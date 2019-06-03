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«Эволюция Борна»: Поймай меня, если сможешь

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3 июня 2019
Джереми Реннер в поисках наркотиков и Джейсона Борна

«Эволюция Борна»: Поймай меня, если сможешь

Человеческое тело в воде. Но не вялое, а подвижное и гибкое. Человек выныривает, и перед нами предстает Джереми Реннер в образе секретного агента Аарона Кросса. А кругом заснеженная тайга...

С этих кадров начинается «Эволюция Борна», которую снял Тони Гилрой, приложивший руку к написанию сценариев предыдущих трех фильмов о Джейсоне Борне. Вот только самого Борна здесь мы практически не увидим, кроме пары фотографий и надписи, вырезанной им в избушке посреди леса, из которой следует, что он бывал и на Аляске. Джейсон Борн здесь словно неуловимый призрак. Все про него знают, но никто лично не видел его живьем.

«Эволюция Борна»: Поймай меня, если сможешь

Действие новой картины разворачивается параллельно событиям «Ультиматума Борна» - последней части трилогии с Мэттом Дэймоном. Пока Аарон Кросс спасается от очередных начальников, решивших ликвидировать очередное спецподразделение, убивают журналиста Саймона Росса, а Памела Ланди собирается обнародовать секретные документы проекта «Трэдстоун». Кросс, у которого все в порядке с мозгами, тем временем спасает миловидную докторшу от убийц лишь для того, чтобы она ему раздобыла таблетки, на которые она же его и подсадила в рамках генетических опытов, проводившихся на солдатах-добровольцах. В общем, обычная история про наркомана в поисках дозы, а не про человека, который занимается поисками самого себя. Что, конечно же, сразу отражается на восприятии персонажа зрителем. Несмотря на то, что среди зрителей попадаются люди с какой-либо зависимостью, все-таки метания героя в исполнении Реннера не вызывают должного сочувствия. Да и глаза его голубые пусты, словно он действительно находится в состоянии ломки.

«Эволюция Борна»: Поймай меня, если сможешь

Но это минусы. К плюсам же данной картины стоит отнести вязкое ощущение напряжения, которое не отпускает на протяжении всего действия. Какая-то непонятная нервозность исходит от каждого кадра, зафиксированного Робертом Элсвитом. Да еще и Джеймс Ньютон Ховард продолжает нагнетать атмосферу в духе своего предшественника - Джона Пауэлла. Его музыка всегда к месту.

К сожалению, в новом фильме франшизы отсутствуют колоритные антагонисты. Эдвард Нортон, в основном, посиживает в кабинете, а те немногие киллеры, что попадаются на пути Кросса, слишком уж мелковаты для него и непрезентабельны. Даже Луис Одзава Чангчьен, что гоняется за Реннером в течении финального получаса, выглядит словно задиристый школьник на фоне суперагента, лихо управляющего мотоциклом. Фильму явно не хватает мастерства таких актеров, как Клайв Оуэн или Карл Урбан, которым удалось создать запоминающиеся образы убийц в предыдущих частях франшизы.

«Эволюция Борна»: Поймай меня, если сможешь

Что касается Рэйчел Вайз, то она прекрасно чувствует себя на месте Франки Потенте и Джулии Стайлз в обязательных для этой серии погонях и лиричных сценах в интерьере замшелых гостиниц.

Пока сложно сказать, пересекутся ли линии Аарона Кросса и Джейсона Борна для того, чтобы они оба задали жару ЦРУ и прочим секретным службам. Для этого персонажу Реннера придется все-таки излечиться от зависимости, а Борну в очередной раз родиться, вынырнув где-нибудь на Северном полюсе.


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«Эволюция Борна»: Поймай меня, если сможешь фотографии
«Эволюция Борна»: Поймай меня, если сможешь фотографии
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обсуждение >>
№ 6
Нарта (Ростов на Дону)   4.12.2012 - 06:23
Ну во первых наши "знатоки" как всегда "перевели все правильно". Фильм в оригинале "Наследие Борна", а никакая не эволюция. Потому как эволюционировать то Борну уже некуда. Трилогия... читать далее>>
№ 5
Елена Т (Москва)   22.10.2012 - 21:00
Так НЕ понять личность Кросса - это надо суметь. Я согласна, что фильм ко франшизе не пришей кобыле хвост, да и продолжаться она едва ли будет: Деймон уже отказался, а без него это бессмысленно. Но ИГРУ... читать далее>>
№ 4
Stella83 (Кишинев)   27.09.2012 - 23:29
Фильм хороший. Нужно смотреть в кинотеатре. читать далее>>
№ 3
Heather (Astana)   1.09.2012 - 12:33
Фильм не о чем , просто пгказали сюжет паралельно 3ей части борна, про еще одного такого же чела. побегал чуток и конец, 2 часа прошли , а толком ничего непоказали...жалко режисер 2,3 части нестал снимать... читать далее>>
№ 2
Marta Shearing (New York)   31.08.2012 - 13:08
Отличный фильм,сходите на него не пожалеете! читать далее>>
Всего сообщений: 6
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