норовят сползти с актеров).
Смотреть онлайн
«Пираньи 3DD»
Гулажеру
удалось стопроцентно только одно. После его сиквела за «Пираний»
если и будут браться, то компании с мизерными бюджетами, посредственными режиссерами и прицелом на видео- и DVD-продукцию. И будут зрители пубертатного периода наслаждаться размером D вышедших в тираж порнозвезд уже в одиночку дома. Что, конечно же, интимно, но скучно, как и просмотр этой поделки...
обсуждение >>