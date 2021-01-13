«Обитель зла: Возмездие»: Московский бэд-трип

Перестрелка на «Арбатской» с Миллой Йовович и зомби
В прокат выходит продолжение прибыльной франшизы «Обитель зла
», основанной на играх компании Capcom. Очередную серию снял ее идейный вдохновитель, а также бессменный сценарист и продюсер Пол У.С. Андерсон
, по совместительству муж Миллы Йовович
.
После «Апокалипсиса
», «Вымирания
» и «Жизни после смерти
» нам обещают «Возмездие
». Однако фильму больше бы подошло название, которое носила анимационная вариция на тему вселенной Resident Evil — «Вырождение». Выжав все соки из истории кибер-панк-амазонки Элис, отчаянно крошившей зомби, авторам пришлось придумать эзотерического масштаба сюжетные повороты, открывающие все новые подробности о бесчеловечной корпорации Umbrella. Теперь это похоже даже не на пост-модернистский пастиш, а на дикий бэд-трип человека, застрявшего где-то между музыкальными видео канала MTV и сразу всеми второсортными action-фильмами нулевых.
Действие начинается на корабле «Аркадия», там же, где закончилась предыдущая часть (если вы ее, конечно, видели). Во время титров в slow-motion-обратной-перемотке мы видим как расстреливают оставшихся в живых и хватают обессилевшую Элис. Буквально на несколько минут нам дают сцену с Миллой Йовович, примерной домохозяйкой из пригорода, маленькой дочкой и кофе за завтраком, пролитым на рубашку мужа с квадратным лицом, чтобы потом так же резко со всей безвкусной помпезностью поиграть в Джорджа Ромеро
. В следующем кадре Элис приходит в себя где-то внутри очередного объекта Umbrella, и фильм ненадолго пытается прикинуться восьмидесятническим sci-fi а-ля Beyond the Black Rainbow. Неожиданно Элис сбегает, чтобы пробежать по коридору с лазерной сеткой и порадовать фанатов сериала (если такие действительно существуют), и оказывается в ночном Токио. Тут до зрителей начинает доходить, что все вокруг напоминает скорее компьютерную симуляцию реально существующих мест… А дальше клоны, мутации, советские подлодки, материнский инстинкт и непонятно откуда взявшиеся отсылки к «Чужим
».
Российскому зрителю, наверное, будет приятно, что в соответствии с последними трендами действие происходит в том числе и в Москве: в маршрут входят перестрелка на «Арбатской» и толпа зомбарей с пулеметами и почему-то в советской форме, расстреливающая здание ГУМа. Кстати, единственная смешная шутка в фильме тоже про Москву. Но большую часть времени вам все равно придется наблюдать как гильзы в рапиде вылетают из затвора. Самое приятное, пожалуй, что есть в фильме - это Мишель Родригес
в привычном уже амплуа спецназовца.
Самое страшное же то, что явно планируется продолжение (на котором, надеюсь, все и закончится). Действительно, непростая задача. Даже любопытно, возможно ли сделать что-то еще более безумное и бессмысленное, чем то, что уже снято?
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