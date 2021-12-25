«Медальон»: Профессор серьёзных щей

Старомодный криминальный боевик на «серьезных щщах»
Суеверный грабитель банков Уилл Монтгомери (Кейдж
) и сотоварищи, среди которых миловидная Райли (Шелковый Призрак II из «Хранителей
» Малин Акерман
), стареющий любитель шовинистических шуток Хойт (М. К. Гейни
) и брутальный как ямочка на подбородке Винсент (Джош Лукас
) собрались украсть 10 миллионов $. С особым пижонством составленный план, согласно которому группа «Дельта» в составе 20 человек во главе с неувядающим агентом ФБР Харлендом (Дэнни Хьюстон
) неделю «пасёт» находящуюся в двух кварталах от настоящего места преступления сберегательную кассу, проваливается из-за классической для подобного рода фильмов дилеммы «мокрушники мы или достойные джентльмены», и ценитель старых-добрых Creedence Уилл отправляется за решетку.
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«Медальон» Саймона Уэста
Спустя 8 лет, образумившийся герой Кейджа выходит на свободу и первым делом направляется к еженедельно посещающий психотрапевта дочери-подростку (Сами Гэйл
), которая выглядит как концентрат всех потаенных желаний Люка Бессона
, с целью наладить отношения и вернуться к обычной жизни. Разумеется, уже изрядно опустившиеся бывшее подельники против подобного развития событий, и уверены, что Уилл миллионы все-таки слямзил и теперь требуют свою долю. Особенно усердствует Винсет, который за прошедшие годы успел обзавестись модненьким протезом и великолепной шевелюрой, из-за чего выглядит как Гоша Куценко
в парике. Для пущей убедительности он похищает любимую дочурку экс-напарника и катает ее в багажнике такси по беснующемуся в Марди-Гра-экстазе Новому Орлеану.
Вторая после «Воздушной тюрьмы
» совместная работа режиссёра Саймона Уэста
и Николаса Кейджа выглядит примерно так же, как и её товарка по несчастью пятнадцатилетней давности. Нарочитая старорежимность и старомодность, слепое следование всем канонам жанра убивает потенциально интересный проект. Кейдж постоянно выпадает из пространства фильма, и, кажется, в очередной раз отыгрывает своё собственное ампула под названием «Николас Кейдж снимается за долги», для которого сюжет и психологический портрет героя – давно абсолютно лишние аксессуары. Хорошо это или плохо – уже другой вопрос, однако уместно ли это в криминальном боевике на «серьезных щщах», снятом постановщиком с патологическим отсутствием режиссерских яиц, – тема достойная весьма обстоятельной дискуссии. При всей кондовости, предсказуемости и положенных по жанру банальных раскладах в фильме случаются проблески, к которым стоит отнести сцены, где племянник Фрэнсиса Форда Копполы
коммуницирует с дочерью при помощи синего плюшевого медведя и крадет несколько десятков килограмм золота, используя одну лишь гигантскую газовую горелку.
Если рассматривать «Медальон» в формате ностальгических посиделок (хотя для этой цели «Неудержимые-2
» все еще в прокате), то можно смело ставить твердое три с плюсом, во всех других случаях покупать билет стоит разве что на сдачу.
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