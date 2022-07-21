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«Пираньи 3DD»: Пираньи против «Спасателей Малибу»

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21 июля 2022
Трэш-продолжение известной франшизы

«Пираньи 3DD»: Пираньи против «Спасателей Малибу»

Один нехороший человек задумал открыть аквапарк, где главной приманкой для посетителей стали бы полуголые девицы. Но вот беда! Ближайший водоем с недавних пор запрещен для любого использования, ибо в нем могут водиться полчища кровожадных мутировавших пираний. Что же делать? Сей вопрос решается легко — при помощи денежных вложений в правильный карман. И вскоре нашему дельцу удается провести трубу к этому злосчастному озеру и преспокойненько наполнить бассейны прозрачной и холодной водичкой. А вместе с ней в парк приплыли и нежелательные посетители — клыкастые рыбешки, умеющие теперь не то что прыгать, а ходить по земле! И началась бы кровавая вакханалия, если бы не одно «но». Вместо Александра Ажа режиссерское кресло занял Джон Гулажер — создатель «трехгрошовой» трэш-трилогии «Пир». А он, как известно, губит хорошие идеи на корню...

И все же есть в этом бреде под названием «Пираньи 3DD» пара-тройка светлых моментов. Во-первых, в продолжении мы снова видим Кристофера Ллойда (от него все-таки сбежал экземпляр, который он так долго изучал!) и Винга Рэймса (как ни странно, помощник шерифа выжил и теперь явно метит на место Шерри). Во-вторых, перед нами предстают Гэри Бьюзи (ему досталась ответственная роль «краснорубашечника» в начальной сцене с мертвой коровой) и Дэвид Хасселхофф (в роли самого себя любимого да еще и в образе «Спасателя Малибу»). И, в-третьих, главную роль сыграла Даниэль Панабэйкер, памятная по карпентеровской «Палате» и ремейкам «Пятницы, 13-й» и «Безумцев». Хотя лучше бы не играла...

«Пираньи 3DD»: Пираньи против «Спасателей Малибу»

А в остальном картина представляет собой все самое худшее, что бросалось в глаза при просмотре оригинала. Абсолютно бредовый сюжет (ходячие пираньи, обитание рыб в человеческом организме, как в «Чужом»), идиотские шутки в стиле «Американского пирога» (пирогом в данном случае выступает пиранья, она же пробирается крайне естественным способом и в одну несчастную из-за своей тупости героиню), плохая игра актеров (особенно отличилась молодежь), избитые клише (жертвы барахтаются в воде вместо того, чтобы выпрыгнуть на твердую почву) и кровавый трэш (красная краска на телах, муляжи так и норовят сползти с актеров).

Смотреть онлайн «Пираньи 3DD»
Гулажеру удалось стопроцентно только одно. После его сиквела за «Пираний» если и будут браться, то компании с мизерными бюджетами, посредственными режиссерами и прицелом на видео- и DVD-продукцию. И будут зрители пубертатного периода наслаждаться размером D вышедших в тираж порнозвезд уже в одиночку дома. Что, конечно же, интимно, но скучно, как и просмотр этой поделки...


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«Пираньи 3DD»: Пираньи против «Спасателей Малибу» фотографии
«Пираньи 3DD»: Пираньи против «Спасателей Малибу» фотографии
«Пираньи 3DD»: Пираньи против «Спасателей Малибу» фотографии
«Пираньи 3DD»: Пираньи против «Спасателей Малибу» фотографии
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