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«Обитель зла: Возмездие»: Московский бэд-трип

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13 января 2021
Перестрелка на «Арбатской» с Миллой Йовович и зомби

«Обитель зла: Возмездие»: Московский бэд-трип

В прокат выходит продолжение прибыльной франшизы «Обитель зла», основанной на играх компании Capcom. Очередную серию снял ее идейный вдохновитель, а также бессменный сценарист и продюсер Пол У.С. Андерсон, по совместительству муж Миллы Йовович.

После «Апокалипсиса», «Вымирания» и «Жизни после смерти» нам обещают «Возмездие». Однако фильму больше бы подошло название, которое носила анимационная вариция на тему вселенной Resident Evil — «Вырождение». Выжав все соки из истории кибер-панк-амазонки Элис, отчаянно крошившей зомби, авторам пришлось придумать эзотерического масштаба сюжетные повороты, открывающие все новые подробности о бесчеловечной корпорации Umbrella. Теперь это похоже даже не на пост-модернистский пастиш, а на дикий бэд-трип человека, застрявшего где-то между музыкальными видео канала MTV и сразу всеми второсортными action-фильмами нулевых.

«Обитель зла: Возмездие»: Московский бэд-трип

Действие начинается на корабле «Аркадия», там же, где закончилась предыдущая часть (если вы ее, конечно, видели). Во время титров в slow-motion-обратной-перемотке мы видим как расстреливают оставшихся в живых и хватают обессилевшую Элис. Буквально на несколько минут нам дают сцену с Миллой Йовович, примерной домохозяйкой из пригорода, маленькой дочкой и кофе за завтраком, пролитым на рубашку мужа с квадратным лицом, чтобы потом так же резко со всей безвкусной помпезностью поиграть в Джорджа Ромеро. В следующем кадре Элис приходит в себя где-то внутри очередного объекта Umbrella, и фильм ненадолго пытается прикинуться восьмидесятническим sci-fi а-ля Beyond the Black Rainbow. Неожиданно Элис сбегает, чтобы пробежать по коридору с лазерной сеткой и порадовать фанатов сериала (если такие действительно существуют), и оказывается в ночном Токио. Тут до зрителей начинает доходить, что все вокруг напоминает скорее компьютерную симуляцию реально существующих мест… А дальше клоны, мутации, советские подлодки, материнский инстинкт и непонятно откуда взявшиеся отсылки к «Чужим».

«Обитель зла: Возмездие»: Московский бэд-трип

Российскому зрителю, наверное, будет приятно, что в соответствии с последними трендами действие происходит в том числе и в Москве: в маршрут входят перестрелка на «Арбатской» и толпа зомбарей с пулеметами и почему-то в советской форме, расстреливающая здание ГУМа. Кстати, единственная смешная шутка в фильме тоже про Москву. Но большую часть времени вам все равно придется наблюдать как гильзы в рапиде вылетают из затвора. Самое приятное, пожалуй, что есть в фильме - это Мишель Родригес в привычном уже амплуа спецназовца.

Самое страшное же то, что явно планируется продолжение (на котором, надеюсь, все и закончится). Действительно, непростая задача. Даже любопытно, возможно ли сделать что-то еще более безумное и бессмысленное, чем то, что уже снято?


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обсуждение >>
№ 9
Дмитрий001 (Междуреченск)   4.10.2012 - 12:51
Мне вот интересно, а отчего у американской мега карпорации на главной базе чуть ли не везде серп и молот...?! Это типа "и тут злобные русские виноваты"?))))) А фильм бред полный, а судя по... читать далее>>
№ 8
Lexx   18.09.2012 - 18:08
... Так! Откуда упадничество и пессимизм? Отставить мрачные разговорчики! ))))) читать далее>>
№ 7
Егорыч (Томск)   18.09.2012 - 15:39
Фильм, несомненно, интереснее и лучше поставлен, чем часть 2 и часть 4. Здесь не нужны никакие ха-ха, никакие фуууу. Фильм - мрачное пророчество. Всё чаще в кино изображают человечество поверженным в... читать далее>>
№ 6
Lexx   14.09.2012 - 19:19
Сходил, посмотрел. Ничего себе так кино, правда, сюжет "высосан из пальца", но все же... Зомбаки в танкистских шлемах насмешили. Имеется откровенное сходство со вторым фильмом, правда, дочь теперь... читать далее>>
№ 5
Ольга Хмелева (Волгоград)   13.09.2012 - 22:55
Сегодня сходила на данное кино. Предыдущую серию не смотрела, но вначале фильма, действительно за пять минут быстрого рассказа Элис (Милы) о себе, об Амбрелле, препарате и зомби всё впринципе стало ясно. Порадовало,что... читать далее>>
Всего сообщений: 9
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«Обитель зла: Возмездие»: Московский бэд-трип фотографии
«Обитель зла: Возмездие»: Московский бэд-трип фотографии
«Обитель зла: Возмездие»: Московский бэд-трип фотографии
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