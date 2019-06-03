«Эволюция Борна»: Поймай меня, если сможешь

Джереми Реннер в поисках наркотиков и Джейсона Борна
Человеческое тело в воде. Но не вялое, а подвижное и гибкое. Человек выныривает, и перед нами предстает Джереми Реннер
в образе секретного агента Аарона Кросса. А кругом заснеженная тайга...
С этих кадров начинается «Эволюция Борна»
, которую снял Тони Гилрой
, приложивший руку к написанию сценариев предыдущих трех фильмов о Джейсоне Борне
. Вот только самого Борна здесь мы практически не увидим, кроме пары фотографий и надписи, вырезанной им в избушке посреди леса, из которой следует, что он бывал и на Аляске. Джейсон Борн
здесь словно неуловимый призрак. Все про него знают, но никто лично не видел его живьем.
Действие новой картины разворачивается параллельно событиям «Ультиматума Борна»
- последней части трилогии с Мэттом Дэймоном
. Пока Аарон Кросс спасается от очередных начальников, решивших ликвидировать очередное спецподразделение, убивают журналиста Саймона Росса
, а Памела Ланди
собирается обнародовать секретные документы проекта «Трэдстоун». Кросс, у которого все в порядке с мозгами, тем временем спасает миловидную докторшу
от убийц лишь для того, чтобы она ему раздобыла таблетки, на которые она же его и подсадила в рамках генетических опытов, проводившихся на солдатах-добровольцах. В общем, обычная история про наркомана в поисках дозы, а не про человека, который занимается поисками самого себя. Что, конечно же, сразу отражается на восприятии персонажа зрителем. Несмотря на то, что среди зрителей попадаются люди с какой-либо зависимостью, все-таки метания героя в исполнении Реннера
не вызывают должного сочувствия. Да и глаза его голубые пусты, словно он действительно находится в состоянии ломки.
Но это минусы. К плюсам же данной картины стоит отнести вязкое ощущение напряжения, которое не отпускает на протяжении всего действия. Какая-то непонятная нервозность исходит от каждого кадра, зафиксированного Робертом Элсвитом
. Да еще и Джеймс Ньютон Ховард
продолжает нагнетать атмосферу в духе своего предшественника - Джона Пауэлла
. Его музыка всегда к месту.
К сожалению, в новом фильме франшизы отсутствуют колоритные антагонисты. Эдвард Нортон
, в основном, посиживает в кабинете, а те немногие киллеры, что попадаются на пути Кросса, слишком уж мелковаты для него и непрезентабельны. Даже Луис Одзава Чангчьен
, что гоняется за Реннером в течении финального получаса, выглядит словно задиристый школьник на фоне суперагента, лихо управляющего мотоциклом. Фильму явно не хватает мастерства таких актеров, как Клайв Оуэн
или Карл Урбан
, которым удалось создать запоминающиеся образы убийц в предыдущих частях франшизы
.
Что касается Рэйчел Вайз
, то она прекрасно чувствует себя на месте Франки Потенте
и Джулии Стайлз
в обязательных для этой серии погонях и лиричных сценах в интерьере замшелых гостиниц.
Пока сложно сказать, пересекутся ли линии Аарона Кросса и Джейсона Борна для того, чтобы они оба задали жару ЦРУ и прочим секретным службам. Для этого персонажу Реннера придется все-таки излечиться от зависимости, а Борну
в очередной раз родиться, вынырнув где-нибудь на Северном полюсе.
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