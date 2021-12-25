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«Медальон»: Профессор серьёзных щей

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25 декабря 2021
Старомодный криминальный боевик на «серьезных щщах»

«Медальон»: Профессор серьёзных щей

Суеверный грабитель банков Уилл Монтгомери (Кейдж) и сотоварищи, среди которых миловидная Райли (Шелковый Призрак II из «Хранителей» Малин Акерман), стареющий любитель шовинистических шуток Хойт (М. К. Гейни) и брутальный как ямочка на подбородке Винсент (Джош Лукас) собрались украсть 10 миллионов $. С особым пижонством составленный план, согласно которому группа «Дельта» в составе 20 человек во главе с неувядающим агентом ФБР Харлендом (Дэнни Хьюстон) неделю «пасёт» находящуюся в двух кварталах от настоящего места преступления сберегательную кассу, проваливается из-за классической для подобного рода фильмов дилеммы «мокрушники мы или достойные джентльмены», и ценитель старых-добрых Creedence Уилл отправляется за решетку.

Смотреть онлайн «Медальон» Саймона Уэста

Спустя 8 лет, образумившийся герой Кейджа выходит на свободу и первым делом направляется к еженедельно посещающий психотрапевта дочери-подростку (Сами Гэйл), которая выглядит как концентрат всех потаенных желаний Люка Бессона, с целью наладить отношения и вернуться к обычной жизни. Разумеется, уже изрядно опустившиеся бывшее подельники против подобного развития событий, и уверены, что Уилл миллионы все-таки слямзил и теперь требуют свою долю. Особенно усердствует Винсет, который за прошедшие годы успел обзавестись модненьким протезом и великолепной шевелюрой, из-за чего выглядит как Гоша Куценко в парике. Для пущей убедительности он похищает любимую дочурку экс-напарника и катает ее в багажнике такси по беснующемуся в Марди-Гра-экстазе Новому Орлеану.

«Медальон»: Профессор серьёзных щей

Вторая после «Воздушной тюрьмы» совместная работа режиссёра Саймона Уэста и Николаса Кейджа выглядит примерно так же, как и её товарка по несчастью пятнадцатилетней давности. Нарочитая старорежимность и старомодность, слепое следование всем канонам жанра убивает потенциально интересный проект. Кейдж постоянно выпадает из пространства фильма, и, кажется, в очередной раз отыгрывает своё собственное ампула под названием «Николас Кейдж снимается за долги», для которого сюжет и психологический портрет героя – давно абсолютно лишние аксессуары. Хорошо это или плохо – уже другой вопрос, однако уместно ли это в криминальном боевике на «серьезных щщах», снятом постановщиком с патологическим отсутствием режиссерских яиц, – тема достойная весьма обстоятельной дискуссии. При всей кондовости, предсказуемости и положенных по жанру банальных раскладах в фильме случаются проблески, к которым стоит отнести сцены, где племянник Фрэнсиса Форда Копполы коммуницирует с дочерью при помощи синего плюшевого медведя и крадет несколько десятков килограмм золота, используя одну лишь гигантскую газовую горелку.

Если рассматривать «Медальон» в формате ностальгических посиделок (хотя для этой цели «Неудержимые-2» все еще в прокате), то можно смело ставить твердое три с плюсом, во всех других случаях покупать билет стоит разве что на сдачу.


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обсуждение >>
№ 4
Ж   12.09.2012 - 18:30
спасибо читать далее>>
№ 3
серж труманян (Москва)   11.09.2012 - 23:53
В слове "использую" поменяйте, пожалуйста, последнюю букву. читать далее>>
№ 2
Неучи, пищущие рецензии, статьи, обзоры! неучи, пищущие рецензии, статьи, обзоры! (Москва)   10.09.2012 - 22:31
... http://dal.sci-lib.com/word038347.html -Ушаков http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1036886 - Даль читать далее>>
№ 1
ЮляЮля (Донецк)   10.09.2012 - 18:36
Как надоели эти неучи, пищущие рецензии, статьи, обзоры! "Со товарищи" - означает "с товарищами", слова "сотоварищи", обозначающего соратников, друзей, компаньонов в русском... читать далее>>
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«Медальон»: Профессор серьёзных щей фотографии
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